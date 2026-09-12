MU được cho là đã xác định Endrick như một trong những mục tiêu chính trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới đây.

Theo các thông tin từ Tây Ban Nha, đây là yêu cầu quan trọng của Michael Carrick nhằm tăng cường sức mạnh hàng công cho các cuộc đua đường dài.

MU mở rộng vòng tay chào đón Endrick. Ảnh: RMCF

Gã khổng lồ bóng đá Anh đang chuẩn bị đề nghị trị giá 60-70 triệu euro để thuyết phục Real Madrid bán tiền đạo này vào tháng 1.

MU dự định trao cho Endrick vai trò luân phiên cùng Benjamin Sesko trong giai đoạn 2 mùa giải 2026/27, khi “Quỷ đỏ” tăng tốc ở Ngoại hạng Anh và vòng knock-out Champions League.

Trong trường hợp đạt thỏa thuận với Real Madrid, MU sẽ tìm cách bán Joshua Zirkzee.

Các quan chức MU xem tiền đạo người Brazil là một cơ hội đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng, xuất phát từ vị thế hiện tại của anh trong đội hình do Jose Mourinho dẫn dắt.

Endrick hiện chỉ là lựa chọn thứ 3 cho vị trí trung phong, sau Kylian Mbappe và Carlos Espi - cầu thủ có chiều cao lý tưởng mà Mourinho yêu thích.

Kể từ khi gia nhập đội bóng thủ đô Tây Ban Nha, Endrick đã ghi 7 bàn sau 40 trận chính thức.

Trong nửa sau mùa giải trước, Endrick được cho Lyon mượn trong 6 tháng, nơi anh thể hiện phong độ ấn tượng với 8 bàn và 8 kiến tạo sau 21 trận.

Endrick còn hợp đồng với Real Madrid đến tháng 6/2030, nhưng đội bóng Hoàng gia sẵn sàng đàm phán chuyển nhượng nếu nhận được đề nghị đáp ứng yêu cầu tài chính.

Ngoài khả năng đá trung phong, Endrick còn có thể đá rộng ra cánh. Điều này được MU đánh giá cao nhằm tăng cường sự cạnh tranh trong đội, cũng như giúp trụ cột tránh bị quá tải.