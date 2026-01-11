Đội hình ra sân
MU: Lammens; Dalot, Martinez, Yoro, Dorgu; Mainoo, Ugarte; Cunha, Fernandes, Mount; Sesko.
Brighton: Steele; Veltman, Coppola, Boscagli, Kadioglu; Gruda, Gross; Hinshelwood, Gomez, Rutter; Welbeck.
Bàn thắng: Sesko 85' - Gruda 12', Welbeck 64'
Thẻ đỏ: Lacey 89'
Kết thúc
89'
Thẻ đỏ (Lacey): Cầu thủ trẻ Shea Lacey phản ứng bồng bột, nhận thẻ vàng thứ hai trong ít phút, đồng nghĩa tấm thẻ đỏ.
85'
Bàn thắng (1-2, Benjamin Sesko): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh trái của Bruno Fernandes, Sesko đánh đầu nhằm góc gần rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
81'
Sesko bắt volley rất nhanh đầu vòng cấm, nhưng bóng đi thẳng vào tay Steele.
78'
Casemiro và Maguire được tung vào sân mang thêm kinh nghiệm cho MU. Nhưng lúc này, Quỷ đỏ đang cần bàn thắng!
68'
Shea Lacey tạt vào từ cánh phải cho Sesko đánh đầu đập đất đi chệch cột.
64'
Bàn thắng (0-2, Danny Welbeck): Nhận bóng ở trung lộ, Welbeck lướt đi rất nhanh rồi tung cú sút sấm sét bằng chân trái tung lưới MU.
61'
Quá bế tắc, Darren Fletcher đành tung thêm Zirkzee và Lacey để tăng cường khả năng tấn công.
52'
Từ quả đá phạt của Bruno bên cánh trái, Lisandro Martinez thực hiện cú ta-lông đưa bóng bay qua xà.
Kết thúc hiệp 1
45'
MU phản công thần tốc, Matheus Cunha rẽ bóng từ cánh trái vào trong rồi quăng chân sút chìm, bóng bay sạt cột dọc.
39'
Danny Welbeck có cơ hội thoát xuống sát đường biên ngang. Tiếc rằng, cú đá ở góc hẹp đi ra mép lưới sau.
32'
Lisandro Martinez bất ngờ xâm nhập vòng cấm nhưng cú đá ở góc hẹp không thắng được Steele.
21'
Sau bàn thua, MU chưa có được thế trận như mong muốn trong bối cảnh Brighton đá áp sát liên tục.
14'
Lammens mắc sai lầm chuyền hỏng bên phần sân nhà. May cho anh là Welbeck và Rutter không thể tận dụng được cơ hội.
12'
Bàn thắng (0-1, Gruda): Welbeck xử lý hay bên góc trái rồi tạt vào cho Rutter đánh đầu, bóng được Lisandro phá ra ngay trên vạch vôi. Tuy nhiên, Gruda đá bồi rất nhanh tung lưới MU.
6'
Với lợi thế sân nhà, MU tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Bruno Fernandes vừa dàn xếp đá phạt thông minh với Mainoo nhưng cú đá lập bập chưa thắng được thủ môn Steele.
23h30
Trận đấu bắt đầu.