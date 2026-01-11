Vòng 3 FA Cup 23h30 ngày 11/1, sân Old Trafford:

Trong lúc lãnh đạo đang phỏng vấn Solskjaer và Carrick thì một cựu danh thủ khác - Darren Fletcher đã dẫn đắt MU 90 phút kịch tính trên sân Turf Moor, trong trận đấu tiên trên cương vị HLV tạm quyền.

Việc HLV người Scotland được bổ nhiệm tạm thời, xoay chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 đã thổi luồng sinh khí mới lên Benjamin Sesko - vừa lập cú đúp đầu tiên ở Ngoại hạng Anh.

Sesko vừa ghi cú đúp vào lưới Burnley - Ảnh: Premier League

Tiếc rằng, bàn phản lưới từ chân Ayden Heaven và pha dứt điểm đẳng cấp của Jaidon Anthony đã tước đi chiến thắng quý giá dành cho Quỷ Đỏ.

Khép lại triều đại ảm đạm thời Ruben Amorim, MU bước vào cuộc chạm trán Brighton tại vòng 3 FA Cup với chuỗi ba trận hòa liên tiếp.

Mặc dù gặp vô vàn vấn đề kể từ ngày Sir Alex Ferguson giải nghệ, MU chưa từng bị loại ở vòng 3 FA Cup kể từ mùa bóng 2013/14.

Nếu Quỷ đỏ đăng quang tại giải đấu lâu đời nhất nước Anh, họ sẽ san bằng kỷ lục 14 lần vô địch mà Arsenal đang nắm giữ, và MU cũng có cơ hội trở lại đấu trường châu Âu thông qua Europa League.

Màn tái xuất ấn tượng của đội trưởng Bruno Fernandes sẽ khích lệ tinh thần bầy Quỷ đỏ. Người hâm mộ ở Old Trafford sẽ mong đợi những đường chuyền sắc như dao cạo của Bruno để Sesko lẻn xuống ghi bàn.

Bên kia chiến tuyến, Brighton cũng hiếm khi bật bãi từ vòng 3 FA Cup, khi thắng 14/16 trận gần nhất tại vòng đấu này.

Cunha giúp MU đánh bại Brighton 4-2 mùa này - Ảnh: Sky Sports

Đoàn quân HLV Fabian Hurzeler vừa xuất sắc cầm hòa Man City hồi giữa tuần. Tuy nhiên, điều đó không che lấp thực tế, họ chỉ thắng 1/8 trận đấu vừa qua.

Brighton cũng thắng được duy nhất một lần trên sân khách kể từ đầu tháng 10/2025, bao gồm cả thất bại 2-4 trước MU ở Old Trafford.

Thế nên, đây là chuyến hành quân dự báo lành ít dữ nhiều với Mitoma cùng các đồng đội.

Tỷ lệ châu Á: MU chấp hòa (0: 1/2) - TX: 3 hòa

Dự đoán: MU thắng 2-1

Thông tin lực lượng

MU: Chỉ còn trường hợp chấn thương duy nhất của De Ligt. Mazraoui, Amad Diallo và Mbeumo vẫn đang dự AFCON. Casemiro, Lammens và Shaw có thể được nghỉ ngơi.

Brighton: Yankuba Minteh, Mats Wieffer, Solly March, Adam Webster và Stefanos Tzimas chấn thương. Joel Veltman và Kostoulas có thể tái xuất. Baleba đang dự AFCON.

Đội hình dự kiến

MU: Bayindir; Dalot, Maguire, Yoro, Heaven; Mainoo, Ugarte; Cunha, Fernandes, Dorgu; Sesko.

Brighton: Steele; Veltman, Dunk, Boscagli, De Cuyper; Milner, Gross; Mitoma, Gomez, Watson; Welbeck.