Đội bóng thành Manchester đang tìm kiếm một HLV mới sau khi sa thải Amorim hồi đầu tuần, do mâu thuẫn giữa ông và ban lãnh đạo.

Triều đại tồi tệ của nhà cầm quân Bồ Đào Nha ở Old Trafford chỉ kéo dài 14 tháng, sau khi ông có bài phát biểu gay gắt chỉ trích sếp lớn MU sau trận hòa Leeds 1-1.

Roy Keane tiến cử Eddie Howe thay Ruben Amorim - Ảnh: SunSport

Hiện Darren Fletcher đang giữ vai trò tạm quyền và lãnh đạo Quỷ đỏ xem xét bổ nhiệm Solskjaer ngồi ghế nóng cho đến cuối mùa.

Huyền thoại một thời của MU - Roy Keane cho hay, ông tin Solskjaer sẽ làm tốt công việc được giao nhưng không thể là giải pháp lâu dài.

"Bạn có thể đưa ra 20 cái tên và tôi vẫn sẽ nói điều tương tự. Bất cứ ai được chọn, tôi đều chúc họ may mắn.

Tôi không biết liệu đây là câu trả lời đúng hay sai. Nếu là đến cuối mùa, tôi nghĩ phương án dùng Ole sẽ ổn thôi.

Còn chuyện Ole sẽ tiếp tục làm HLV 4 hay 5 mùa giải và giúp MU trở lại cạnh tranh chức vô địch hay không? Có lẽ là không."

Khi được hỏi tín nhiệm ai nhất, Roy Keane bất ngờ nêu tên Eddie Howe, vì cho rằng chiến lược gia người Anh sẽ giúp ổn định tình hình trong thời điểm khó khăn của MU.

"Tôi sẽ chọn Eddie Howe. Tôi thích cách quản lý và những gì ông ấy đã làm. Howe đã dẫn dắt rất nhiều trận đấu và các đội đó chơi thứ bóng đá hay.

Dù đã ngồi ghế nóng 700 hay 800 trận nhưng Eddie Howe vẫn còn trẻ. Tôi thích sự điềm tĩnh của anh ấy và MU cần một chút điều đó."