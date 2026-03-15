Sesko và Cunha thay nhau lập công ở hiệp hai - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

MU: Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Amad, Cunha.

Aston Villa: Martinez; Bogarde, Konsa, Mings, Digne; Barkley, Onana, McGinn, Rogers, Buendia; Watkins.

Bàn thắng: Casemiro 53', Cunha 71', Sesko 81' - Barkley 64'

Kết quả
Vòng 30
14/03/2026 22:00:00 Sunderland 0 - 1 Brighton
14/03/2026 22:00:00 Burnley 0 - 0 Bournemouth
15/03/2026 00:30:00 Chelsea 0 - 1 Newcastle
15/03/2026 00:30:00 Arsenal 2 - 0 Everton
15/03/2026 03:00:00 West Ham 1 - 1 Manchester City
15/03/2026 21:00:00 Crystal Palace 0 - 0 Leeds
15/03/2026 21:00:00 Manchester United 3 - 1 Aston Villa
15/03/2026 21:00:00 Nottingham Forest 0 - 0 Fulham
BXH Premier League
15/03/2026 | 23:03

MU giành chiến thắng ấn tượng - Ảnh: P.L
15/03/2026 | 22:56

90'

Hiệp hai có 8 phút bù giờ.

15/03/2026 | 22:44

84'

Cơ hội một lần nữa trao cho Sesko bên cánh trái nhưng cú ra chân của tiền đạo này lại quá vội.

15/03/2026 | 22:43

81'

Bàn thắng (3-1, Benjamin Sesko): Cunha lẻn xuống cánh trái rồi chuyền vào trong khiến hậu vệ Aston Villa lúng túng. Sesko chớp thời cơ rất nhanh sút căng cận thành, bóng đập chân Mings đổi hướng bay vào lưới.

Tiền đạo người Slovenia lại cho thấy cái duyên ghi bàn từ băng ghế dự bị.

Pha ghi bàn của Sesko - Ảnh: Premier League
"Hãng hàng không Sesko" tiếp tục cất cánh bay cao
15/03/2026 | 22:34

75'

Sesko vừa được tung vào sân thay cho Mbeumo.

15/03/2026 | 22:30

71'

Bàn thắng (2-1, Matheus Cunha): Bruno Fernandes chuyền khe thông minh cho Cunha phá bẫy việt vị băng xuống sửa lòng vào góc lưới xa nâng tỷ số lên 2-1.

Cunha ghi bàn quan trọng - Ảnh: P.L
Màn ăn mừng quen thuộc của Cunha - Ảnh: P.L
15/03/2026 | 22:25

64'

Bàn thắng (1-1, Ross Barkley): Sau đường chuyền sệt vào của Digne, Barkley đá nối chân trái rất nhanh gỡ hòa 1-1.

Ross Barkley ăn mừng bàn gỡ hòa - Ảnh: P.L
15/03/2026 | 22:19

58'

Casemiro vừa nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Rogers.

15/03/2026 | 22:12

53'

Bàn thắng (1-0, Casemirro): Ở tình huống dàn xếp phạt góc sau đó, Bruno tạt vào chính xác cho Casemiro bay người đánh đầu điệu nghệ mở tỷ số cho Quỷ đỏ.

Casemiro đánh đầu ghi bàn - Ảnh: P.L
15/03/2026 | 22:09

52'

MU phản công nhanh, Bruno đẩy bóng xuống cho Mbeumo nã đại bác căng bằng chân trái buộc thủ môn Martinez trổ tài.

15/03/2026 | 22:05

47'

Mbeumo mồi bóng cho Amad xâm nhập vòng cấm nhưng pha ra chân cuối cùng lại quá vội vàng.

15/03/2026 | 21:51

Kết thúc hiệp 1

45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: MUFC
15/03/2026 | 21:49

43'

MU tổ chức phản công nhanh. Bruno Fernandes thử vận may với quả cứa lòng chếch bên cánh trái chưa thành công.

15/03/2026 | 21:40

37'

Digo Dalot bất ngờ xâm nhập vòng cấm nhưng cú đá cuối cùng bằng chân trái lại quá thiếu chính xác.

Mbeumo khá lạc lõng trong vai trò tiền đạo cắm - Ảnh: MUFC
15/03/2026 | 21:35

31'

MU đang kiểm soát cuộc chơi nhưng hàng thủ Aston Villa đang tổ chức tốt, ngăn chặn từ xa các đợt tấn công bên phía chủ nhà.

15/03/2026 | 21:23

21'

Sau tình huống dàn xếp phạt góc của MU, Amad Diallo có cơ hội đánh đầu nhằm góc xa nhưng thủ môn Martinez xuất sắc cứu thua.

Martinez đổ người cản phá cú đánh đầu của Amad - Ảnh: P.L
15/03/2026 | 21:16

14'

MU dần lấy lại thế trận với sự năng động của Cunha và Bruno Fernandes. Tuy nhiên, MU vẫn chưa có cơ hội tiếp cận khung thành đội khách.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn - Ảnh: Premier League
15/03/2026 | 21:08

6'

Các cầu thủ Aston Villa cố gắng triển khai bóng từ phần sân nhà, khiến MU gặp nhiều khó khăn.

15/03/2026 | 20:57

21h

Trận đấu bắt đầu.

15/03/2026 | 20:05

20h

Dàn sao MU đến sân - Ảnh: MUFC
15/03/2026 | 20:02

19h45

Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC
Đội hình ra sân Aston Villa 
15/03/2026 | 13:14

19h30

Dàn sao MU tập luyện trước trận - Ảnh: MUFC
15/03/2026 | 13:13

19h

Thông tin lực lượng

MU: De Ligt, Lisandro Martinez, Mason Mount và Dorgu vắng mặt vì chấn thương.

Aston Villa: Tielemans và Kamara chấn thương. McGinn sẵn sàng tái xuất.

MU quyết tâm giành 3 điểm - Ảnh: SSF
