Đội hình ra sân
MU: Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Amad, Cunha.
Aston Villa: Martinez; Bogarde, Konsa, Mings, Digne; Barkley, Onana, McGinn, Rogers, Buendia; Watkins.
Bàn thắng: Casemiro 53', Cunha 71', Sesko 81' - Barkley 64'
|Kết quả
|Vòng 30
|14/03/2026 22:00:00
|Sunderland 0 - 1 Brighton
|14/03/2026 22:00:00
|Burnley 0 - 0 Bournemouth
|15/03/2026 00:30:00
|Chelsea 0 - 1 Newcastle
|15/03/2026 00:30:00
|Arsenal 2 - 0 Everton
|15/03/2026 03:00:00
|West Ham 1 - 1 Manchester City
|15/03/2026 21:00:00
|Crystal Palace 0 - 0 Leeds
|15/03/2026 21:00:00
|Manchester United 3 - 1 Aston Villa
|15/03/2026 21:00:00
|Nottingham Forest 0 - 0 Fulham
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 8 phút bù giờ.
84'
Cơ hội một lần nữa trao cho Sesko bên cánh trái nhưng cú ra chân của tiền đạo này lại quá vội.
81'
Bàn thắng (3-1, Benjamin Sesko): Cunha lẻn xuống cánh trái rồi chuyền vào trong khiến hậu vệ Aston Villa lúng túng. Sesko chớp thời cơ rất nhanh sút căng cận thành, bóng đập chân Mings đổi hướng bay vào lưới.
Tiền đạo người Slovenia lại cho thấy cái duyên ghi bàn từ băng ghế dự bị.
75'
Sesko vừa được tung vào sân thay cho Mbeumo.
71'
Bàn thắng (2-1, Matheus Cunha): Bruno Fernandes chuyền khe thông minh cho Cunha phá bẫy việt vị băng xuống sửa lòng vào góc lưới xa nâng tỷ số lên 2-1.
64'
Bàn thắng (1-1, Ross Barkley): Sau đường chuyền sệt vào của Digne, Barkley đá nối chân trái rất nhanh gỡ hòa 1-1.
58'
Casemiro vừa nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Rogers.
53'
Bàn thắng (1-0, Casemirro): Ở tình huống dàn xếp phạt góc sau đó, Bruno tạt vào chính xác cho Casemiro bay người đánh đầu điệu nghệ mở tỷ số cho Quỷ đỏ.
52'
MU phản công nhanh, Bruno đẩy bóng xuống cho Mbeumo nã đại bác căng bằng chân trái buộc thủ môn Martinez trổ tài.
47'
Mbeumo mồi bóng cho Amad xâm nhập vòng cấm nhưng pha ra chân cuối cùng lại quá vội vàng.
Kết thúc hiệp 1
43'
MU tổ chức phản công nhanh. Bruno Fernandes thử vận may với quả cứa lòng chếch bên cánh trái chưa thành công.
37'
Digo Dalot bất ngờ xâm nhập vòng cấm nhưng cú đá cuối cùng bằng chân trái lại quá thiếu chính xác.
31'
MU đang kiểm soát cuộc chơi nhưng hàng thủ Aston Villa đang tổ chức tốt, ngăn chặn từ xa các đợt tấn công bên phía chủ nhà.
21'
Sau tình huống dàn xếp phạt góc của MU, Amad Diallo có cơ hội đánh đầu nhằm góc xa nhưng thủ môn Martinez xuất sắc cứu thua.
14'
MU dần lấy lại thế trận với sự năng động của Cunha và Bruno Fernandes. Tuy nhiên, MU vẫn chưa có cơ hội tiếp cận khung thành đội khách.
6'
Các cầu thủ Aston Villa cố gắng triển khai bóng từ phần sân nhà, khiến MU gặp nhiều khó khăn.
21h
Trận đấu bắt đầu.
Thông tin lực lượng
MU: De Ligt, Lisandro Martinez, Mason Mount và Dorgu vắng mặt vì chấn thương.
Aston Villa: Tielemans và Kamara chấn thương. McGinn sẵn sàng tái xuất.