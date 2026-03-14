Theo tờ El Nacional, tiền vệ Jude Bellingham tính đường rời Real Madrid, nếu Jurgen Klopp được bổ nhiệm làm HLV trưởng trong thời gian tới đây.

Lý do, Bellingham hình dung đến một viễn cảnh thiếu hấp dẫn mà bản thân không hề muốn: Klopp sẽ thay đổi hệ thống chiến thuật, cũng như vai trò của anh trong đội hình Real Madrid.

Bellingham được cho có thể đến MU, nếu Klopp làm HLV trưởng Real Madrid trong tương lai. Ảnh: Football365

Không chỉ vậy, nguồn trên còn hé lộ luôn điểm đến khả thi của Jude Bellingham là MU, với khẳng định đôi bên thậm chí đã đạt được những thỏa thuận sơ bộ.

“Thương vụ Jude Bellingham gia nhập MU, phụ thuộc hoàn toàn vào việc Jurgen Klopp có trở thành HLV trưởng Real Madrid hay không. Nếu nhà cầm quân người Đức không đến Bernabeu, ngôi sao 22 tuổi có ý định tiếp tục ở lại với đội”.

Trước đó, trong các tin tức lan truyền Klopp đang có những đàm phán với Real Madrid, ông được cho yêu cầu CLB bán Jude Bellingham, vì thấy anh không phù hợp với lối chơi mà bản thân muốn xây dựng ở Bernabeu.

Cựu tuyển thủ Anh, Chris Waddle tin rằng, Jude Bellingham sẽ gật đầu MU, nếu INEOS chịu chi mạnh tay: “Nếu MU đề nghị một hợp đồng vượt xa những gì Real Madrid hiện đang trả cho Jude Bellingham, cậu ấy sẽ đồng ý thôi. Nhiều người cho rằng, Bellingham sẽ từ chối MU, nếu họ không có vé dự Champions League, nhưng tiền bạc lợi hại lắm”.

Theo đánh giá của Chris Waddle, sau mùa giải đầu tiên gây tiếng vang vượt xa mong đợi ở Real Madrid, thì 2 mùa gần đây, Jude Bellingham không còn đạt phong độ ấn tượng như vậy. Ngoài lý do ảnh hưởng bởi chấn thương, thì còn vì đối thủ đã biết rõ về anh hơn, không còn gây được bất ngờ.

Bellingham hiện vẫn đang quá trình hồi phục chấn thương, được trông đợi có thể cùng Mbappe tái xuất ở trận lượt về vòng 16 đội, Real Madrid đấu Man City tại Etihad vào tuần tới đây.

MU hiện đang đứng thứ 3 Ngoại hạng Anh và có nhiều khả năng sẽ trở lại sân chơi danh giá nhất châu Âu - Cúp C1, vào mùa tới.