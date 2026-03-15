Quỷ đỏ trở lại "Nhà hát" sau thất bại tức tưởi 1-2 trên sân Newcastle vòng đấu trước. Dù chơi hơn người từ cuối hiệp một nhưng MU không tận dụng được lợi thế, để đối thủ vươn lên ở phút cuối cùng.

Đây là cú ngã đầu tiên của đội bóng thành Manchester, sau 7 trận tại Ngoại hạng Anh kể từ ngày Michael Carrick lên nắm quyền.

Cuộc đấu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Sky Sports

Thực tế, phong độ Red Devils khởi sắc hơn nhiều dưới trướng cựu tiền vệ người Anh. Carrick giúp MU đánh bại cả Man City và Arsenal, vọt lên vị trí thứ 3 trên BXH.

Old Trafford cho thấy cái duyên với nhà cầm quân 44 tuổi trong hai tháng qua, khi Michael Carrick giành 4 chiến thắng liên tiếp ở Premier League trên sân nhà.

Chuyện ghi bàn giờ cũng không phải vấn đề lớn với bầy Quỷ đỏ, bởi họ đã xé lưới đối phương trong 17 trận gần nhất, từ sau thất bại trước Everton hồi tháng 11 năm ngoái.

Đội trưởng Bruno Fernandes sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong các đợt tấn công của MU, với những bàn thắng cùng pha kiến tạo mang về 23 điểm cho MU mùa này.

Về phần Aston Villa, dù vừa đánh bại Lille ở Europa League, phong độ của họ tại đấu trường quốc nội đáng báo động. Thầy trò Unai Emery chỉ thắng 3/11 trận gần nhất ở Premier League (hòa 3, thua 5).

Phong độ sa sút được lý giải vì sự vắng mặt của bộ ba tiền vệ chủ chốt Tielemans, McGinn và Kamara. Khi không có cầu thủ nào trong bộ 3 trên đá chính, Aston Villa chỉ thắng 1/6 trận tại Ngoại hạng Anh.

MU thắng Aston Villa 2-0 trên sân Old Trafford mùa trước - Ảnh: MUFC

Đối đầu MU, John McGinn có thể tái xuất và giải phóng cho Morgan Rogers - người đã không ghi bàn hay kiến tạo ở 4 vòng đấu vừa qua.

Aston Villa gần như hết cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch. Mục tiêu của họ là giữ lấy suất dự Champions League trong giai đoạn quan trọng cuối mùa.

Chuyến hành quân đến Old Trafford hôm nay sẽ mang tính then chốt, khi họ thua 5/6 lần đụng độ MU gần nhất tại "nhà hát của những giấc mơ".

Dự đoán: MU thắng 2-1

Thông tin lực lượng

MU: De Ligt, Lisandro Martinez, Mason Mount và Dorgu vắng mặt vì chấn thương.

Aston Villa: Tielemans và Kamara chấn thương. McGinn sẵn sàng tái xuất.

Đội hình dự kiến

MU: Lammens; Mazraoui, Heaven, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Amad, Cunha.

Aston Villa: Martinez; Bogarde, Konsa, Torres, Maatsen; Luiz, Onana, Sancho, Rogers, Buendia; Watkins.