Hàng loạt màn trình diễn xuất sắc của JJ Gabriel trong màu áo đội U18 MU đã thu hút sự chú ý của giới mộ điệu.

Tiền đạo 15 tuổi chưa bước vào năm học GCSE (tương đương lớp 12), hiện ghi được 20 bàn trong 22 trận cho đội U18 Quỷ đỏ kể từ đầu mùa.

JJ Gabriel trong màu áo U18 MU - Ảnh: MUFC

Tuy nhiên, JJ Gabriel không thể thi đấu cho đội một hay U21 MU vì đang trong năm học và cậu nhóc mới chỉ 14 tuổi khi mùa giải 2025/26 bắt đầu.

Mới đây, Michael Carrick đã đôn JJ Gabriel lên tập luyện cùng các đàn anh Brnuo Fernandes, Mbeumo...

Trả lời phỏng vấn trước cuộc chạm trán Aston Villa, nhà cầm quân người Anh nói:

"Cậu ấy không được phép tham gia thi đấu trên đội một MU. JJ Gabriel còn quá trẻ nhưng đang thể hiện cực kỳ ấn tượng.

Chúng tôi sở hữu một số cầu thủ giỏi trong học viện và cố gắng đưa họ lên đội một càng nhiều càng tốt."

JJ Gabriel mới được đôn lên tập cùng các đàn anh - Ảnh: SunSport

JJ Gabriel mới bước sang tuổi 15 hồi tháng 10 năm ngoái. Theo quy định của Ngoại hạng Anh, cầu thủ sẽ được phép thi đấu khi họ đủ 15 tuổi trước ngày 31/8 của mùa giải đó.

Michael Carrick chia sẻ thêm: "JJ Gabriel là một tài năng lớn. Điều đó khá rõ ràng và cậu ấy có mùa bóng tốt ở đội U18. Chúng tôi đánh giá cao JJ.

Nhưng sự kiên nhẫn rất quan trọng trong việc quản lý đi kèm nhiều yếu tố khác. Phát triển cậu ấy và chọn đúng thời điểm để đôn lên, để họ ở vị trí nhất định."