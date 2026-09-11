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MU giành chiến thắng tưng bừng - Ảnh: 433

Đội hình ra sân

MU: Lammens; Dorgu, Yoro, Martinez, Mazraoui; Tielemans, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.

Sabah: Pokatilov, Zedadka, McCarthy, Dashdamirov, Puchacz, Rakhmonaliev, Lepinjica, Parris, Simic, Nwachukwu, Mickels.

Bàn thắng: Cunha 27', Bruno Fernandes 42', Sesko 45', Lisandro Martinez 68'

Kết quả
League Stage - 1
08/09/2026 23:45:00 AEK Athens FC 1 - 0 Lask Linz
08/09/2026 23:45:00 Club Brugge KV 2 - 3 Aston Villa
09/09/2026 02:00:00 Borussia Dortmund 3 - 2 Villarreal
09/09/2026 02:00:00 FC Porto 0 - 2 Manchester City
09/09/2026 02:00:00 Lille 2 - 3 Real Betis
09/09/2026 02:00:00 Real Madrid 2 - 1 Inter
09/09/2026 23:45:00 VfB Stuttgart 3 - 1 Viking
09/09/2026 23:45:00 Barcelona 5 - 1 Feyenoord
10/09/2026 02:00:00 Sporting CP 3 - 1 Galatasaray
10/09/2026 02:00:00 Liverpool 2 - 1 Atletico Madrid
10/09/2026 02:00:00 Napoli 0 - 1 Arsenal
10/09/2026 02:00:00 Paris Saint Germain 6 - 1 Slovan Bratislava
10/09/2026 23:45:00 PSV Eindhoven 1 - 1 Shakhtar Donetsk
10/09/2026 23:45:00 Fenerbahce 1 - 1 AS Roma
11/09/2026 02:00:00 como 4 - 1 RB Leipzig
11/09/2026 02:00:00 Bayern Munich 5 - 0 Bodo/Glimt
11/09/2026 02:00:00 Manchester United 4 - 0 Sabah FA
11/09/2026 02:00:00 Slavia Praha 2 - 3 Lens
11/09/2026 | 04:22

Kết thúc

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Ba điểm đầu tay của Quỷ đỏ - Ảnh: Uefa
Thu gọn
11/09/2026 | 03:49

90'

Hiệp hai có 3 phút bù giờ.

Thu gọn
11/09/2026 | 03:45

85'

Sabah có cơ hội ghi bàn danh dự nhưng cú đá căng bằng chân trái của Mickels lại đi sạt cột dọc.

Thu gọn
11/09/2026 | 03:35

75'

Zirkzee vào sân đá tiền đạo cắm xử lý uyển chuyển và mềm mại trên hàng công MU.

Thu gọn
11/09/2026 | 03:30

68'

Bàn thắng (4-0, Lisandro Martinez): Sau tình huống dàn xếp đá phạt thông minh của MU, Zirkzee giật gót khiến thủ môn Sabah lúng túng và Lisandro Martinez lao vào chớp thời cơ ghi bàn thứ 4.

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Lisandro Martinez ăn mừng - Ảnh: Uefa
Thu gọn
11/09/2026 | 03:22

64'

Andrey Santos và Zirkzee được tung vào sân thay cho Mainoo cùng Sesko.

Thu gọn
11/09/2026 | 03:20

61'

Hết Cunha đến Bruno Fernandes nã pháo tầm xa bất thành.

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Sabah phản kháng yếu ớt ở hiệp hai - Ảnh: Uefa
Thu gọn
11/09/2026 | 03:17

57'

Mazraoui rẽ vào từ cánh phải rồi kết thúc căng bằng chân trái vọt xà.

Thu gọn
11/09/2026 | 03:08

46'

Ngay đầu hiệp hai, Mason Mount được tung vào sân thay cho Tielemans.

Thu gọn
11/09/2026 | 03:04

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về MU - Ảnh: MUFC
Thu gọn
11/09/2026 | 02:47

45'

Bàn thắng (3-0, Benjamin Sesko): Đón đường chuyền khe thông minh của Mbeumo, Sesko băng xuống loại bỏ thủ môn đối phương rồi đưa bóng vào khung thành trống ghi bàn.

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Sesko bén duyên ghi bàn - Ảnh: Uefa
Thu gọn
11/09/2026 | 02:45

42'

Bàn thắng (2-0, Bruno Fernandes): Tielemans xâm nhập vòng cấm đón bóng rồi xoay người chuyền thông minh cho Bruno Fernandes kết thúc ngay tung lưới Sabah.

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Tielemans kiến tạo cho Bruno Fernandes lập công - Ảnh: BR Football
Thu gọn
11/09/2026 | 02:43

40'

Patrick Dorgu hoạt động cực kỳ năng nổ bên cánh trái. Cầu thủ chạy cánh Đan Mạch vừa quăng chân dứt điểm nguy hiểm.

Thu gọn
11/09/2026 | 02:39

36'

Sabah có cơ hội tuyệt vời để gỡ hòa nhưng pha đánh đầu cận thành của Mickels lại dội cột dọc.

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Mickels ôm đầu tiếc nuối - Ảnh: Uefa
Thu gọn
11/09/2026 | 02:36

33'

Lại là Dorgu tạt vào từ cánh trái cho Sesko đá nối ngay. Tiếc rằng bóng đi chệch cột.

Thu gọn
11/09/2026 | 02:30

27'

Bàn thắng (1-0, Matheus Cunha): MU phản công nhanh bên cánh trái, Dorgu căng ngang vào trong cho Cunha đệm cận thành tung lưới Sabah.

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Niềm vui của Matheus Cunha - Ảnh: TNT Sports
Thu gọn
11/09/2026 | 02:27

25'

Mbeumo đi bóng sở trường từ cánh phải vào trung lộ rồi dứt điểm, bóng đi vào trúng vị trí thủ môn đội khách.

Thu gọn
11/09/2026 | 02:18

15'

Tuy đang kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng sức ép mà MU tạo ra vẫn chưa đủ để khoan phá hệ thống phòng ngự Sabah.

Thu gọn
11/09/2026 | 02:11

7'

Matheus Cunha tung ra cú đá đầu tiên về phía cầu môn đối phương nhưng thủ môn Sabah đã đẩy ra hết đường biên ngang.

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Cơ hội đầu tiên của Cunha - Ảnh: Uefa
Thu gọn
11/09/2026 | 02:07

5'

Bị đánh giá thấp hơn nhiều và phải chơi trên sân khách nhưng các cầu thủ Sabah nhập cuộc đầy tự tin.

Thu gọn
11/09/2026 | 02:04

2h

Trận đấu bắt đầu.

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Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC
Thu gọn
11/09/2026 | 01:40

1h30

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Dàn sao MU khởi động trước trận - Ảnh: Uefa
Thu gọn
11/09/2026 | 01:12

1h10

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Bruno Fernandes đến sân - Ảnh: MUFC
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11/09/2026 | 01:12

1h

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Đội hình ra sân MU vs Sabah
Thu gọn
10/09/2026 | 16:56

22h30

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Dàn sao MU tập hồi phục - Ảnh: MUFC
Thu gọn
10/09/2026 | 16:55

22h

Thông tin lực lượng

MU: Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte, Carlos Baleba, Amad Diallo và Tom Heaton vắng mặt vì chấn thương. Rashford bị đau nhẹ.

Sabah: Đầy đủ lực lượng tốt nhất.

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Rashford sẵn sàng xung trận - Ảnh: MUFC
Thu gọn