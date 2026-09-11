Đội hình ra sân
MU: Lammens; Dorgu, Yoro, Martinez, Mazraoui; Tielemans, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.
Sabah: Pokatilov, Zedadka, McCarthy, Dashdamirov, Puchacz, Rakhmonaliev, Lepinjica, Parris, Simic, Nwachukwu, Mickels.
Bàn thắng: Cunha 27', Bruno Fernandes 42', Sesko 45', Lisandro Martinez 68'
|Kết quả
|League Stage - 1
|08/09/2026 23:45:00
|AEK Athens FC 1 - 0 Lask Linz
|08/09/2026 23:45:00
|Club Brugge KV 2 - 3 Aston Villa
|09/09/2026 02:00:00
|Borussia Dortmund 3 - 2 Villarreal
|09/09/2026 02:00:00
|FC Porto 0 - 2 Manchester City
|09/09/2026 02:00:00
|Lille 2 - 3 Real Betis
|09/09/2026 02:00:00
|Real Madrid 2 - 1 Inter
|09/09/2026 23:45:00
|VfB Stuttgart 3 - 1 Viking
|09/09/2026 23:45:00
|Barcelona 5 - 1 Feyenoord
|10/09/2026 02:00:00
|Sporting CP 3 - 1 Galatasaray
|10/09/2026 02:00:00
|Liverpool 2 - 1 Atletico Madrid
|10/09/2026 02:00:00
|Napoli 0 - 1 Arsenal
|10/09/2026 02:00:00
|Paris Saint Germain 6 - 1 Slovan Bratislava
|10/09/2026 23:45:00
|PSV Eindhoven 1 - 1 Shakhtar Donetsk
|10/09/2026 23:45:00
|Fenerbahce 1 - 1 AS Roma
|11/09/2026 02:00:00
|como 4 - 1 RB Leipzig
|11/09/2026 02:00:00
|Bayern Munich 5 - 0 Bodo/Glimt
|11/09/2026 02:00:00
|Manchester United 4 - 0 Sabah FA
|11/09/2026 02:00:00
|Slavia Praha 2 - 3 Lens
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 3 phút bù giờ.
85'
Sabah có cơ hội ghi bàn danh dự nhưng cú đá căng bằng chân trái của Mickels lại đi sạt cột dọc.
75'
Zirkzee vào sân đá tiền đạo cắm xử lý uyển chuyển và mềm mại trên hàng công MU.
68'
Bàn thắng (4-0, Lisandro Martinez): Sau tình huống dàn xếp đá phạt thông minh của MU, Zirkzee giật gót khiến thủ môn Sabah lúng túng và Lisandro Martinez lao vào chớp thời cơ ghi bàn thứ 4.
64'
Andrey Santos và Zirkzee được tung vào sân thay cho Mainoo cùng Sesko.
61'
Hết Cunha đến Bruno Fernandes nã pháo tầm xa bất thành.
57'
Mazraoui rẽ vào từ cánh phải rồi kết thúc căng bằng chân trái vọt xà.
46'
Ngay đầu hiệp hai, Mason Mount được tung vào sân thay cho Tielemans.
Kết thúc hiệp 1
45'
Bàn thắng (3-0, Benjamin Sesko): Đón đường chuyền khe thông minh của Mbeumo, Sesko băng xuống loại bỏ thủ môn đối phương rồi đưa bóng vào khung thành trống ghi bàn.
42'
Bàn thắng (2-0, Bruno Fernandes): Tielemans xâm nhập vòng cấm đón bóng rồi xoay người chuyền thông minh cho Bruno Fernandes kết thúc ngay tung lưới Sabah.
40'
Patrick Dorgu hoạt động cực kỳ năng nổ bên cánh trái. Cầu thủ chạy cánh Đan Mạch vừa quăng chân dứt điểm nguy hiểm.
36'
Sabah có cơ hội tuyệt vời để gỡ hòa nhưng pha đánh đầu cận thành của Mickels lại dội cột dọc.
33'
Lại là Dorgu tạt vào từ cánh trái cho Sesko đá nối ngay. Tiếc rằng bóng đi chệch cột.
27'
Bàn thắng (1-0, Matheus Cunha): MU phản công nhanh bên cánh trái, Dorgu căng ngang vào trong cho Cunha đệm cận thành tung lưới Sabah.
25'
Mbeumo đi bóng sở trường từ cánh phải vào trung lộ rồi dứt điểm, bóng đi vào trúng vị trí thủ môn đội khách.
15'
Tuy đang kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng sức ép mà MU tạo ra vẫn chưa đủ để khoan phá hệ thống phòng ngự Sabah.
7'
Matheus Cunha tung ra cú đá đầu tiên về phía cầu môn đối phương nhưng thủ môn Sabah đã đẩy ra hết đường biên ngang.
5'
Bị đánh giá thấp hơn nhiều và phải chơi trên sân khách nhưng các cầu thủ Sabah nhập cuộc đầy tự tin.
2h
Trận đấu bắt đầu.
1h30
1h10
1h
22h30
22h
Thông tin lực lượng
MU: Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte, Carlos Baleba, Amad Diallo và Tom Heaton vắng mặt vì chấn thương. Rashford bị đau nhẹ.
Sabah: Đầy đủ lực lượng tốt nhất.