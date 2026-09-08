Chích chòe đã thu về khoảng 228 triệu bảng trong mùa hè vừa qua nhờ bán đội trưởng Bruno Guimaraes cùng hai ngôi sao Anthony Gordon và Sandro Tonali.

Chuyện chia tay Guimaraes với giá 75 triệu bảng vốn không nằm trong kế hoạch. Tuy nhiên, thương vụ bán Gordon cho Barca đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực giúp CLB tránh vi phạm các quy định tài chính.

Newcastle đã bán Sandro Tonali, Anthony Gordon và Bruno Guimaraes - Ảnh: SunSport

Đáng chú ý nhất là Sandro Tonali, người chuyển sang Tottenham với giá 92,5 triệu bảng. Khoản tiền khổng lồ từ tiền vệ người Italia góp phần tài trợ cho cuộc cải tổ lực lượng mạnh mẽ tại St James' Park.

Newcastle chi tới 266,6 triệu bảng để đưa về 8 tân binh, tất cả đều từ 24 tuổi trở xuống. Đây được xem là bước đi nhằm trẻ hóa và tái thiết đội hình phục vụ tân HLV Matthias Jaissle.

Tân Giám đốc điều hành David Hopkinson từng mạnh dạn tuyên bố, Newcastle muốn "được nhắc đến trong cuộc tranh luận về CLB số một thế giới" vào năm 2030.

Để phục vụ tham vọng đó, Hopkinson bắt đầu gia tăng nguồn thu thông qua hàng loạt thỏa thuận thương mại mới.

Giám đốc thể thao Ross Wilson cho biết Newcastle vẫn còn dư địa tài chính để bổ sung lực lượng trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 nếu cần thiết.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận thực tế rằng đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh sẽ phải tiếp tục bán cầu thủ trong những kỳ chuyển nhượng tiếp theo.

"Chúng tôi đã xây dựng đội hình cho cả mùa giải. Nhưng điều đó không có nghĩa Newcastle sẽ không thực hiện thêm những điều chỉnh vào tháng 1" - Wilson cho biết.

Lewis Hall vẫn nằm trong tầm ngắm MU - Ảnh: Shutterstock

"Nếu muốn trở thành một CLB thành công tại Premier League, bạn phải mua bán cầu thủ. Nếu không làm điều đó, bạn sẽ khó thành công tại Premier League."

Song song với việc thanh lọc lực lượng, Newcastle cũng tìm cách giữ chân những nhân tố quan trọng. Trong mùa hè, đội chủ sân St James' Park đã gia hạn hợp đồng với Harvey Barnes và Lewis Miley.

Một trong những cái tên Newcastle đặc biệt muốn giữ là hậu vệ trái Lewis Hall. Ngôi sao 21 tuổi đang nằm trong tầm ngắm MU.

Newcastle đưa ra thông điệp cứng rắn rằng Hall không phải để bán hè qua. Tuy nhiên, MU vẫn chưa từ bỏ ý định và dự kiến sẽ trở lại với đề nghị mới vào năm tới.