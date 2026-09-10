Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP
V-LEAGUE 2026/27 - VÒNG 2

10/09  19:15

Thể Công Viettel vs Công An Hà Nội

FPT Play, HTV Thể thao, VTV6, MyTV, TV360

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

10/09  23:45

 Fenerbahce vs AS Roma

PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk

On Football

11/09  02:00

 Bayern Munich vs Bodo Glimt

On Football
Como vs RB Leipzig

On Sports News
Manchester United vs Sabah Baku

Slavia Praha vs Lens

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 3

11/09  02:15

Estrela vs Sporting Braga

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

09/09  23:45

 Barcelona 5-1 Feyenoord

Stuttgart 3-1 Viking

On Football

10/09  02:00

 Liverpool 2-1 Atletico Madrid

Napoli 0-1 Arsenal

On Football
Sporting Lisbon 3-1 Galatasaray

On Sports
PSG 6-1 Slovan Bratislava

On Sports News

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 1/16

10/09  02:00

 Chelsea 6-3 Leeds

10/09  05:00

Deportivo Riestra vs Banfield

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27

10/09  07:30

 Chicago Fire vs Inter Miami

10/09  09:30

Vancouver Whitecaps vs L.A Galaxy

VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 6

09/09  22:55

Al Kholood 2-1 Al Shabab

10/09  01:00

Al Fateh 1-2 Diriyah Club

Al Nassr 2-1 Abha