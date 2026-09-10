2h ngày 11/9, sân Old Trafford:

Lần đầu tiên kể từ mùa giải 2023/24, tiếng nhạc Champions League ngân vang tại Old Trafford. Và nếu cần một đối thủ nhẹ ký đánh dấu ngày tái xuất, MU khó có thể mong đợi cái tên nào phù hợp hơn Sabah.

Thể thức vòng phân hạng kéo dài là trải nghiệm mới với Quỷ đỏ. Mùa trước, họ cán đích thứ ba tại Premier League. Bước sang chiến dịch mới, đội bóng thành Manchester cũng chưa tạo được sự ổn định.

Everton vừa đánh rơi chiến thắng trước Everton - Ảnh: Y.S

Thất bại 0-2 trên sân tân binh Hull City không phải màn khởi đầu Carrick mong muốn. Sau đó, MU tiếp tục bị Ipswich dẫn trước ngay tại Old Trafford, trước khi ngược dòng thắng 5-2.

Tuy nhiên, đà hưng phấn nhanh chóng bị chặn lại. Làm khách Everton cuối tuần qua, MU đánh rơi chiến thắng phút cuối, trong thời khắc Maitland-Niles tung cú sút tuyệt đẹp gỡ hòa 2-2.

Trên mặt trận tấn công, MU vẫn cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Bruno Fernandes tiếp tục đóng vai trò nhạc trưởng. Bryan Mbeumo và Matheus Cunha mang đến sức sáng tạo cũng như khả năng gây đột biến cao.

Quỷ đỏ không gặp nhiều khó khăn trong việc tạo cơ hội, nhưng vấn đề lớn lại nằm dưới hậu tuyến. Hàng thủ mong manh đang trở thành nỗi lo thực sự với Michael Carrick.

MU để thủng lưới 2 bàn trong cả 3 trận Premier League đầu mùa. Đáng chú ý, 6 trận sân nhà cuối cùng của họ tại giải Ngoại hạng 2025/26 đều chứng kiến cả hai đội ghi bàn.

Ở kỳ chuyển nhượng hè, MU ưu tiên cho tuyến giữa, nhưng việc không gia cố hàng phòng ngự có thể khiến họ phải trả giá. Những sai lầm cơ bản đang khiến Quỷ đỏ gặp khó trong việc kiểm soát cuộc chơi.

Sabah sẵn sàng khai thác điểm yếu này. Dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, nhà vô địch Azerbaijan không quá e ngại khi hành quân tới Old Trafford.

Sabah lần đầu góp mặt ở Champions League - Ảnh: RSI

Mới được thành lập năm 2017, Sabah thăng tiến thần tốc khi giành cú đúp vô địch quốc gia và cúp quốc gia mùa trước.

Khả năng tấn công phía Sabah gây chú ý. Đại diện Azerbaijan ghi tới 18 bàn sau 8 trận vòng loại Champions League.

Thống kê đó cho thấy đội khách có khả năng để lại dấu ấn tại "Nhà hát của những giấc mơ", dù cơ hội kiếm điểm thực tế của họ có lẽ sẽ lớn hơn khi được chơi trên sân nhà.

Với điểm tựa Old Trafford cùng sự chênh lệch về đẳng cấp, 3 điểm gần như là mệnh lệnh đối với Quỷ đỏ trong ngày ra quân.

Dự đoán: MU thắng 4-1

Thông tin lực lượng

MU: Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte, Carlos Baleba, Amad Diallo và Tom Heaton vắng mặt vì chấn thương. Rashford bị đau nhẹ.

Sabah: Đầy đủ lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến

MU: Lammens; Dalot, Yoro, Martinez, Mazraoui; Santos, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.

Sabah: Pokatilov; Solvet, Dashdamirov, Puchacz, Zedadka; Rakhmonaliev, Isaev, Lepinjica, Parris; Mickels, Simic.