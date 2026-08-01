Bàn thắng (4-1, Bruno Fernandes): Sau hai cú sút bật ra của Mainoo và Mbeumo, Bruno có mặt đúng lúc đá vào góc xa ghi bàn thứ 4 cho MU.

Đây cũng là hat-trick đầu tiên của Bruno Fernandes ở mùa giải 2026/27.