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Bruno Fernandes lập cú hat-trick đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2026/27 - Ảnh: Premier League

Đội hình ra sân

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Rashford; Cunha.

Ipswich: Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Nunez, Lukic; Fatawu, Enciso, Maeda; Emersonn.

Bàn thắng: Bruno Fernandes 40', 61' (pen), 68', Greaves 56' (phản lưới), Mbeumo 83'  - Davis 29', Akpom 90'+1

Kết quả
Vòng 2
29/08/2026 02:00:00 Crystal Palace 1 - 4 Manchester City
29/08/2026 18:30:00 Liverpool 2 - 2 Nottingham Forest
29/08/2026 21:00:00 Coventry 0 - 1 Hull City
29/08/2026 21:00:00 Bournemouth 1 - 1 Everton
29/08/2026 23:30:00 Tottenham 0 - 2 Newcastle
30/08/2026 20:00:00 Sunderland 1 - 0 Fulham
30/08/2026 20:00:00 Leeds 1 - 1 Brentford
30/08/2026 20:00:00 Chelsea 4 - 3 Brighton
30/08/2026 22:30:00 Manchester United 5 - 2 Ipswich
31/08/2026 | 00:34

Kết thúc

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MU giành chiến thắng giòn giã - Ảnh: 433
Thu gọn
31/08/2026 | 00:21

90'+1

Bàn thắng (5-2, Akpom): Lisandro Martinez để mất bóng bên phần sân nhà và Ipswich rút ngắn tỷ số xuống còn 2-5 với pha đệm vào lưới trống của Akpom.

Thu gọn
31/08/2026 | 00:19

90'

Hiệp hai có 8 phút bù giờ.

Thu gọn
31/08/2026 | 00:16

85'

Mbeumo tạt vào cho Dorgu đánh đầu ở góc hẹp cực kỳ nguy hiểm.

Thu gọn
31/08/2026 | 00:11

83'

Bàn thắng (5-1, Mbeumo): Beuno Fernandes tung đường chuyền tinh tế cho Mbeumo băng xuống tâng bóng qua đầu thủ môn Ipswich ghi bàn thứ 5 cho MU.

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Mbeumo tâng bóng ghi bàn - Ảnh: P.L
Thu gọn
31/08/2026 | 00:07

77'

Matheus Cunha suýt ghi bàn thứ 5 với cú đá chìm nhưng thủ môn Ipswich đẩy ra.

Thu gọn
31/08/2026 | 00:03

73'

HLV Carrick rút cặp cánh Dalot và Shaw ra sân và tung Yoro cùng Mazraoui vào.

Thu gọn
30/08/2026 | 23:58

68'

Bàn thắng (4-1, Bruno Fernandes): Sau hai cú sút bật ra của Mainoo và Mbeumo, Bruno có mặt đúng lúc đá vào góc xa ghi bàn thứ 4 cho MU.

Đây cũng là hat-trick đầu tiên của Bruno Fernandes ở mùa giải 2026/27.

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Bruno hoàn tất cú hat-trick - Ảnh: P.L
Thu gọn
30/08/2026 | 23:49

61'

Bàn thắng (3-1, Bruno Fernandes): Mainoo chọc khe cho Cunha lao vào vòng cấm, buộc Greaves phải phạm lỗi. Trọng tài Pawson lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Ở khoảng cách 11m, Bruno Fernandes dễ dàng nâng tỷ số lên 3-1.

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Cunha đem về quả penalty
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Để Bruno Fernandes nâng tỷ số lên 3-1 - Ảnh: P.L
Thu gọn
30/08/2026 | 23:47

56'

Bàn thắng (2-1, Greaves phản lưới): Harry Maguire lao lên dũng mãnh giành bóng rồi tung cú đá chìm, bóng chạm chân hậu vệ Ipswich đổi hướng bay vào lưới.

Bàn thắng may mắn nhưng xứng đáng với nỗ lực tấn công của MU.

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Tình huống Maguire tạo ra khác biệt - Ảnh: P.L
Thu gọn
30/08/2026 | 23:41

52'

Sau đường chạm bóng của Rashford, Mbeumo có cơ hội kết thúc cận thành nhưng bóng lại tìm đến trúng xà ngang.

Thu gọn
30/08/2026 | 23:21

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1 - Ảnh: MUFC
Thu gọn
30/08/2026 | 23:16

45'

Lisandro Martinez thử vận may với cú nã pháo tầm xa, bóng bay vọt xà.

Thu gọn
30/08/2026 | 23:11

40'

Bàn thắng (1-1, Bruno Fernandes): Cầu thủ Ipswich trượt chân vô duyên tạo cơ hội cho MU phản công. Cunha chọc khe để Bruno Fernandes lao xuống tung cú sút sấm sét bằng chân trái gỡ hòa cho Quỷ đỏ.

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Bruno gỡ hòa cho Quỷ đỏ - Ảnh: P.L
Thu gọn
30/08/2026 | 23:02

31'

Một lần nữa Davis có cơ hội uy hiếp khung thành MU nhưng Lammens đẩy bóng qua xà.

Thu gọn
30/08/2026 | 23:01

29'

Bàn thắng (0-1, Davis): Fatawu bứt tốc dễ dàng loại bỏ Luke Shaw bên cánh phải rồi chuyền vào trong để Davis đệm chính xác tung nóc lưới MU.

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Davis ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: P.L
Thu gọn
30/08/2026 | 22:52

22'

Daizen Maeda thoát xuống bên cánh trái rồi quăng chân sút căng buộc Lammens phải trổ tài cứu thua.

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Maeda thi đấu ấn tượng - Ảnh: Premier League
Thu gọn
30/08/2026 | 22:44

13'

Sau khi Dalot cứa lòng chân trái bị thủ thành Scherpen từ chối, Ipswich tổ chức phản công thần tốc. Enciso dốc bóng tốc độ lao xuống đối mặt Lammens. May cho MU là cú đá của tiền đạo người Paraguay chưa thành công.

Thu gọn
30/08/2026 | 22:37

7'

Rashford đi bóng thanh thoát bên cánh trái rồi nhả lại cho Cunha dứt điểm vọt xà ngang.

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Rashford hoạt động bên hành lang trái - Ảnh: Premier League
Thu gọn
30/08/2026 | 22:35

5'

MU đang cố gắng gây áp lực tấn công, dồn ép đối thủ về phần sân nhà.

Thu gọn
30/08/2026 | 22:33

22h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
30/08/2026 | 21:42

21h30

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Đội hình ra sân MU và Ipswich
Thu gọn
30/08/2026 | 13:51

18h08

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Cầu thủ MU tập luyện trước trận - Ảnh: MUFC
Thu gọn
30/08/2026 | 13:50

18h

Thông tin lực lượng

MU: Amad Diallo, Ugarte và Baleba vắng mặt vì chấn thương. Mason Mount và De Ligt đang trong quá trình hồi phục.

Ipswich: Azor Matusiwa và Florentino Luis chấn thương.

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MU quyết tâm giành 3 điểm - Ảnh: P.L
Thu gọn