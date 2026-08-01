Đội hình ra sân
MU: Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Rashford; Cunha.
Ipswich: Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Nunez, Lukic; Fatawu, Enciso, Maeda; Emersonn.
Bàn thắng: Bruno Fernandes 40', 61' (pen), 68', Greaves 56' (phản lưới), Mbeumo 83' - Davis 29', Akpom 90'+1
|Kết quả
|Vòng 2
|29/08/2026 02:00:00
|Crystal Palace 1 - 4 Manchester City
|29/08/2026 18:30:00
|Liverpool 2 - 2 Nottingham Forest
|29/08/2026 21:00:00
|Coventry 0 - 1 Hull City
|29/08/2026 21:00:00
|Bournemouth 1 - 1 Everton
|29/08/2026 23:30:00
|Tottenham 0 - 2 Newcastle
|30/08/2026 20:00:00
|Sunderland 1 - 0 Fulham
|30/08/2026 20:00:00
|Leeds 1 - 1 Brentford
|30/08/2026 20:00:00
|Chelsea 4 - 3 Brighton
|30/08/2026 22:30:00
|Manchester United 5 - 2 Ipswich
Kết thúc
90'+1
Bàn thắng (5-2, Akpom): Lisandro Martinez để mất bóng bên phần sân nhà và Ipswich rút ngắn tỷ số xuống còn 2-5 với pha đệm vào lưới trống của Akpom.
90'
Hiệp hai có 8 phút bù giờ.
85'
Mbeumo tạt vào cho Dorgu đánh đầu ở góc hẹp cực kỳ nguy hiểm.
83'
Bàn thắng (5-1, Mbeumo): Beuno Fernandes tung đường chuyền tinh tế cho Mbeumo băng xuống tâng bóng qua đầu thủ môn Ipswich ghi bàn thứ 5 cho MU.
77'
Matheus Cunha suýt ghi bàn thứ 5 với cú đá chìm nhưng thủ môn Ipswich đẩy ra.
73'
HLV Carrick rút cặp cánh Dalot và Shaw ra sân và tung Yoro cùng Mazraoui vào.
68'
Bàn thắng (4-1, Bruno Fernandes): Sau hai cú sút bật ra của Mainoo và Mbeumo, Bruno có mặt đúng lúc đá vào góc xa ghi bàn thứ 4 cho MU.
Đây cũng là hat-trick đầu tiên của Bruno Fernandes ở mùa giải 2026/27.
61'
Bàn thắng (3-1, Bruno Fernandes): Mainoo chọc khe cho Cunha lao vào vòng cấm, buộc Greaves phải phạm lỗi. Trọng tài Pawson lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.
Ở khoảng cách 11m, Bruno Fernandes dễ dàng nâng tỷ số lên 3-1.
56'
Bàn thắng (2-1, Greaves phản lưới): Harry Maguire lao lên dũng mãnh giành bóng rồi tung cú đá chìm, bóng chạm chân hậu vệ Ipswich đổi hướng bay vào lưới.
Bàn thắng may mắn nhưng xứng đáng với nỗ lực tấn công của MU.
52'
Sau đường chạm bóng của Rashford, Mbeumo có cơ hội kết thúc cận thành nhưng bóng lại tìm đến trúng xà ngang.
Kết thúc hiệp 1
45'
Lisandro Martinez thử vận may với cú nã pháo tầm xa, bóng bay vọt xà.
40'
Bàn thắng (1-1, Bruno Fernandes): Cầu thủ Ipswich trượt chân vô duyên tạo cơ hội cho MU phản công. Cunha chọc khe để Bruno Fernandes lao xuống tung cú sút sấm sét bằng chân trái gỡ hòa cho Quỷ đỏ.
31'
Một lần nữa Davis có cơ hội uy hiếp khung thành MU nhưng Lammens đẩy bóng qua xà.
29'
Bàn thắng (0-1, Davis): Fatawu bứt tốc dễ dàng loại bỏ Luke Shaw bên cánh phải rồi chuyền vào trong để Davis đệm chính xác tung nóc lưới MU.
22'
Daizen Maeda thoát xuống bên cánh trái rồi quăng chân sút căng buộc Lammens phải trổ tài cứu thua.
13'
Sau khi Dalot cứa lòng chân trái bị thủ thành Scherpen từ chối, Ipswich tổ chức phản công thần tốc. Enciso dốc bóng tốc độ lao xuống đối mặt Lammens. May cho MU là cú đá của tiền đạo người Paraguay chưa thành công.
7'
Rashford đi bóng thanh thoát bên cánh trái rồi nhả lại cho Cunha dứt điểm vọt xà ngang.
5'
MU đang cố gắng gây áp lực tấn công, dồn ép đối thủ về phần sân nhà.
22h30
Trận đấu bắt đầu.
21h30
18h08
18h
Thông tin lực lượng
MU: Amad Diallo, Ugarte và Baleba vắng mặt vì chấn thương. Mason Mount và De Ligt đang trong quá trình hồi phục.
Ipswich: Azor Matusiwa và Florentino Luis chấn thương.