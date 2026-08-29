Baleba hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 70 triệu bảng từ Brighton sang MU hôm thứ Ba, nhưng không thi đấu kể từ tháng trước.

Với tình hình hiện tại, Baleba nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong các trận gặp Ipswich Town, Everton, trận mở màn Champions League của MU và đặc biệt là derby Manchester ngày 13/9.

Baleba cần thêm 3 tuần hồi phục - Ảnh: MUFC

Sau đó,“Quỷ đỏ sẽ chạm trán Brighton ở vòng 3 cúp Liên đoàn rồi chuyến làm khách Fulham, trước khi bước vào đợt tập trung đội tuyển quốc gia đầu tiên kéo dài ba tuần.

HLV Michael Carrick không muốn đưa ra thời điểm cụ thể cho màn ra mắt của Baleba. Nhà cầm quân người Anh cũng chưa xác định ngày trở lại của Amad, sau khi anh vắng mặt trong trận thua Hull City.

Trong khi đó, Mason Mount đã trở lại tập luyện đầy đủ cùng toàn đội và có thể xuất hiện trong danh sách đăng ký ở cuộc tiếp đón Ipswich tại Old Trafford.

"Amad sẽ không thể thi đấu tuần này. Cậu ấy sẽ phải nghỉ thêm một thời gian nữa” - Michael Carrick cho biết.

"Mason đã trở lại tập luyện cùng toàn đội. Cậu ấy tập luyện trong tuần và đó thực sự là một tín hiệu rất tích cực.

Amad cũng chưa thể thi đấu - Ảnh: MUFC

Baleba gặp vấn đề nhỏ ở mắt cá chân. Vì vậy cậu ấy sẽ cần khoảng hai tuần, thậm chí ba tuần để hồi phục. Nhưng chúng tôi biết điều đó từ trước. Đây không phải vấn đề nghiêm trọng.

Chúng tôi rất vui khi có Carlos Baleba. Cậu ta sở hữu tiềm năng lớn và là bản hợp đồng thực sự thú vị đối với MU.

Chất lượng cũng như những phẩm chất mà Carlos sở hữu sẽ giúp đội hình chúng tôi trở nên cân bằng hơn, mang đến những điểm mạnh và phương án kết hợp khác nhau.

Baleba còn nhiều tiềm năng để phát triển và chính điều đó khiến chúng tôi cảm thấy hào hứng” - HLV Carrick nhấn mạnh.