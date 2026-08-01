Premier League có 5 đại diện góp mặt tại Champions League mùa này nhờ thành tích ấn tượng trên bảng xếp hạng hệ số của UEFA.

Trong số đó có những đội bóng giàu kinh nghiệm tại đấu trường châu Âu như Arsenal, Liverpool và Manchester City, sự trở lại của MU, cùng ngựa ô Aston Villa.

Các đối thủ của Arsenal ở giai đoạn League phase - Ảnh: BR Football

Hành trình của Arsenal không hề dễ dàng. Đoàn quân HLV Mikel Arteta phải tiếp Real Madrid và Borussia Dortmund tại Emirates, xen giữa là chuyến làm khách dự báo khó khăn trên sân Bayern Munich.

Dẫu vậy, Arsenal có lý do để tự tin. Ở vòng phân hạng mùa trước, đại diện Bắc London thể hiện phong độ hoàn hảo với 8 chiến thắng sau 8 trận.

Chuỗi trận ấn tượng ấy bao gồm những chiến thắng trước Bayern Munich, Inter Milan và Atletico Madrid, cho thấy thầy trò Arteta không hề e ngại bất kỳ đối thủ nào tại đấu trường châu Âu.

MU hy vọng thể hiện bộ mặt tích cực hơn so với trận mở màn Premier League gặp Hull City.

Thầy trò Carrick sẽ gặp nhiều đối thủ khó nhằn - Ảnh: United Stand

Đội chủ sân Old Trafford sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách trên sân Metropolitano của Atletico Madrid, đồng thời phải tận dụng tối đa lợi thế sân nhà khi tiếp đón Bayern Munich.

Các đối thủ khác của thầy trò Carrick cũng không hề dễ chịu, với AS Roma, Sporting Lisbon, RB Leipzig, Villarreal, Sabah và Como.

Man City sẽ có cơ hội chứng minh giá trị của những khoản đầu tư khổng lồ trong mùa hè, nổi bật là mức phí kỷ lục dành cho Elliot Anderson và Ayyoub Bouaddi.

Đối thủ của Man City ở vòng League phase - Ảnh: 433

Tuy nhiên, việc một số cầu thủ tấn công ra đi có thể đặt chiều sâu đội hình HLV Enzo Maresca trước thử thách lớn, nhất là khi Man City phải đối mặt hàng loạt đối thủ mạnh.

The Citizens sẽ tiếp đương kim vô địch Paris Saint-Germain, đồng thời hành quân tới sân Barcelona, nơi họ có dịp tái ngộ cựu trụ cột Rodri. Napoli của Kevin De Bruyne cũng sẽ tới Etihad, bên cạnh Sporting và AEK Athens.

PSG sẽ có những trận cầu nhẹ nhàng - Ảnh: Actu Foot

ĐKVĐ Champions League PSG sẽ chạm trán hai đối thủ khó nhằn là Barcelona và Man City. Ngoài ra, đội bóng nước Pháp còn đụng Aston Villa, AS Roma, Como, Villarreal, RB Leipzig và Slovan Bratislava.

Trong lần trở lại Champions League cùng Real Madrid, đoàn quân HLV Jose Mourinho sẽ vấp phải Arsenal và Inter Milan.

Real Madrid của Mourinho được phân cặp dễ thở

Tuy nhiên, các đối thủ còn lại của đội bóng Hoàng gia tương đối dễ thở, bao gồm, PSV, AS Roma, RB Leipzig, Shakhtar, LASK Linz và AEK Athens.

Lịch đấu vòng League phase của Barcelona "xương" hơn Real, khi họ phải đụng độ Man City, PSG, Aston Villa, Sporting Lisbon, Como...