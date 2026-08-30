22h30 ngày 30/8, sân Old Trafford:

Những sự bổ sung đáng chú ý cùng màn trình diễn tích cực ở giai đoạn tiền mùa giải không thể giúp Quỷ đỏ tránh khỏi cú sốc thua 0-2 trên sân Hull City.

Thất bại đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Premier League, MU để thua đội bóng vừa thăng hạng ngay ở vòng mở màn.

MU cần xốc lại tinh thần sau trận thua Hull - Ảnh: MUFC

Đoàn quân HLV Michael Carrick cũng bộc lộ vấn đề đáng lo ngại trên hàng công. Dù tung ra tới 21 cú dứt điểm, họ lại không tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng.

Khả năng chuyển hóa những tình huống tấn công thành cơ hội nguy hiểm trở thành điểm làm Carrick đau đầu sau buổi chiều đáng thất vọng tại MKM.

Những điểm yếu nơi hậu tuyến bị Hull City khai thác triệt để, đặc biệt trong các tình huống cố định. Bàn thua đầu tiên của MU xuất phát từ quả phạt góc. Bàn thứ hai đến từ pha đánh đầu sau tình huống phạt trực tiếp.

Harry Maguire và Ayden Heaven là cặp trung vệ được sử dụng, nhưng đây khó có thể trở thành lựa chọn thường xuyên của HLV Michael Carrick.

Marcus Rashford chỉ xuất phát trên ghế dự bị. Tuy nhiên, từ lúc được tung vào sân ngay, anh tạo ra 4 cơ hội. Sẽ là bất ngờ lớn nếu tiền đạo người Anh không được đá chính thay Patrick Dorgu trận hôm nay.

MU khát khao giành 3 điểm đầu tay - Ảnh: Tvsports

Bên kia chiến tuyến, Ipswich thể hiện ấn tượng trong chiến thắng 2-1 trước Sunderland. Julio Enciso đặc biệt nổi bật, với tốc độ, khả năng rê dắt cùng sự điềm tĩnh khi kiểm soát bóng.

Hồi giữa tuần, Ipswich tiếp tục đánh bại Leicester City 3-1 tại cúp Liên đoàn. Rõ ràng, các học trò HLV Gary O'Neill đang thi đấu với tâm lý rất thoải mái và đầy tự tin.

Với phong độ cùng tinh thần hiện tại, Ipswich có thể gây nhiều khó dễ cho MU tại Old Trafford.

Dự đoán: MU thắng 2-1

Thông tin lực lượng

MU: Amad Diallo, Ugarte và Baleba vắng mặt vì chấn thương. Mason Mount và De Ligt đang trong quá trình hồi phục.

Ipswich: Azor Matusiwa và Florentino Luis chấn thương.

Đội hình dự kiến

MU: Lammens; Mazraoui, Maguire, Lisandro, Shaw; Mainoo, Santos; Mbeumo, Fernandes, Rashford; Cunha.

Ipswich: Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Nunez, Lukic; Clarke, Enciso, Maeda; Emerson.