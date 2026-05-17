Đội hình ra sân
MU (4-2-3-1): Lammens, Shaw, Lisandro, Maguire, Dalot, Mainoo, Casemiro, Cunha, Bruno Fernandes, Amad Diallo, Mbeumo.
Nottingham (3-4-2-1): Sels, Gibbs-White, Milenkovic, Morato, Neco Williams, Dominguez, Elliot Anderson, Netz, Jesus, Hutchinson, Wood.
Bàn thắng: Shaw 5', Cunha 55', Mbeumo 76' - Morato 53', Gibbs-White 78'
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 8 phút bù giờ.
83'
Bruno Fernandes tiếp tục chuyền hay cho Dorgu vừa vào sân nã đại bác sấm sét đúng vào vị trí thủ môn Sels.
80'
Casemiro rời sân nhường chỗ cho Mason Mount trong những tràng vỗ tay vang dội của fan Red Devils. Đây cũng là trận đấu chính thức cuối cùng của ngôi sao người Brazil trên sân Old Trafford.
78'
Bàn thắng (3-2, Gibbs-White): Anderson chuyền chính xác cho Gibbs-White kết thúc ngay hiểm hóc ghi bàn cho đội khách.
76'
Bàn thắng (3-1, Mbeumo): Bruno Fernandes dạt sang cánh phải rồi căng ngang dọn cỗ cho Mbeumo đá nối cận thành tung lưới Forest.
Tiền đạo người Cameroon phá dớp ghi bàn, còn đội trưởng Bruno Fernandes nâng thành tích kiến tạo lên con số kỷ lục 20 ở mùa giải này.
68'
MU đang tấn công rực lửa, cơ hội được trao cho Amad Diallo và Cunha nhưng chưa thể dứt điểm thành công.
64'
Bruno Fernandes kiến tạo như đặt cho Mbeumo lẻn xuống kết thúc chân phải vọt xà, bỏ lỡ cơ hội cực kỳ đáng tiếc.
55'
Bàn thắng (2-1, Matheus Cunha): Ở pha lên bóng ngay sau đó của MU, họ đã tái lập thế dẫn trước. Mbeumo xử lý chưa tốt trong vòng cấm, nhưng khi bóng bật ra, Cunha đặt lòng rất nhanh ghi bàn thứ hai.
VAR vào cuộc khi cầu thủ Nottingham Forest phản ứng mạnh mẽ. Tuy bóng bật đùi rồi chạm tay Mbeumo, nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng hợp lệ.
54'
Bàn thắng (1-1, Morato): Sau tình huống dàn xếp phạt góc của Forest, Anderson tạt vào như đặt cho Morato đánh đầu cận thành tung lưới MU.
Kết thúc hiệp 1
38'
Sau tình huống dàn xếp phạt góc, Lisandro Martinez bắt volley sấm sét bị hậu vệ áo trắng chặn lại.
33'
Gibbs-White đá phạt tạo điều kiện cho Milenkovic đánh đầu cận thành sạt xà.
28'
Lammens vừa có đường chuyền mạo hiểm cho Mainoo ngay trước vòng cấm. Cầu thủ Forest buộc phải phạm lỗi với Kobbie Mainoo.
21'
Sau tình huống Lammens cản phá thành công cú đá của Gibbs-White, MU phản công thần tốc. Cunha chuyền khe cho Mbeumo lẻn xuống vượt qua thủ môn Forest nhưng cú đá cuối cùng ở góc hẹp lại dội cột bật ra.
12'
Sau khi có bàn thắng sớm, các cầu thủ MU thi đấu khá thoải mái, với những đợt tấn công đa dạng.
5'
Bàn thắng (1-0, Luke Shaw): Sau cú đánh đầu phá ra thiếu dứt khoát của hậu vệ Forest, Luke Shaw hãm bóng khéo léo rồi tung cú đá chân trái chéo góc trong vòng cấm mở tỷ số cho MU.
18h30
Trận đấu bắt đầu.
Thông tin lực lượng
MU: De Ligt, Ugarte và Sesko chấn thương.
Nottingham Forest: Nicolo Savona, John Victor, Callum Hudson-Odoi, Willy Boly chấn thương.