Marcus Rashford gia nhập Barca theo dạng cho mượn (1 mùa) vào hè năm ngoái, đóng góp 14 bàn thắng cùng 14 pha kiến tạo trong 48 lần được HLV Hansi Flick tung vào sân, trên mọi đấu trường.

Cuối tuần qua, ở Siêu kinh điển tại Camp Nou, chân sút thuộc quân số MU đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp từ tình huống đá phạt, giúp Barca đả bại 2-0 Real Madrid, chính thức vô địch La Liga trước 2 vòng đấu.

MU nhiều khả năng đồng ý cho Barca mượn Rashford thêm 1 mùa nữa.

Trong niềm vui chiến thắng, Rashford một lần nữa bày tỏ mong muốn được tiếp tục khoác áo Barca.

Chính xác thì không chỉ Rashford muốn mà đó cũng là ý định của HLV Hansi Flick và Barca, còn MU thì cũng muốn bán.

Vấn đề chỉ nằm ở chỗ, Barca vẫn gặp khó khăn về tài chính nên không muốn bỏ ra 30 triệu euro để mua đứt tiền đạo người Anh. Thay vào đó, họ thương lượng xem đội chủ sân Old Trafford có thể giảm giá, hoặc cho mượn thêm 1 năm.

MU ban đầu được cho giữ vững lập trường: sẽ không bớt 1 xu, và có thể đưa Rashford trở lại, thậm chí bán được với giá cao hơn. Arsenal và Bayern Munich xuất hiện như những cái tên quan tâm, sẵn sàng ký tay săn bàn 28 tuổi.

Tuy nhiên, theo cập nhật mới nhất từ Teamtalk, dựa theo thông tin từ Independent, MU giờ đây có thể “thay đổi lập trường”, để cho cả Rashford và Barca toại ý: tiếp tục có nhau.

Cụ thể hơn, khả năng cao sẽ có một hợp đồng cho mượn tiếp theo giữa đôi bên, với các chi tiết cụ thể dự kiến sẽ được Barca và MU bàn kỹ hơn trong cuộc đàm phán vào tuần tới, như kèm điều khoản mua đứt, hoặc nghĩa vụ mua đứt, vào cuối mùa.