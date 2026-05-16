Báo chí Anh loan tin, Michael Carrick chắc chắn sẽ tiếp tục dẫn dắt MU, khi đồng sở hữu CLB, Sir Jim Ratcliffe đã phê duyệt bổ nhiệm cựu danh thủ làm HLV trưởng chính thức.

Dù 'bật đèn xanh' để MU bổ nhiệm chính thức Carrick, nhưng Sir Jim Ratcliffe vẫn băn khoăn, liệu ông có quyết định đúng? Ảnh: Teamtalk

Cụ thể hơn, Carrick sẽ ký hợp đồng 2 năm với MU, kèm tùy chọn thêm 12 tháng, tức có thể kéo dài đến hè 2029.

Đây là ‘phần thưởng’ MU dành cho Carrick, sau kết quả ấn tượng mà HLV 44 tuổi mang lại, kể từ khi được chọn thay Ruben Amorim hồi tháng 1.

Nhờ có Carrick truyền động lực và cảm hứng chơi bóng, MU hiện đã đảm bảo vé dự Cúp C1 mùa sau. Theo thống kê, không đội nào ở Ngoại hạng Anh giành được nhiều điểm hơn MU, tính từ lúc Carrick ngồi ‘ghế nóng’ ở Old Trafford. Tổng cộng, đội đã thắng 10, hòa 3 và chỉ thua 2 trong 15 trận do Carrick chỉ huy.

Carrick nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ dàn sao MU, muốn CLB bổ nhiệm ông nắm đội lâu dài. Đó cũng là mong muốn của vị thuyền trưởng tạm quyền.

Dù vậy, tờ I Paper đưa ra thông tin gây chú ý: Sir Jim Ratcliffe dù duyệt MU bổ nhiệm lâu dài Carrick nhưng ông không chắc liệu mình có đưa ra quyết định chính xác.

Vị sếp bự MU lo ngại có thể mắc sai lầm tương tự như bổ nhiệm Ruben Amorim. Ảnh: MUFC

Nguồn này cung cấp thêm, lâu nay kim chỉ nam của vị sếp bự này là bổ nhiệm các vị trí trọng yếu phải là những con người “xuất sắc nhất”. Với Carrick, tuy ông đánh giá cao kết quả mang lại cho MU, nhưng vẫn có cảm giác cựu tiền vệ thiếu cá tính và sự đam mê, không chắc liệu có đủ uy để đương đầu lúc khó khăn.

“Ratcliffe muốn HLV phải có cá tính tương xứng với tầm vóc của MU”.

Vị sếp bự này thêm lấn cấn, vì trước đó ông cũng muốn bổ nhiệm Gareth Southgate, nhưng giám đốc bóng đá Jason Wilcox và giám đốc điều hành Omar Berrada đã thuyết phục ông chọn Ruben Amorim.

Kết quả cho thấy đó là sai lầm lớn của MU. Trường hợp Carrick lúc này cũng tương tự, là ý của giám đốc bóng đá Jason Wilcox và giám đốc điều hành Omar Berrada, trong khi Sir Jim vẫn thích cựu thuyền trưởng Tam sư hơn.

Tuy nhiên, dù lo ngại nhưng Sir Jim Ratcliffe cuối cùng cũng vẫn đồng ý để MU xúc tiến bổ nhiệm Carrick làm HLV trưởng chính thức.