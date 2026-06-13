Đội hình ra sân
Mỹ: Freese; Freeman, Richards, Ream; Dest, McKennie, Adams, A. Robinson; Pulisic, Tillman; Balogun.
Paraguay: Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; Bobadilla, Cubas; D. Gomez, Enciso, Almiron; Sanabria.
Bàn thắng: Bobadilla 7 (phản lưới), Balogun 31', 45'+5, Reyna 90'+8 - Mauricio 73'
Kết thúc
90'+8
Bàn thắng (4-1, Giovanni Reyna): Reyna xâm nhập vòng cấm như chỗ không người rồi thực hiện cú "trivela" bằng chân phải đẹp mắt, ấn định chiến thắng 4-1 cho tuyển Mỹ.
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
85'
Thời gian càng trôi về cuối, các cầu thủ Mỹ đang đá chậm lại nhằm bảo toàn lợi thế dẫn bàn.
76'
Mỹ đang tung ra những đòn phản công lợi hại. Weah vừa quăng chân phải sấm sét, bóng đi qua xà.
73'
Bàn thắng (3-1, Mauricio): Enciso kiến tạo thông minh để Mauricio xâm nhập vòng cấm dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 cho Paraguay.
71'
HLV Pochettino tiếp tục rút các trụ cột như Balogun hay Dest ra sân, để tung vào Weah và Pepi.
65'
Diego Gomez thử vận may với pha nã pháo tầm xa, bóng đi quá thiếu chính xác.
58'
Tyler nhận thẻ vàng đầu tiên bên phía tuyển Mỹ, sau pha phạm lỗi với Mauricio.
49'
Paraguay đang vùng lên mạnh mẽ. Diego Gomez thoát xuống kết thúc chân phải căng, bóng bật Tim Ream đi qua xà.
46'
Tạo được lợi thế cách biệt, HLV Pochettino quyết định rút Pulisic ra nghỉ dưỡng sức ngay đầu hiệp hai.
Kết thúc hiệp 1
45'+5
Bàn thắng (3-0, Balogun): Balogun thoát xuống đầy dũng mãnh, loại bỏ 2 hậu vệ Paraguay trước khi tung cú sút chân trái sấm sét tung nóc lưới đối phương.
43'
Tuyển Mỹ lên bóng thoáng bên cánh phải và cơ hội đến với Tillman nhưng thủ môn Gill kịp thời khép góc cứu thua.
37'
Tuyển Mỹ dàn xếp đá phạt góc hay. Richards chạy cắt mặt đánh đầu đưa bóng bay sạt cột dọc.
31'
Bàn thắng (2-0, Balogun): Pulisic khuấy đảo bên cánh trái rồi trả ngược thuận lợi cho Balogun đặt lòng từ khoảng cách chừng 12m ghi bàn thứ hai cho tuyển Mỹ.
Các cầu thủ chủ nhà đang thi đấu thăng hoa!
27'
Balogun vừa lẻn xuống đưa được bóng vào lưới Paraguay. Tuy nhiên, Pulisic đã rơi vào thế việt vị ở tình huống trước đó.
21'
Các cầu thủ chủ nhà vẫn duy trì được sự hưng phấn sau bàn mở tỷ số. Ở chiều ngược lại, Paraguay đang cố gắng đá chậm hơn để triển khai thế trận theo ý mình.
16'
Sergino Dest được đồng đội trao cho cơ hội ngon ăn bên cánh phải nhưng tình huống xử lý cuối cùng lại không tốt.
14'
Enciso khuấy đảo hay ngoài vòng cấm rồi quăng chân dứt điểm, bóng đi chệch khung thành.
7'
Bàn thắng (1-0, Bobadilla phản lưới): Sau pha đột phá của Pulisic bên cánh trái, McKennie chuyền ngược ra, bóng bật chân Bobadilla lăn vào lưới trước sự ngỡ ngàng của cả hàng thủ Paraguay.
3'
Tuyển Mỹ lập tức đáp lời với tình huống chuyển trạng thái hay, tạo điều kiện cho Balogun xâm nhập khu cấm địa đá nối ngay nguy hiểm.
1'
Paraguay nhập cuộc ấn tượng với pha phối hợp trong vòng cấm, trước khi Gomez tung cú sút căng ở góc hẹp buộc thủ môn Freese phải trổ tài.
8h
Trận đấu bắt đầu.
8h
Trận đấu bắt đầu.