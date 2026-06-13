Đội hình ra sân

Mỹ: Freese; Freeman, Richards, Ream; Dest, McKennie, Adams, A. Robinson; Pulisic, Tillman; Balogun.

Paraguay: Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; Bobadilla, Cubas; D. Gomez, Enciso, Almiron; Sanabria.

Bàn thắng: Bobadilla 7 (phản lưới), Balogun 31', 45'+5, Reyna 90'+8 - Mauricio 73'

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Balogun thi đấu thăng hoa - Ảnh: SunSport

13/06/2026 | 10:08

Kết thúc

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Mỹ giành chiến thắng giòn giã 4-1 trước Paraguay - Ảnh: 433
Thu gọn
13/06/2026 | 10:03

90'+8

Bàn thắng (4-1, Giovanni Reyna): Reyna xâm nhập vòng cấm như chỗ không người rồi thực hiện cú "trivela" bằng chân phải đẹp mắt, ấn định chiến thắng 4-1 cho tuyển Mỹ.

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Reyna ăn mừng bàn thắng thứ 4 - Ảnh: SunSport
Thu gọn
13/06/2026 | 09:54

90'

Hiệp hai có 7 phút bù giờ.

Thu gọn
13/06/2026 | 09:49

85'

Thời gian càng trôi về cuối, các cầu thủ Mỹ đang đá chậm lại nhằm bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

Thu gọn
13/06/2026 | 09:41

76'

Mỹ đang tung ra những đòn phản công lợi hại. Weah vừa quăng chân phải sấm sét, bóng đi qua xà.

Thu gọn
13/06/2026 | 09:38

73'

Bàn thắng (3-1, Mauricio): Enciso kiến tạo thông minh để Mauricio xâm nhập vòng cấm dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 cho Paraguay.

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Mauricio rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 - Ảnh: GE

Thu gọn
13/06/2026 | 09:35

71'

HLV Pochettino tiếp tục rút các trụ cột như Balogun hay Dest ra sân, để tung vào Weah và Pepi.

Thu gọn
13/06/2026 | 09:28

65'

Diego Gomez thử vận may với pha nã pháo tầm xa, bóng đi quá thiếu chính xác.

Thu gọn
13/06/2026 | 09:23

58'

Tyler nhận thẻ vàng đầu tiên bên phía tuyển Mỹ, sau pha phạm lỗi với Mauricio.

Thu gọn
13/06/2026 | 09:12

49'

Paraguay đang vùng lên mạnh mẽ. Diego Gomez thoát xuống kết thúc chân phải căng, bóng bật Tim Ream đi qua xà.

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Paraguay thi đấu khởi sắc hơn sau giờ giải lao - Ảnh: SunSport
Thu gọn
13/06/2026 | 09:11

46'

Tạo được lợi thế cách biệt, HLV Pochettino quyết định rút Pulisic ra nghỉ dưỡng sức ngay đầu hiệp hai.

Thu gọn
13/06/2026 | 09:00

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về tuyển Mỹ - Ảnh: USMNT
Thu gọn
13/06/2026 | 08:53

45'+5

Bàn thắng (3-0, Balogun): Balogun thoát xuống đầy dũng mãnh, loại bỏ 2 hậu vệ Paraguay trước khi tung cú sút chân trái sấm sét tung nóc lưới đối phương.

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Balogun ghi bàn đẹp mắt - Ảnh: SunSport
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Thu gọn
13/06/2026 | 08:49

43'

Tuyển Mỹ lên bóng thoáng bên cánh phải và cơ hội đến với Tillman nhưng thủ môn Gill kịp thời khép góc cứu thua.

Thu gọn
13/06/2026 | 08:39

37'

Tuyển Mỹ dàn xếp đá phạt góc hay. Richards chạy cắt mặt đánh đầu đưa bóng bay sạt cột dọc.

Thu gọn
13/06/2026 | 08:33

31'

Bàn thắng (2-0, Balogun): Pulisic khuấy đảo bên cánh trái rồi trả ngược thuận lợi cho Balogun đặt lòng từ khoảng cách chừng 12m ghi bàn thứ hai cho tuyển Mỹ.

Các cầu thủ chủ nhà đang thi đấu thăng hoa!

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Balogun ăn mừng cùng đồng đội - Ảnh: USMNT
Thu gọn
13/06/2026 | 08:31

27'

Balogun vừa lẻn xuống đưa được bóng vào lưới Paraguay. Tuy nhiên, Pulisic đã rơi vào thế việt vị ở tình huống trước đó.

Thu gọn
13/06/2026 | 08:25

21'

Các cầu thủ chủ nhà vẫn duy trì được sự hưng phấn sau bàn mở tỷ số. Ở chiều ngược lại, Paraguay đang cố gắng đá chậm hơn để triển khai thế trận theo ý mình.

Thu gọn
13/06/2026 | 08:18

16'

Sergino Dest được đồng đội trao cho cơ hội ngon ăn bên cánh phải nhưng tình huống xử lý cuối cùng lại không tốt.

Thu gọn
13/06/2026 | 08:16

14'

Enciso khuấy đảo hay ngoài vòng cấm rồi quăng chân dứt điểm, bóng đi chệch khung thành.

Thu gọn
13/06/2026 | 08:10

7'

Bàn thắng (1-0, Bobadilla phản lưới): Sau pha đột phá của Pulisic bên cánh trái, McKennie chuyền ngược ra, bóng bật chân Bobadilla lăn vào lưới trước sự ngỡ ngàng của cả hàng thủ Paraguay.

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Tình huống Bobadilla đá phản lưới nhà - Ảnh: SunSport
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Pulisic và đồng đội ăn mừng phấn khích - Ảnh: USMNT
Thu gọn
13/06/2026 | 08:04

3'

Tuyển Mỹ lập tức đáp lời với tình huống chuyển trạng thái hay, tạo điều kiện cho Balogun xâm nhập khu cấm địa đá nối ngay nguy hiểm.

Thu gọn
13/06/2026 | 08:04

1'

Paraguay nhập cuộc ấn tượng với pha phối hợp trong vòng cấm, trước khi Gomez tung cú sút căng ở góc hẹp buộc thủ môn Freese phải trổ tài.

Thu gọn
13/06/2026 | 08:02

8h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
13/06/2026 | 07:56

8h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
13/06/2026 | 07:45

7h30

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Những hình ảnh ấn tượng về lễ khai mạc World Cup 2026 được tổ chức trên sân Sofi - Ảnh: BR Football
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13/06/2026 | 07:38

7h20

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Dàn sao Mỹ ra sân khởi động - Ảnh: USMNT
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13/06/2026 | 07:33

7h

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Đội hình ra sân tuyển Mỹ - Ảnh: Fox Sports
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Đội hình ra sân Paraguay - Ảnh: Selección Paraguaya
Thu gọn
12/06/2026 | 13:59

6h

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Cầu thủ hai đội sẵn sàng cho trận ra quân - Ảnh: USMNT và R.A
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12/06/2026 | 13:58

5h

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Tuyển Mỹ được đánh giá cao hơn nhờ ưu thế sân nhà - Ảnh: Khelnow
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