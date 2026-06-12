Đồng chủ nhà Mỹ sẽ so tài Paraguay ở trận ra quân bảng D World Cup 2026, lúc 8h ngày 13/6 trên sân Los Angeles ở Inglewood, đánh dấu lần thứ 10 hai đội gặp nhau.

Tuyển Mỹ không trải qua cuộc chiến khắc nghiệt ở vòng loại, đã có chịu kết quả thua nhiều hơn thắng trong những trận gần đây.

Các chuyên gia đều đặt niềm tin chiến thắng vào tuyển Mỹ. Ảnh: Khel Now

Trong năm nay, đoàn quân của HLV Pochettino để thua đậm 2-5 Bỉ, thua Bồ Đào Nha 0-2 và mới nhất là thua 1-2 Đức.

Trong khi đó, Paraguay trở lại World Cup lần đầu tiên sau 16 năm. Chuẩn bị cho giải đấu, họ chỉ có duy nhất 1 trận đấu ‘hâm nóng’, thắng 4-0 Nicaragua hôm 6/6.

Về thành tích đối đầu, Mỹ đang chiếm ưu thế với 5 chiến thắng, so với 2 của Paraguay.

Ra quân đấu Paraguay, Mỹ nhiều khả năng sử dụng hệ thống pressing tầm cao, dựa vào tốc độ sát thủ của các tiền đạo và cầu thủ chạy cánh như Pulisic, hòng phá vỡ hàng phòng ngự của đối phương.

Nhưng nơi hậu tuyến của đoàn quân Pochettino được cảnh báo cẩn thận với hiểm họa phản công từ Paraguay, vì họ thường ghi bàn từ những tình huống như vậy.

Tiền vệ cánh Julio Enciso có thể vắng mặt ở đội hình ra sân của Paraguay do chấn thương nhẹ ở đùi, sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh tấn công của họ.

Tuyển Mỹ cần thể hiện bản lĩnh và khát vọng chiến thắng để phá vỡ được ‘điểm mạnh’ – hàng thủ chắc chắn của Paraguay và chuyên gia Sportskeeda tin, thầy trò Pochettino sẽ khởi đầu thắng lợi với tỷ số sát nút.

Cụ thể, dự đoán tỉ số bóng đá trận này là Mỹ 2-1 Paraguay. Đây cũng là kết quả được chuyên gia Sportsmole dự đoán giữa 2 đội.

Thêm một người nữa – từ chuyên gia BBC, Chris Sutton, chọn kết quả Mỹ 2-1 Paraguay.

Trong khi đó chuyên gia bóng đá ESPN, Ryan O'Hanlon dự đoán Mỹ sẽ thắng 2-0 Paraguay.

Đội hình dự kiến:

Mỹ: Freese; Freeman, M. Robinson, Ream; Dest, McKennie, Adams, A. Robinson; Pulisic, Tillman; Balogun

Paraguay: Gill; Caceres, G.Gomez, Alderete, Alonso; Bobadilla, Cubas; D.Gomez, Enciso, Almiron; Sanabria