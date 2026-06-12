8h ngày 13/6, sân Los Angeles:

Là một trong ba quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026, tuyển Mỹ cùng hai nước láng giềng Mexico và Canada muốn tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để tiến sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Được miễn tham dự vòng loại, thầy trò Mauricio Pochettino có gần hai năm chuẩn bị cho giải đấu. Tuy nhiên, kể từ thời điểm này, mọi trận cầu đều mang ý nghĩa quyết định với đội tuyển xứ cờ hoa.

Bàn thắng tuyệt đẹp của Antonee Robinson vào lưới tuyển Đức - Ảnh: USMNT

Sau chiến thắng ấn tượng Senegal 3-2, tuyển Mỹ khép lại giai đoạn chạy đà bằng thất bại 1-2 trước Đức. Dẫu vậy, bàn gỡ hòa đẹp mắt của Antonee Robinson mang đến tín hiệu tích cực cho đoàn quân HLV Pochettino.

Trong lần tham dự thứ 12, mục tiêu tối thiểu của Mỹ là tái lập thành tích lọt vào vòng 1/8 như tại World Cup 1994. Đáng chú ý, họ đều vượt qua vòng bảng ở ba kỳ World Cup gần nhất.

Về phần Paraguay, lịch sử không đứng về đại diện Nam Mỹ. La Albirroja mới chỉ thắng 1/8 trận ra quân tại các vòng chung kết World Cup, và chưa từng đánh bại đội chủ nhà trong hai lần đối đầu trước đó.

Dẫu vậy, việc giành vé đến Mỹ là thành công đáng kể với Paraguay, sau khi cán đích vị trí thứ sáu vòng loại khu vực Nam Mỹ (CONMEBOL).

Dưới sự dẫn dắt của HLV Gustavo Alfaro, điểm nhấn đáng chú ý nhất của Paraguay chính là chiến thắng 2-1 trước đương kim vô địch Argentina tại vòng loại.

Để thua Mỹ 1-2 ở trận giao hữu hồi tháng 11 năm ngoái, Paraguay nhanh chóng lấy lại sự tự tin khi thắng 3/4 trận giao hữu gần nhất.

Với lợi thế sân nhà, Mỹ được đánh giá cao hơn Paraguay ở trận ra quân - Ảnh: SunSport

Sở hữu lối chơi thực dụng, ưu tiên phòng ngự phản công và tận dụng các tình huống cố định, Paraguay không được đánh giá là ứng viên sẽ tiến sâu.

Chính việc không chịu nhiều áp lực kỳ vọng có thể trở thành lợi thế. Paraguay sẽ cố gắng tận dụng vị thế "chiếu dưới" để tạo nên bất ngờ ngay ngày ra quân.

Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn nghiêng về một chiến thắng sít sao cho tuyển Mỹ. Kịch bản tương tự trận giao hữu giữa hai đội hồi năm ngoái nhiều khả năng tái diễn, khi đội bóng HLV Pochettino được dự đoán thắng với cách biệt một bàn.

Dự đoán: Mỹ thắng 2-1

Đội hình dự kiến

Mỹ: Freese; Freeman, M. Robinson, Ream; Dest, McKennie, Adams, A. Robinson; Pulisic, Tillman; Balogun.

Paraguay: Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; Bobadilla, Cubas; D. Gomez, Enciso, Almiron; Sanabria.