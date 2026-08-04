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Myanmar giành chiến thắng tưng bừng 7-2 trước Lào trên sân nhà ở Yangon để thắp lại hy vọng vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Win Naing Tun tỏa sáng với cú hat-trick cùng 1 pha kiến tạo, trong khi Maung Maung Lwin ghi 1 bàn, có "hat-trick" kiến tạo. Nhờ thắng lợi này, Myanmar có 6 điểm sau 3 trận.

Dù vậy, Maung Maung Lwin sẽ vắng mặt ở trận quyết định gặp Thái Lan sau khi nhận thẻ đỏ cuối trận.

Bàn thắng:

Myanmar: Lwin Moe Aung 2', Win Naing Tun 20', 41', 83', Maung Maung Lwin 45'+6, Than Paing 52', Hein Htet Aung 81'.

Lào: Chernvanglien 17', Sangvilay 23'.

Thẻ đỏ:

Myanmar: Maung Maung Lwin 70'.

Lào: Sayfon 72'.

Đội hình xuất phát:

Myanmar (4-2-3-1): Zin Nyi Nyi Aung; Hein Zeyar Lin, Zwe Khant Min, Soe Moe Kyaw, Kyaw Min Oo; Lwin Moe Aung, Maung Maung Lwin; Khun Kyaw Zin Hein, Myat Kaung Khant, Win Naing Tun; Than Paing.

Lào (5-4-1): Lokphathip; Koulangsy, Phetviengsy, Keomany, Seesavath, Sangvilay; Siphanom, Keonuchanh, Singsavang, Waenpaseuth; Chernvanglien.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Myanmar vs Lào: