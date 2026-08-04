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Myanmar giành chiến thắng tưng bừng 7-2 trước Lào trên sân nhà ở Yangon để thắp lại hy vọng vào bán kết ASEAN Cup 2026.
Win Naing Tun tỏa sáng với cú hat-trick cùng 1 pha kiến tạo, trong khi Maung Maung Lwin ghi 1 bàn, có "hat-trick" kiến tạo. Nhờ thắng lợi này, Myanmar có 6 điểm sau 3 trận.
Dù vậy, Maung Maung Lwin sẽ vắng mặt ở trận quyết định gặp Thái Lan sau khi nhận thẻ đỏ cuối trận.
Bàn thắng:
Myanmar: Lwin Moe Aung 2', Win Naing Tun 20', 41', 83', Maung Maung Lwin 45'+6, Than Paing 52', Hein Htet Aung 81'.
Lào: Chernvanglien 17', Sangvilay 23'.
Thẻ đỏ:
Myanmar: Maung Maung Lwin 70'.
Lào: Sayfon 72'.
Đội hình xuất phát:
Myanmar (4-2-3-1): Zin Nyi Nyi Aung; Hein Zeyar Lin, Zwe Khant Min, Soe Moe Kyaw, Kyaw Min Oo; Lwin Moe Aung, Maung Maung Lwin; Khun Kyaw Zin Hein, Myat Kaung Khant, Win Naing Tun; Than Paing.
Lào (5-4-1): Lokphathip; Koulangsy, Phetviengsy, Keomany, Seesavath, Sangvilay; Siphanom, Keonuchanh, Singsavang, Waenpaseuth; Chernvanglien.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Myanmar vs Lào:
Thống kê
Lần đầu tiên kể từ trận thắng Campuchia 7-1 năm 2008, trong trận giao hữu truyền thống ở Indonesia, Myanmar lại ghi được 7 bàn thắng.
90'+6
Hết giờ! Myanmar 7-2 Lào!
Không có bất ngờ! Lào vỡ trận và Myanmar thắng áp đảo.
90'
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
Thống kê
Đây là hat-trick đầu tiên của Win Naing Tun cho Myanmar. Anh vươn lên xếp cùng Mitchell Lee Baker trên bảng xếp hạng Vua phá lưới, 4 bàn ở ASEAN Cup 2026.
Win Naing Tun - 4 bàn
Lee Baker - 4 bàn
Đình Bắc - 3 bàn
Paulo Josue - 3 bàn.
83'
Bàn thắng! 7-2 cho Myanmar (Win Naing Tun)! Khant Myat Phone cắt bóng chính xác, Win Naing Tun xoay người từ giữa sân thoát đi vào vòng cấm, dễ dàng đánh bại Lokphathip để hoàn tất hat-trick.
81'
Bàn thắng! 6-2 cho Myanmar (Hein Htet Aung)! Win Naing Tun thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang về cột xa, cầu thủ vào thay người Hein Htet Aung không bị kèm áp sát dứt điểm nhẹ nhàng vào lưới.
79'
Xà ngang! Chernvanglien tiếp bóng rồi thực hiện pha xoay người sút chân phải góc hẹp đi thẳng vào xà ngang khung thành chủ nhà.
77'
Cơ hội! Myanmar tấn công nhanh bên cánh trái, Than Paing nỗ lực bật cao nhưng đồng đội căng ngang quá cao nên không thể dứt điểm.
72'
Thẻ đỏ! Sau khi xem VAR, trọng tài thay đổi thẻ vàng của Sayfon - người vào sân trước đó 6 phút - thành thẻ đỏ. Đây là thẻ đỏ thứ 3 của Lào tại ASEAN Cup 2026.
71'
Trọng tài xem lại VAR để kiểm tra tình huống.
70'
Thẻ đỏ! Trọng tài phải can thiệp khi cầu thủ hai đội va chạm. Maung Maung Lwin gạt tay vào mặt đối thủ, bị truất quyền thi đấu. Sayfon Keohanam phản ứng bằng cách đánh cầu thủ chủ nhà.
65'
Quả tạt của cầu thủ Lào đưa bóng đi thẳng vào tay thủ môn Zin Nyi Nyi Aung.
62'
Thế trận nghiêng hẳn về Myanmar. Lào hầu như không còn tạo được pha bóng nguy hiểm nào.
60'
Không vào! Trong pha phạt góc, Win Naing Tun di chuyển thông minh trước khi đánh đầu kỹ thuật đưa bóng đi chệch khung thành Lào trong gang tấc.
54'
Không vào! Myanmar chuyển trạng thái nhanh bên cánh trái, thủ môn Lào bị đánh bại, Lwin Moe Aung khống chế không tốt nên cú đá của anh đi nhẹ, hậu vệ áo đỏ kịp phá ngay trước vạch khung thành.
52'
Bàn thắng! 5-2 cho Myanmar (Than Paing)! Lwin Moe Aung thực hiện pha chuyền bóng đẹp mắt, lần này Paing di chuyển trống trải trong vòng cấm và tung cú sút chân phải quyết đoán thành bàn.
51'
Một cơ hội khác cho Than Paing trong vòng cấm nhưng anh không thể dứt điểm khi hậu vệ Lào áp sát.
49'
Nguy hiểm! Từ quả ném biên rất mạnh, Than Paing đánh đầu ngược về cột xa đi chệch khung thành.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
Thống kê hiệp 1
|
Thông số
|
Myanmar
|
Lào
|
Bàn thắng kỳ vọng (xG)
|
2,11
|
0,24
|
Kiểm soát bóng
|
59%
|
41%
|
Tổng số cú sút
|
11
|
4
|
Sút trúng đích
|
5
|
3
|
Cơ hội ngon ăn
|
3
|
1
|
Phạt góc
|
4
|
3
|
Chuyền bóng chính xác
|
82% (128/157)
|
57% (64/112)
|
Thẻ vàng
|
1
|
2
|
xG từ các cú sút trúng đích (xGOT)
|
2,10
|
0,91
|
Sút chệch khung thành
|
5
|
1
|
Cú sút bị chặn
|
1
|
0
|
Sút trong vòng cấm
|
7
|
4
|
Sút ngoài vòng cấm
|
4
|
0
45'+7
Hiệp 1 kết thúc! Myanmar 4-2 Lào!
Một hiệp đấu hấp dẫn. Lào tạo nhiều bất ngờ nhưng Myanmar vẫn đang kiểm soát được trân đấu.
45'+6
Bàn thắng! 4-2 cho Myanmar (Maung Maung Lwin)! Từ chấm 11 mét, đội trưởng Myanmar sút chân trái rất căng khuất phục hoàn toàn Lokphathip.
45'+4
Phạt đền! Than Paing băng vào vòng cấm rất nhanh, Phetsivilay phạm lỗi và trọng tài chỉ tay vào chấm 11 mét.
Phetsivilay cũng nhận thẻ vàng.
45'
Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.
41'
Bàn thắng! Myanmar dẫn 3-2 (Win Naing Tun)! Trong pha phạt góc, Maung Maung Lwin treo bóng ở cột gần đề Naing Tun ra chân rất nhanh ghi bàn.
40'
Nguy hiểm! Cầu thủ Myanmar căng ngang từ cánh trái, Koulangsy xuất sắc chặn bóng ngay trước mũi giày Than Paing.
39'
Lào tấn công nhanh bên cánh phải, pha căng ngang khiến hàng thủ Myanmar lúng túng.
35'
Nguy hiểm! Maung Maung Lwin thực hiện cú sút quyết đoán, thủ môn Lokphathip bay người cứu thua.
32'
Cơ hội! Myanmar tấn công nhanh, Than Paing hãm ngực một nhịp rồi băng vào vòng cấm sút chân phải đi vọt xà ngang.
30'
Trận đấu diễn ra sôi nổi. Các cầu thủ trẻ Lào càng thi đấu càng tự tin, muốn để lại dấu ấn trước khi chia tay ASEAN Cup 2026.
25'
Trọng tài rút thẻ vàng cho Khant Min Zwe.
23'
Bàn thắng! 2-2 cho Lào (Phoutthavong Sangvilay)! Sau khi nhận đường chuyền từ Chernvanglien, Sangvilay đột phá vào vòng cấm, thoải mái xử lý khi hậu vệ Myanmar thiếu quyết liệt, sút căng góc hẹp tung nước lưới chủ nhà.
20'
Bàn thắng! 2-1 cho Myanmar (Win Naing Tun)! Maung Maung Lwin căng ngang từ cánh phải, Win Naing Tun băng vào sút trượt chân phải, bóng bật chân trái của anh rồi từ từ lăn vào lưới.
Trọng tài tham khảo VAR và xác nhận bàn thắng.
17'
Bàn thắng! Lào gỡ hòa 1-1 (Bounchay Chernvanglien)! Hàng thủ chủ nhà thiếu tập trung, Chernvanglien lấy bóng thực hiện động tác xoay người trong vòng cấm với những cú chạm tinh tế, rồi sút chìm hạ Zin Nyi Nyi Aung.
16'
Không vào! Sangvilay đá phạt treo bóng từ cánh phải, Phetsivilay bật cao đánh đầu khiến thủ môn Zin Nyi Nyi Aung vất vả cứu thua.
10'
Cơ hội! Trong pha phạt góc, Lwin Moe Aung thực hiện cú đánh đầu ngược nhưng bóng đi cắt ngang khung thành Lào.
8'
Myanmar đẩy đội hình lên rất cao. Các cầu thủ chủ nhà hoàn toàn kiểm soát bóng và thế trận.
4'
Siphanom nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với cầu thủ chủ nhà.
2'
Bàn thắng! 1-0 cho Myanmar (Lwin Moe Aung)! Maung Maung Lwin thực hiện pha chuyền bóng tuyệt đẹp đưa bóng qua đầu các cầu thủ áo đỏ, để Moe Aung xâm nhập vòng cấm sút góc hẹp về cột xa tung lưới Lào.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Đội hình xuất phát của Lào
Đội hình xuất phát của Myanmar
Thông tin trận đấu
- Lào nhận 13 bàn thua tại ASEAN Cup 2026, chỉ ít hơn Timor Leste - đội thủng lưới 15 lần sau 4 trận tại bảng A.
- Lào chỉ có 2 lần tạt bóng chính xác sau 18 lần thực hiện, ít nhất tại ASEAN Cup 2026. Trong khi đó, Myanmar tung ra 48 quả tạt với 14 thành công.
- Myanmar (367) và Lào (477) là hai đội có số đường chuyền chính xác thấp nhất tại ASEAN Cup 2026. Ngoài ra, Myanmar (71%) và Lào (72%) cũng đứng cuối cùng về hiệu quả chuyền bóng.
- Lào mới chỉ 1 lần bị bắt việt vị sau 3 trận ASEAN Cup 2026.
- Lào dẫn đầu ASEAN Cup 2026 với 2 thẻ đỏ. Họ cũng là đội nhận nhiều thẻ vàng nhất giải đấu (9).
- Kyaw Min Oo của Myanmar có 5 lần phạm lỗi sau 2 trận, chỉ đứng sau Ivar Jenner của Indonesia với 6 lần bị thổi phạt (3 trận). Tiền vệ Somlith Sengvanny của Lào cũng bị thổi phạt 5 lần.