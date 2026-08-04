Tuyển Việt Nam thi đấu xuất sắc, HLV Kim Sang Sik có tài thao lược

"Chúng ta có một chút thuận lợi khi Indonesia không có lực lượng tốt nhất. Tuy nhiên, trong trận đấu tối 3/8, HLV Kim Sang Sik có sự thao lược rất ấn tượng. Ông ấy thay những con người khiến đối phương bất ngờ. Chúng ta chơi rất xuất sắc, và những tính toán của HLV Kim Sang Sik là cực kỳ chuẩn xác", BLV Quang Huy đánh giá về chiến thắng 3 sao của tuyển Việt Nam trước Indonesia.

Indonesia thiếu lực lượng còn tuyển Việt Nam chơi hay. Ảnh: Phan Ích

Nói thêm về các quyết định sử dụng nhân sự tài tình của HLV Kim Sang Sik, BLV Quang Huy cho biết: "Trận đấu trước gặp Singapore, ông Kim không tung ra hết những quân bài. Có thể ý tưởng là đánh nhanh, thắng nhanh tại Mỹ Đình để giữ sức, bởi chỉ có ba ngày nghỉ rồi phải sang Indonesia. Tuy nhiên, chúng ta không làm được. Đến trận đấu này, chắc chắn HLV Kim Sang Sik phải suy nghĩ rất nhiều để nghiên cứu đối thủ và tạo ra những thay đổi khiến đối phương bất ngờ".

Về cách chơi của tuyển Việt Nam, BLV Quang Huy dành những lời khen ngợi: "Cách nhập cuộc của chúng ta rất linh hoạt. Indonesia thực sự không kịp trở tay trong những phút đầu tiên. Họ thủng lưới rất sớm rồi sau đó tiếp tục rơi vào tình trạng bị động.

Tuyển Việt Nam thì càng thi đấu càng tỉnh táo. Tôi nghĩ đây cũng là một bài học cho người hâm mộ cũng như cho chính HLV Kim Sang Sik, đó là bóng đá không nên phán xét chỉ sau một trận đấu. Chúng ta phải nhìn cả một hành trình".

HLV Kim Sang Sik tung "phép thuật". Ảnh: VFF

Theo BLV Quang Huy, có lẽ HLV Kim Sang Sik cũng tự nhận thấy rằng cái hay của mình và điểm đặc biệt của tuyển Việt Nam là những tính toán khác nhau qua từng trận. Gặp đối thủ nào cũng nên tạo ra sự bất ngờ, bởi chúng ta vẫn chưa đủ tầm để áp đặt lối chơi lên mọi đối thủ.

"Đội hình luôn cần có sự xáo trộn để khiến đối phương bất ngờ. Có như vậy mới thành công được. Dẫu rằng đây mới chỉ là sân chơi Đông Nam Á, nhưng vẫn phải có những tính toán, sự chuẩn bị kỹ lưỡng qua từng trận để làm mới chính mình", BLV Quang Huy nhấn mạnh.

Thành Long tạo sự khác biệt, Xuân Son giải tỏa áp lực

BLV Quang Huy đánh giá vị trí của Thành Long tạo nên sự khác biệt, khi thay Quang Hải đá cặp với Hoàng Đức ở vị trí tiền vệ trụ.

"Thực ra những đường chuyền kiểu xé toang hàng thủ đối phương như vậy chúng ta đã thấy ở Thành Long từ khi cậu ấy còn thi đấu cho Hải Phòng hay Thanh Hóa. Đến bây giờ, tôi nghĩ Thành Long còn chín chắn hơn bởi vì cậu ấy đang ở một CLB có môi trường rất chuyên nghiệp, có nhiều đồng đội giỏi là CAHN. Việc không được đá chính ở hai trận vừa rồi cũng giống như một chiếc lò xo bị nén lại để rồi bùng nổ ở trận đấu với Indonesia.

Thành Long có màn thể hiện ấn tượng. Ảnh: Phan Ích

Khi Ngọc Tân chấn thương và không thể tham dự chiến dịch lần này, chúng ta rất vui khi thấy Thành Long trưởng thành và phát triển trong màu áo đội tuyển. Đây không chỉ là một trận đấu hay, một màn ghi điểm của riêng cậu ấy mà còn giúp bóng đá Việt Nam có thêm nhiều phương án", BLV Quang Huy nói.

Về cách vận hành lối chơi với những thay đổi đáng kể ở vị trí tiền vệ, BLV Quang Huy phân tích: "Ở trận đấu với Indonesia, Hai Long là người thường xuyên lùi xuống. Có lúc chúng ta đá 3-4-3, có lúc chuyển sang 3-5-2. Qua trận đấu này, chúng ta có thêm một sự lựa chọn trong bối cảnh cần một tiền vệ thiên về sự chắc chắn. Khi Ngọc Tân không thể tham gia thì Thành Long là một giải pháp giúp đa dạng hóa lối chơi. Tôi nghĩ đó sẽ còn là một hướng đi tích cực trong thời gian tới".

Xuân Son đóng góp 1 bàn thắng. Ảnh: Phan Ích

Với Xuân Son, BLV Quang Huy đánh giá: "Thực ra Xuân Son ghi bàn ngay ở trận đầu tiên gặp Timor Leste. Nhưng trận Singapore cậu ấy không thành công và cũng có một sự dồn nén nhất định. Đến trận đấu này, Son lại không được đá chính. Việc không được đá chính cũng đồng nghĩa với việc bản thân cậu ấy hiểu rằng có thể mình chưa đạt phong độ tốt nhất, hoặc HLV cần một phương án khác. Bởi thế, bàn thắng của Xuân Son là một sự giải tỏa. Khi ghi bàn, chúng ta thấy rõ những cảm xúc mà cậu ấy bộc lộ.

Bình tĩnh đấu Campuchia

Với chiến thắng 3-0 trước Indonesia, tuyển Việt Nam đòi lại ngôi đầu bảng A, đặt một chân vào bán kết. Ở trận đấu cuối vòng bảng, thầy trò HLV Kim Sang Sik tiếp đón Campuchia trên sân Mỹ Đình.

"Tôi mong người hâm mộ và cả đội tuyển bước vào trận gặp Campuchia với một tâm thế thật cân bằng. Campuchia năm nay có sự tiến bộ. Dù chúng ta được chơi trên sân nhà nhưng hoàn toàn có thể hình dung họ sẽ đá theo cách mà Singapore từng làm.

Tuyển Việt Nam thảnh thơi chờ tiếp đón Campuchia. Ảnh: VFF

Những điểm mạnh của tuyển Việt Nam trong trận gặp Indonesia chắc chắn Campuchia cũng đã xem và nghiên cứu. Vì thế có những thời điểm chúng ta gặp khó khăn, phải tìm cách tháo gỡ những nút thắt rồi sau đó trận đấu mới trở nên dễ dàng hơn.

Tôi vẫn tin tuyển Việt Nam thắng Campuchia trên sân nhà, bởi sau những trận đấu va vấp như cuộc đối đầu với Singapore, các cầu thủ rút ra nhiều bài học. Tuy nhiên, đó không phải một trận đấu dễ dàng. Vì thế, tôi mong mọi người cứ giữ một tâm thế bình tĩnh. Hãy chờ đến tiếng còi mãn cuộc rồi chúng ta hãy đưa ra những nhận xét hay chia sẻ của mình", BLV Quang Huy chốt lại.

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