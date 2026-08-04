Ở trận tuyển Việt Nam vs Indonesia, Xuân Son phải ngồi dự bị. Sau khi vào sân, chính anh là người ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho "Những chiến binh sao vàng" trước đội chủ nhà.

Về việc không được xếp đá chính, Xuân Son chia sẻ: "Chúng tôi có nhiều trận đấu, đôi khi tôi cần nghỉ ngơi, đôi khi cầu thủ khác có cơ hội ra sân. Tôi tôn trọng quyết định của HLV. Đội bóng thi đấu rất tốt, mỗi người đều có vai trò của mình. Điều quan trọng nhất vẫn là 3 điểm. Cả đội đứng dậy sau trận hòa Singapore. Chúng tôi chiến đấu hết mình vì người hâm mộ Việt Nam".

Xuân Son ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Phan Ích

Đánh giá về trận đấu, Xuân Son nói: "Chúng tôi chơi rất tốt, đặc biệt là trong hiệp 1 với 2 bàn thắng. Toàn đội có một đêm tuyệt vời. Tuyển Việt Nam vượt qua thử thách rất tốt. Tôi nghĩ cả đội rất nỗ lực để giành trọn 3 điểm. Điều đó rất khó khăn vì khán giả ở đây tạo áp lực rất lớn và ủng hộ đội nhà nhiệt tình. Đây thực sự là một đêm rất đặc biệt với chúng tôi".

Sau trận thắng Indonesia 3-0, tuyển Việt Nam đặt một chân vào bán kết. Xuân Son khẳng định mục tiêu cao nhất của anh và các đồng đội là bảo vệ ngôi vô địch: "Chúng tôi là một tập thể chất lượng, chiến đấu vì mọi người, bởi vì người dân Việt Nam muốn chạm tay vào chiếc cúp vô địch này một lần nữa, nên toàn đội cống hiến tất cả những gì mình có cho điều đó".

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