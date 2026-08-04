“ĐKVĐ Việt Nam thể hiện sức mạnh khi đánh bại Indonesia với tỷ số 3-0 ngay trên sân khách ở lượt trận thứ 3 bảng A ASEAN Cup 2026”, Siam Sport viết về màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

“Chiến thắng này giúp đội tuyển Việt Nam có 7 điểm sau 3 trận, vượt lên chiếm ngôi đầu bảng, trong khi Indonesia tụt xuống vị trí thứ 3 trước trận đấu quyết định với Singapore”.

Việt Nam thắng tưng bừng trên sân Indonesia. Ảnh: VFF

Tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan đi vào chi tiết trận đấu: “Ở lượt trận thứ 3 bảng A ASEAN Cup 2026 diễn ra tối 3/8, đội tuyển Indonesia tiếp đón nhà ĐKVĐ Việt Nam trên sân nhà.

‘Những chiến binh Sao Vàng’ đã có màn trình diễn thuyết phục để giành chiến thắng đậm 3-0.

Ngay sau khi bóng lăn, Việt Nam đã mở tỷ số sau pha phối hợp giữa Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Văn Vĩ.

Đến phút 15, Indonesia đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ nhưng lại để mất bóng ở khu vực nguy hiểm. Việt Nam tổ chức phản công rất nhanh và Nguyễn Hai Long băng xuống dứt điểm hạ gục thủ môn chủ nhà, nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là kết quả của hiệp 1.

Sang hiệp 2, Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận. Phút 71, Nguyễn Xuân Son thoát xuống đối mặt thủ môn rồi dứt điểm thành công, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách.

Những phút còn lại không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc, Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân Indonesia.

Với kết quả này, Việt Nam có 7 điểm sau 3 trận, vươn lên dẫn đầu bảng A. Ở lượt trận cuối, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ trở về sân nhà tiếp đón Campuchia vào ngày 7/8/2026.

Trong khi đó, Indonesia có 6 điểm, rơi xuống vị trí thứ ba và sẽ phải làm khách trên sân Singapore ở lượt đấu cuối cùng vào ngày 7/8/2026 trong trận đấu quyết định tấm vé vào vòng knock-out”.

Truyền thông và người hâm mộ bóng đá Thái Lan đặc biệt quan tâm đến trận đấu trên sân Pakansari. Bởi vì, kết quả giữa Việt Nam và Indonesia có ý nghĩa quyết định đến đối thủ của “Voi chiến” ở bán kết.

Với kết quả hiện tại, có thể thấy nhiều khả năng tuyển Việt Nam sẽ gặp lại Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026.

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