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Đội hình ra sân
Myanmar: Nyi Nyi Aung; Hein Phyo Win, Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Zeyar Lin; Min Oo, Kaung Khant; Maung Lwin, Than Paing, Htet Aung; Win Naing Tun.
Malaysia: Azri; Raymond, Ubaidullah, Alif, Rodney, Ruventhiran; Endrick, Sumareh; Syafiq, Aguero, Pavithran; Paulo Josue.
Bàn thắng: Kaung Khant 10' - Paulo Josue 52', 57' (pen)
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
85'
Naing Tun xử lý hay bên cánh trái rồi tạt vào trong. Tiếc rằng, Than Paing lại đánh đầu không trúng tâm bóng.
80'
Bóng được treo vào vòng cấm cho cầu thủ mới vào sân thay người Myo Zaw đánh đầu chạm mép lưới sau.
75'
Myanmar đang cố gắng đẩy cao đội hình tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa 2-2.
64'
Trận đấu trở nên cực kỳ hấp dẫn. Than Paing bật cao đánh đầu cận thành, buộc thủ môn Malaysia phải đẩy bóng chạm xà bật ra.
60'
Paulo Josue đang thi đấu thăng hoa. Anh vừa nã đại bác bằng chân trái, bóng dội xà ngang khung thành Myanmar.
57'
Bàn thắng (1-2, Paulo Josue pen): Nanda Kyaw phạm lỗi với Sumareh trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.
Từ khoảng cách 11m, Paulo Josue dễ dàng ghi bàn thắng thứ 2 cho Malaysia.
52'
Bàn thắng (1-0, Paulo Josue): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải, Sumareh thoải mái đánh đầu kiến tạo cho Paulo Josue đá nối cận thành gỡ hòa cho Malaysia.
49'
Htet Aung bất ngờ có cơ hội ngoài vòng cấm nhưng cú đá cuối cùng lại quá thiếu chính xác.
Kết thúc hiệp 1
44'
Hàng thủ Malaysia tiếp tục mắc sai sót. Naiung Tun thoát xuống trống trải đối mặt thủ môn. Thế nhưng, pha sửa lòng cuối cùng bóng lại trúng xà ngang.
40'
Endrick xử lý hay ngoài vòng cấm. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng bằng chân trái chưa thể gây khó cho thủ thành Nyi Nyi Aung.
36'
Myanmar phản công nhanh bên cánh trái. Naing Tun quăng chân dứt điểm lập bập đưa bóng bay sạt cột dọc.
28'
Sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Myanmar, tiền đạo Paulo Josue ngả người dứt điểm dội xà ngang khung thành chủ nhà.
21'
Sumareh băng lên tốc độ bên cánh phải, nhưng đường căng ngang vào trong đồng đội không thể tiếp ứng.
13'
Min Oo (Myanmar) nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu, sau tình huống phạm lỗi nguy hiểm với Endrick.
10'
Bàn thắng (1-0, Kaung Khant): Từ pha phản công nhanh bên cánh trái do Naing Tun khởi xướng, Kaung Khant có cơ hội lao vào vòng cấm kết thúc chân trái chính xác mở tỷ số cho Myanmar.
7'
Chủ nhà Myanmar vừa dàn xếp đá phạt hay bên cánh phải. Tuy nhiên, cú dứt điểm cuối cùng lại trúng người hậu vệ Malaysia.
3'
Bắt nguồn từ quả tạt vào bên cánh phải, Sumareh bật cao đánh đầu cận thành khá nguy hiểm. Sau khi thủ môn Myanmar đẩy ra, Syafiq lao vào đá bồi ngay chưa thành công.
17h
Trận đấu bắt đầu.