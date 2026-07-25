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Đội hình ra sân

Myanmar: Nyi Nyi Aung; Hein Phyo Win, Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Zeyar Lin; Min Oo, Kaung Khant; Maung Lwin, Than Paing, Htet Aung; Win Naing Tun.

Malaysia: Azri; Raymond, Ubaidullah, Alif, Rodney, Ruventhiran; Endrick, Sumareh; Syafiq, Aguero, Pavithran; Paulo Josue.

Bàn thắng: Kaung Khant 10' - Paulo Josue 52', 57' (pen)

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Paulo Josue nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận - Ảnh: ASEAN United
25/07/2026 | 19:05

Kết thúc

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Paulo Josue lập cú đúp giúp Malaysia ngược dòng thắng Myanmar - Ảnh: ASEAN United
Thu gọn
25/07/2026 | 18:50

90'

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

Thu gọn
25/07/2026 | 18:45

85'

Naing Tun xử lý hay bên cánh trái rồi tạt vào trong. Tiếc rằng, Than Paing lại đánh đầu không trúng tâm bóng.

Thu gọn
25/07/2026 | 18:40

80'

Bóng được treo vào vòng cấm cho cầu thủ mới vào sân thay người Myo Zaw đánh đầu chạm mép lưới sau.

Thu gọn
25/07/2026 | 18:36

75'

Myanmar đang cố gắng đẩy cao đội hình tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa 2-2.

Thu gọn
25/07/2026 | 18:24

64'

Trận đấu trở nên cực kỳ hấp dẫn. Than Paing bật cao đánh đầu cận thành, buộc thủ môn Malaysia phải đẩy bóng chạm xà bật ra.

Thu gọn
25/07/2026 | 18:19

60'

Paulo Josue đang thi đấu thăng hoa. Anh vừa nã đại bác bằng chân trái, bóng dội xà ngang khung thành Myanmar.

Thu gọn
25/07/2026 | 18:16

57'

Bàn thắng (1-2, Paulo Josue pen): Nanda Kyaw phạm lỗi với Sumareh trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Từ khoảng cách 11m, Paulo Josue dễ dàng ghi bàn thắng thứ 2 cho Malaysia.

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Màn ăn mừng của lão tướng 37 tuổi Paulo Josue - Ảnh: FAM
Thu gọn
25/07/2026 | 18:12

52'

Bàn thắng (1-0, Paulo Josue): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải, Sumareh thoải mái đánh đầu kiến tạo cho Paulo Josue đá nối cận thành gỡ hòa cho Malaysia.

Thu gọn
25/07/2026 | 18:08

49'

Htet Aung bất ngờ có cơ hội ngoài vòng cấm nhưng cú đá cuối cùng lại quá thiếu chính xác.

Thu gọn
25/07/2026 | 17:56

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Myanmar - Ảnh: ASEAN United
Thu gọn
25/07/2026 | 17:45

44'

Hàng thủ Malaysia tiếp tục mắc sai sót. Naiung Tun thoát xuống trống trải đối mặt thủ môn. Thế nhưng, pha sửa lòng cuối cùng bóng lại trúng xà ngang.

Thu gọn
25/07/2026 | 17:41

40'

Endrick xử lý hay ngoài vòng cấm. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng bằng chân trái chưa thể gây khó cho thủ thành Nyi Nyi Aung.

Thu gọn
25/07/2026 | 17:37

36'

Myanmar phản công nhanh bên cánh trái. Naing Tun quăng chân dứt điểm lập bập đưa bóng bay sạt cột dọc.

Thu gọn
25/07/2026 | 17:32

28'

Sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Myanmar, tiền đạo Paulo Josue ngả người dứt điểm dội xà ngang khung thành chủ nhà.

Thu gọn
25/07/2026 | 17:23

21'

Sumareh băng lên tốc độ bên cánh phải, nhưng đường căng ngang vào trong đồng đội không thể tiếp ứng.

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Hai đội thi đấu quyết liệt - Ảnh: MFF
Thu gọn
25/07/2026 | 17:15

13'

Min Oo (Myanmar) nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu, sau tình huống phạm lỗi nguy hiểm với Endrick.

Thu gọn
25/07/2026 | 17:12

10'

Bàn thắng (1-0, Kaung Khant): Từ pha phản công nhanh bên cánh trái do Naing Tun khởi xướng, Kaung Khant có cơ hội lao vào vòng cấm kết thúc chân trái chính xác mở tỷ số cho Myanmar.

Thu gọn
25/07/2026 | 17:08

7'

Chủ nhà Myanmar vừa dàn xếp đá phạt hay bên cánh phải. Tuy nhiên, cú dứt điểm cuối cùng lại trúng người hậu vệ Malaysia.

Thu gọn
25/07/2026 | 17:04

3'

Bắt nguồn từ quả tạt vào bên cánh phải, Sumareh bật cao đánh đầu cận thành khá nguy hiểm. Sau khi thủ môn Myanmar đẩy ra, Syafiq lao vào đá bồi ngay chưa thành công.

Thu gọn
25/07/2026 | 17:01

17h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
25/07/2026 | 16:44

16h10

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Quang cảnh sân đấu Thuwunna - Ảnh: MFF
Thu gọn
25/07/2026 | 16:43

16h

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Đội hình ra sân Myanmar - Ảnh: MFF
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Đội hình ra sân Maylaysia - Ảnh: FAM
Thu gọn
25/07/2026 | 04:51

15h

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Cầu thủ Myanmar và Malaysia háo hức trước trận ra quân - Ảnh: MFF
Thu gọn
25/07/2026 | 04:50

14h

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Cầu thủ và HLV 2 đội trong buổi họp báo trước trận - Ảnh: MFF
Thu gọn