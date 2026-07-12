“Bóng đá về nhà!” – tất cả CĐV Anh tại Miami cùng hát vang sau màn ngược dòng thắng Na Uy 2-1, giành vé bán kết World Cup 2026.
Và dĩ nhiên, giai điệu “Hey Jude” cũng không thể thiếu sau cú đúp của số 10 Jude Bellingham. Sau khi gỡ hòa ở hiệp 1, trong hiệp phụ, anh ghi thêm “bàn thắng vàng” để giúp đội quân của HLV Thomas Tuchel vào vòng 4 đội mạnh nhất thế giới.
Bàn thắng:
Na Uy: Schjelderup 36'.
Anh: Bellingham 45'+2, 93'.
Đội hình xuất phát:
Na Uy (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Schjelderup.
Anh (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly; Declan Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon; Harry Kane.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Na Uy vs Anh:
120'+3
Hết giờ! Na Uy 1-2 Anh!
Màn trình diễn của Jude Bellingham đã tiễn Na Uy và Erling Haaland về nước.
120'
Hiệp phụ thứ hai có 2 phút bù giờ.
117'
Kristoffer Ajer nhận thẻ vàng sau pha va chạm với Pickford.
114'
Cơ hội! Oscar Bobb đón bóng bật ra từ phạt góc nhưng sút vọt xà trong thế không bị ai kèm.
114'
Nusa xâm nhập vòng cấm, chủ động dứt điểm chân phải về cột xa nhưng bóng chạm James ra ngoài.
111'
HLV Tuchel tăng cường phòng ngự. Dan Burn thay Bellingham.
110'
Không vào! Hai cơ hội liên tiếp cho Anh! Djed Spence bó vào trung lộ tung cú sút chìm rất mạnh trên vạch 16m50, Nyland đổ người cản phá. Saka ập vào đá bối đưa bóng đi trúng thủ thành Na Uy.
109'
Nguy hiểm! Patrick Berg bất ngờ tung cú sút rất căng, bóng đi cao hơn đôi chút so với khung thành Pickford.
106'
Nusa căng ngang từ cánh trái, Stones phá bóng chính xác.
106'
Hiệp phụ thứ 2 bắt đầu.
6h28
Erling Haaland rời sân nhường chỗ cho Jorgen Strand Larsen.
105'+3
Hiệp phụ đầu tiên kết thúc! Na Uy 1-2 Anh!
Anh tăng tốc đầu hiệp phụ và Bellingham hoàn tất cú đúp.
105'+3
Saka nhả bóng lại để Bellingham sút chân phải từ ngoài vòng cấm, bóng đi quá cao.
105'
Hiệp phụ đầu tiên có 3 phút bù giờ.
105'
Aursnes tạt vào vòng cấm bị Pickford bắt gọn.
104'
Cơ hội! Nusa tung cú sút chân trái rất căng ở rìa vòng cấm, Guehi lấy người cản phá.
102'
Không có phạt đền! Trọng tài người Pháp hủy phạt đền khi xác định chính Djed Spence chủ động cài chân Oscar Bobb rồi ngã xuống.
101'
Trọng tài Clement Turpin quyết định xem lại màn hình VAR sau khi nghe tư vấn.
99'
Djed Spence đột phá vào vòng cấm và ngã. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền.
VAR vào cuộc.
93'
Bàn thắng! 2-1 cho Anh (Jude Bellingham)! Morgan Rogers tạo khoảng trống tung cú sút xa rất căng, Nyland chọn bắt gọn không thành để ộc ra, Bellingham rất nhanh băng vào đá bồi thành bàn.
93'
Cơ hội! Harry Kane đánh đầu không quá hiểm, Nyland cản phá thành công.
91'
Hiệp phụ đầu tiên bắt đầu.
Na Uy có thêm điều chỉnh. Heggem bị đau cuối hiệp 2 rời sân, nhường chỗ cho Leo Ostigard.
90'+9
Hiệp 2 kết thúc! Na Uy 1-1 Anh!
Các cầu thủ Na Uy chủ động hơn, nhưng Anh vẫn đứng vững và có sự may mắn khi xà ngang cứu thua.
90'+8
Heggem phá bóng rồi va chạm mạnh vào gót chân Bellingham. Cầu thủ của Anh rất đau. Trọng tài xác nhận không có lỗi.
90'+5
Cơ hội! James chuyền thuận lợi, Bellingham di chuyển đánh đầu nhưng điểm chạm bóng nhẹ nên đi ra ngoài. Không có ai băng vào phía cột xa.
90'+3
Heggem bị đau sau tình huống anh xử lý rườm rà, để Morgan Rogers áp sát nhanh.
90'+1
Nguy hiểm! Nyland biểu diễn khả năng xử lý chân nên phát bóng chậm, Spence áp sát nhanh suýt tạo nên bàn thắng.
90'
Hiệp 2 có 7 phút bù giờ.
90'
Na Uy cũng có điều chỉnh. David Wolfe được thay thế bởi Marcus Pedersen.
89'
Ezri Konsa nhường chỗ cho Morgan Rogers. James sẽ trở lại vị trí hậu vệ phải.
88'
Nguy hiểm! Saka vượt qua đối thủ và chuyền ngang loại thủ môn Nyland, nhưng Aursnes kịp có mặt phá bóng ngay trước mũi giày Harry Kane lẫn Konsa.
86'
HLV Tuchel thay hậu vệ. Nico O’Reilly nhường chỗ cho Djed Spence.
85'
Cơ hội! Nusa đảo người tạo khoảng trống, nhưng cú sửa bóng má trong chân phải của anh đi thẳng vào vị trí của Pickford.
81'
Anh đang phải lùi về rất sâu để đá phòng ngự phản công trước Na Uy.
78'
Saka xử lý sở trường bên cánh phải, tung đường chuyền về cột xa nhưng không có cầu thủ Anh nào băng vào dứt điểm.
76'
Xà ngang! Trong pha phạt góc, Fredrik Aursnes dứt điểm buộc Pickford đẩy ra. Cú đánh đầu sau đó của Kristoffer Ajer chạm xà ngang. Trong tình huống tiếp theo, Haaland đá bồi góc hẹp đi ra ngoài.
71'
Anh có thêm điều chỉnh. Reece James thay Anthony Gordon. Tân binh của Barca rất mệt mỏi.
68'
Hai đội nghỉ tiếp nước.
68'
Na Uy có hai thay đổi.
Oscar Bobb thay Alexander Sorloth. Andreas Schjelderup nhường chỗ cho Antonio Nusa.
65
Tổng số cú sút của hai đội lúc này là 6-6. Na Uy bắt đầu hiệp 2 tốt hơn so với Anh.
60'
Julian Ryerson bị đau rời sân dưới sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Fredrik Aursnes là người thay thế.
57'
Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Clement Turpin xác nhận Haaland phạm lỗi đẩy ngã Anderson trước khi pha phạt góc được thực hiện. Bàn thắng bị từ chối và Na Uy đá lại phạt góc.
55'
Trong pha phạt góc gây lộn xộn, Pickford có phản xạ cứu thua xuất sắc, trung vệ Heggem đá bồi cận thành tung lưới “Tam sư”.
VAR vào cuộc.
53'
Nguy hiểm! Từ quả tạt bên cánh phải, Haaland đánh đầu lái bóng về góc thấp, Pickford đổ người rất nhanh đấm bóng cứu thua.
52'
Nguy hiểm! Quả tạt hỏng của Sorloth đi thẳng vào khung thành, Pickford chọn giải pháp an toàn đấm bóng qua xà ngang.
51'
Saka di chuyển từ cánh phải vào vòng cấm thực hiện cú đá chân trái sở trường nhưng không vượt qua số đông cầu thủ Na Uy.
48'
Eze đá phạt trực tiếp, bóng đập trúng Gordon đứng cạnh hàng rào đi không chính xác.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
HLV Thomas Tuchel có hai sự thay đổi trong đội hình Anh. Declan Rice – người bị nhiễm virus trước trận – nhường chỗ cho Eberechi Eze.
Bukayo Saka thay Noni Madueke thi đấu mờ nhạt.
45'+5
Hiệp 1 kết thúc! Na Uy 1-1 Anh!
Sau phần lớn thời gian bế tắc, những phút cuối hiệp một trở nên sôi động. Cú đánh chớp nhoáng của Schjelderup đã được Bellingham đáp trả ngay trước giờ nghỉ.
45'+4
Harry Kane thoát xuống đưa bóng vào lưới Na Uy, nhưng đội trưởng tuyển Anh đã việt vị.
45'+3
Cơ hội! Tinh thần lên cao, Anh tấn công, Kane tung cú đá chìm rất nhanh nhưng Nyland phản xạ cản phá chính xác.
45'+2
Bàn thắng! Anh gỡ hòa 1-1 (Jude Bellingham)! Trong pha tấn công từ cánh trái, Gordon căng ngang chính xác, Bellingham lao vào vòng cấm tiếp bóng loại hậu vệ Na Uy, trước khi tung cú sút chân trái đánh bại Nyland.
45'
Hiệp 1 có 4 phút bù giờ!
44'
Na Uy phản công rất nhanh 2 đánh 1, Alexander Sorloth xử lý quá nhiều động tác thừa dù Haaland trống trải. Kết quả là hậu vệ Anh kịp lùi về số đông cản phá.
40'
Cơ hội! Martin Odegaard dứt điểm ở rìa vòng cấm về góc thấp bên phải Pickford, thủ môn tuyển Anh cảnh giác phá giải.
39'
Nguy hiểm! Alexander Sorloth hãm ngực trước khi nghiêng người tung cú vô lê chân trái, bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.
37'
Harry Kane cho rằng anh bị Patrick Berg phạm lỗi trong pha tranh chấp trước khi bàn thắng được ghi. Trọng tài Clement Turpin nghe VAR và xác nhận không có lỗi.
36'
Bàn thắng! 1-0 cho Na Uy (Andreas Schjelderup)! Sau pha tranh chấp, Martin Odegaard chuyền bóng để Schjelderup tung cú đá góc hẹp rất căng, bóng vượt qua tầm với Pickford, chạm cột dọc rồi bật vào lưới.
35'
Cơ hội! Ryerson băng lên bên cánh phải thực hiện quả tạt, Haaland bật cao đánh đầu đưa bóng đi thẳng vào tay Pickford.
33'
Nguy hiểm! Stones mắc sai lầm ngay trong vòng cấm, Pickford rất nhanh lao ra bắt bóng trong tầm chân Haaland.
Một pha bóng thót tim với CĐV “Tam sư”.
32'
Julian Ryerson phạm lỗi với Gordon chếch bên cánh trái.
29'
Harry Kane sút phạt trực tiếp, bóng đi rất căng nhưng cao hơn xà ngang khung thành Na Uy.
28'
Kristoffer Ajer phạm lỗi nguy hiểm trước vòng cấm.
24'
Hai đội bước vào quãng nghỉ tiếp nước. Chưa có bất kỳ cú sút nào được thực hiện.
23'
Nguy hiểm! Madueke thoát xuống sát biên ngang rồi thực hiện đường chuyền, O’Reilly có phần giật mình khống chế bóng dài không thể dứt điểm.
21'
Anh bắt đầu tốc khiến Na Uy có những sai số, nhưng chưa tạo được khác biệt.
19'
Cơ hội! Anderson chuyền vào vòng cấm từ cánh trái, Bellingham áp sát đánh đầu hụt, Madueke băng vào cũng không thể chạm bóng.
16'
Anthony Gordon thoát xuống rất nhanh bên cánh trái, nỗ lực chuyền vào giữa bị Ajer dễ dàng phá ra biên ngang.
11'
Trận đấu đã diễn ra khá tẻ nhạt trong những phút vừa qua khi cả hai đội đều không tung ra được cú sút nào suốt 10 phút vừa rồi. Anh kiểm soát phần lớn bóng với tỷ lệ 73,9%.
10'
Madueke để bóng chạm tay trong tình huống khống chế đường chuyền thuận lợi của đồng đội. Trước đó, anh có pha di chuyển rơi vào thế việt vị khiến HLV Tuchel không hài lòng.
8'
Haaland xâm nhập vòng cấm kiến tạo bóng bổng cho Sorloth. Stones rất kinh nghiệm bắt bài chính xác.
5'
Anh thực hiện đường chuyền dài nhưng không gây khó khăn với thủ môn Nyland.
1'
Nyland phát bóng dài cho Haaland, phong cách quen thuộc của Na Uy tại giải. Hàng thủ Anh thi đấu tập trung hóa giải thành công.
1'
Trận đấu bắt đầu. Na Uy giao bóng.
4h01
Phút mặc niệm cho Jayden Adams, cầu thủ Nam Phi dự World Cup 2026 vừ qua đời ngày 11/7, ở tuổi 25.
3h56
Các cầu thủ có nguy cơ bị treo giò bán kết World Cup 2026 nếu nhận thêm thẻ vàng:
Na Uy: Antonio Nusa
Anh: Jude Bellingham, Nico O'Reilly, Declan Rice, Marc Guehi
Argentina: Gonzalo Montiel
Thụy Sĩ: Granit Xhaka, Denis Zakaria, Miro Muheim
Thống kê
Cả 3 cầu thủ có tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn thắng tốt nhất từ đầu giải World Cup 2026 – trong số những người có tối thiểu 10 cú sút – cùng tham dự trận tứ kết trên sân Hard Rock.
Erling Haaland – 39%
Jude Bellingham – 33%
Harry Kane – 32%
Pickford vs Haaland
Jodan Pickford lại có thành tích không mấy khả quan khi đối đầu Erling Haaland ở Premier League: anh đã để thủng lưới 7 bàn chỉ sau 10 cú sút trúng đích của tiền đạo người Na Uy.
Haaland chỉ ghi nhiều bàn hơn vào lưới 3 thủ môn khác là Jose Sa (10 bàn), Alphonse Areola (9 bàn) và Bernd Leno (7 bàn).
79%
Marc Guehi có tỷ lệ chiến thắng tranh chấp 79% cao nhất trong số bất kỳ trung vệ nào tại World Cup 2026 (23/29 lần) – tính trong số những người có tối thiểu 20 pha tranh chấp.
Thống kê
Harry Kane có trận đấu thứ 120 cho đội tuyển Anh khi góp mặt ở tứ kết World Cup 2026, cân bằng thành tích của Wayne Rooney về số lần khoác áo “Tam Sư” nhiều nhất đối với một cầu thủ không phải thủ môn.
Tính trên toàn bộ lịch sử đội tuyển Anh, hiện chỉ còn Peter Shilton thi đấu nhiều hơn Kane, với 125 trận.
Thống kê
Các thủ môn bắt chính nhiều nhất lịch sử World Cup
|Thủ môn
|Đội tuyển
|Số trận
|Manuel Neuer
|Đức
|23
|Thibaut Courtois
|Bỉ
|21
|Hugo Lloris
|Pháp
|20
|Fernando Muslera
|Uruguay
|19
|Jordan Pickford
|Anh
|18
|Sepp Maier
|Tây Đức
|18
|Claudio Taffarel
|Brazil
|18
3h27
Thủ môn Jordan Pickford vượt qua Peter Shilton để trở thành cầu thủ Anh có nhiều trận đấu nhất trong lịch sử World Cup, với 18 lần ra sân. Trong khi đó, Harry Kane cân bằng cột mốc 17 trận của cựu thủ môn Shilton.
3h16
Thomas Tuchel đã giải quyết bài toán khẩn cấp ở vị trí hậu vệ phải khi lựa chọn Ezri Konsa đá chính. Điều đó cũng đồng nghĩa John Stones trở lại đá cặp trung vệ cùng Marc Guehi. Trên hàng công, Harry Kane tiếp tục lĩnh xướng vị trí trung phong, trong khi Noni Madueke góp mặt trong bộ ba hộ công phía sau.
Ở phía bên kia chiến tuyến, Erling Haaland vẫn là mũi nhọn cao nhất trong đội hình của HLV Stale Solbakken. Hỗ trợ cho anh ở hai cánh là Alexander Sorloth và Andreas Schjelderup, còn Martin Odegaard đảm nhiệm vai trò nơi hàng tiền vệ ba người. Hàng phòng ngự đã chơi từ đầu trong chiến thắng trước Brazil ở vòng 1/8 cũng được Na Uy giữ nguyên.
Đội hình xuất phát của Anh
Đội hình xuất phát của Na Uy
Thông tin trận đấu
- Na Uy và Anh đã gặp nhau 12 lần trước đây. Đây sẽ là lần đối đầu đầu tiên kể từ chiến thắng 1-0 của “Tam Sư” trong trận giao hữu vào tháng 9/2014. Tính tổng thể, Na Uy chỉ thắng 2/12 lần chạm trán (hòa 3, thua 7), đồng thời không ghi được bàn nào trong 4 lần đối đầu gần nhất với Anh.
- Anh đã bị loại ở 5 trong 6 trận đấu loại trực tiếp World Cup gần nhất gặp các đối thủ châu Âu, trong đó thua cả 3 trận gần đây nhất. Thất bại gần nhất là trận thua 1-2 trước Pháp tại tứ kết World Cup 2022.
- Na Uy chưa từng thắng trong 6 trận World Cup gặp các đối thủ châu Âu (hòa 2, thua 4). Họ cũng thua cả hai trận knock-out trước các đội bóng châu Âu: 1-2 trước Italia năm 1938 và 0-1 trước Italia năm 1998.
- Chỉ có Brazil (14 lần) và Đức (14 lần) góp mặt ở tứ kết World Cup nhiều hơn Anh, đội có lần thứ 11 góp mặt tại vòng đấu này. Tuy nhiên, “Tam Sư” chỉ vượt qua tứ kết 3 lần, đồng thời để thủng lưới từ 2 bàn trở lên ở 7/10 trận tứ kết trước đó.
- Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở tứ kết một giải đấu lớn (World Cup hoặc EURO). Đội tuyển Bắc Âu đã ghi 12 bàn và thủng lưới 9 bàn sau 5 trận tại World Cup 2026. Trong lịch sử, chỉ có Đức năm 1954 từng vào đến bán kết dù vừa ghi ít nhất 10 bàn vừa thủng lưới ít nhất 10 bàn (ghi 16, thủng 11).
- Harry Kane đã ghi 6 bàn tại World Cup 2026. Đây mới là lần thứ ba một cầu thủ Anh ghi được 6 bàn ở một giải đấu lớn (World Cup/EURO), sau Gary Lineker tại World Cup 1986 và chính Kane ở World Cup 2018. Kane cũng đã ghi 11 bàn trong 12 trận knock-out gần nhất tại World Cup và EURO. Đáng chú ý, ở trận tứ kết World Cup 2022 gặp Pháp, anh vừa hỏng vừa thành công một quả phạt đền.
- Erling Haaland đã ghi bàn trong 14 trận chính thức liên tiếp khoác áo Na Uy (không tính giao hữu), với tổng cộng 27 bàn thắng trong chuỗi này. Anh cũng đã lập công ở cả 4 trận tại World Cup 2026. Cầu thủ gần nhất ghi bàn trong 5 trận World Cup đầu tiên liên tiếp là James Rodriguez của Colombia tại World Cup 2014; còn cầu thủ châu Âu gần nhất làm được điều này là Gerd Muller của Đức năm 1970.
- Với cú đúp vào lưới Mexico, Jude Bellingham trở thành tiền vệ đầu tiên của Anh ghi hơn 3 bàn trong một kỳ World Cup, với 4 pha lập công. Ngoài ra, kể từ khi dữ liệu được thống kê (từ năm 1966), Bellingham cũng là tiền vệ Anh có tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn cao nhất trong một kỳ World Cup (đối với các cầu thủ có trên 3 cú sút): 33,3%, với 4 bàn sau 12 cú dứt điểm.
- Tại World Cup 2026, Erling Haaland đã ghi 4 bàn thắng mang tính quyết định, tức là bàn giúp Na Uy giành chiến thắng. Trong lịch sử World Cup, chỉ có Grzegorz Lato của Ba Lan (1974) và Salvatore Schillaci của Italia (1990) ghi nhiều bàn quyết định hơn trong một kỳ World Cup, với 5 bàn mỗi người.
- Trong đội hình Anh tại World Cup 2026, Elliot Anderson dẫn đầu ở hàng loạt chỉ số: 7 lần cắt bóng, 14 pha tắc bóng, 29 lần thu hồi bóng, 40 pha tranh chấp thành công và 42 đường chuyền xuyên tuyến (line-breaking passes – những đường chuyền vượt qua ít nhất một tuyến pressing của đối phương). Ngoài ra, Anderson cùng Bellingham cũng là hai cầu thủ Anh thực hiện nhiều pha gây áp lực cường độ cao nhất giải, với 170 lần mỗi người.