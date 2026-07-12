- Na Uy và Anh đã gặp nhau 12 lần trước đây. Đây sẽ là lần đối đầu đầu tiên kể từ chiến thắng 1-0 của “Tam Sư” trong trận giao hữu vào tháng 9/2014. Tính tổng thể, Na Uy chỉ thắng 2/12 lần chạm trán (hòa 3, thua 7), đồng thời không ghi được bàn nào trong 4 lần đối đầu gần nhất với Anh.

- Anh đã bị loại ở 5 trong 6 trận đấu loại trực tiếp World Cup gần nhất gặp các đối thủ châu Âu, trong đó thua cả 3 trận gần đây nhất. Thất bại gần nhất là trận thua 1-2 trước Pháp tại tứ kết World Cup 2022.

- Na Uy chưa từng thắng trong 6 trận World Cup gặp các đối thủ châu Âu (hòa 2, thua 4). Họ cũng thua cả hai trận knock-out trước các đội bóng châu Âu: 1-2 trước Italia năm 1938 và 0-1 trước Italia năm 1998.

- Chỉ có Brazil (14 lần) và Đức (14 lần) góp mặt ở tứ kết World Cup nhiều hơn Anh, đội có lần thứ 11 góp mặt tại vòng đấu này. Tuy nhiên, “Tam Sư” chỉ vượt qua tứ kết 3 lần, đồng thời để thủng lưới từ 2 bàn trở lên ở 7/10 trận tứ kết trước đó.

- Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở tứ kết một giải đấu lớn (World Cup hoặc EURO). Đội tuyển Bắc Âu đã ghi 12 bàn và thủng lưới 9 bàn sau 5 trận tại World Cup 2026. Trong lịch sử, chỉ có Đức năm 1954 từng vào đến bán kết dù vừa ghi ít nhất 10 bàn vừa thủng lưới ít nhất 10 bàn (ghi 16, thủng 11).

- Harry Kane đã ghi 6 bàn tại World Cup 2026. Đây mới là lần thứ ba một cầu thủ Anh ghi được 6 bàn ở một giải đấu lớn (World Cup/EURO), sau Gary Lineker tại World Cup 1986 và chính Kane ở World Cup 2018. Kane cũng đã ghi 11 bàn trong 12 trận knock-out gần nhất tại World Cup và EURO. Đáng chú ý, ở trận tứ kết World Cup 2022 gặp Pháp, anh vừa hỏng vừa thành công một quả phạt đền.

- Erling Haaland đã ghi bàn trong 14 trận chính thức liên tiếp khoác áo Na Uy (không tính giao hữu), với tổng cộng 27 bàn thắng trong chuỗi này. Anh cũng đã lập công ở cả 4 trận tại World Cup 2026. Cầu thủ gần nhất ghi bàn trong 5 trận World Cup đầu tiên liên tiếp là James Rodriguez của Colombia tại World Cup 2014; còn cầu thủ châu Âu gần nhất làm được điều này là Gerd Muller của Đức năm 1970.

- Với cú đúp vào lưới Mexico, Jude Bellingham trở thành tiền vệ đầu tiên của Anh ghi hơn 3 bàn trong một kỳ World Cup, với 4 pha lập công. Ngoài ra, kể từ khi dữ liệu được thống kê (từ năm 1966), Bellingham cũng là tiền vệ Anh có tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn cao nhất trong một kỳ World Cup (đối với các cầu thủ có trên 3 cú sút): 33,3%, với 4 bàn sau 12 cú dứt điểm.

- Tại World Cup 2026, Erling Haaland đã ghi 4 bàn thắng mang tính quyết định, tức là bàn giúp Na Uy giành chiến thắng. Trong lịch sử World Cup, chỉ có Grzegorz Lato của Ba Lan (1974) và Salvatore Schillaci của Italia (1990) ghi nhiều bàn quyết định hơn trong một kỳ World Cup, với 5 bàn mỗi người.

- Trong đội hình Anh tại World Cup 2026, Elliot Anderson dẫn đầu ở hàng loạt chỉ số: 7 lần cắt bóng, 14 pha tắc bóng, 29 lần thu hồi bóng, 40 pha tranh chấp thành công và 42 đường chuyền xuyên tuyến (line-breaking passes – những đường chuyền vượt qua ít nhất một tuyến pressing của đối phương). Ngoài ra, Anderson cùng Bellingham cũng là hai cầu thủ Anh thực hiện nhiều pha gây áp lực cường độ cao nhất giải, với 170 lần mỗi người.