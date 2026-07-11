HLV Thomas Tuchel đang đau đầu với bài toán nhân sự dưới hàng thủ, trước trận gặp Na Uy. Đầu tiên là việc Jarell Quansah chắc chắn vắng mặt vì án treo giò 2 trận.

Nhà cầm quân người Đức hy vọng Reece James sẽ kịp bình phục chấn thương góp mặt ở tứ kết. Tuy nhiên, hậu vệ Chelsea khó đạt thể trạng tốt nhất để đá chính, buộc Tuchel phải cân nhắc Spence bên hành lang phải.

Cả Declan Rice và Marc Guehi đều gặp vấn đề về sức khỏe - Ảnh: SunSport

Cả Marc Guehi và Declan Rice đều gặp vấn đề về sức khỏe. Ngôi sao của Arsenal bị ốm do nhiễm trùng đường ruột, đang cố gắng lấy lại thể lực.

Tình trạng Guehi đáng lo hơn. BBC tiết lộ, trung vệ Man City nhiều khả năng lỡ hẹn trận tứ kết vì tổn thương gân kheo.

Ban đầu, các bác sỹ hy vọng vấn đề xuất phát từ sự mệt mỏi, nhưng sau đó họ phát hiện ra Marc Guehi bị căng cơ gân kheo, dẫn đến việc di chuyển khó khăn.

Trường hợp anh không thể thi đấu, HLV Tuchel còn hai lựa chọn thay thế là John Stones hoặc Dan Burn, để xếp đá cặp cùng Konsa ở trung tâm hàng phòng ngự.

Trên hàng công, chẳng có lý do gì thay đổi bộ tứ Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon và Harry Kane đã chơi rất tốt trong chiến thắng Mexico 3-2.

Bên phía Na Uy, HLV Stale Solbakken nhiều khả năng sẽ thực hiện 2 sự điều chỉnh trước cuộc thư hùng trên sân Hard Rock.

Đại diện Bắc Âu gây bất ngờ khi đánh bại Brazil 2-1, trong đó dấu ấn của hai cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Oscar Bobb và Andreas Schjelderup vô cùng đậm nét.

Schjelderup kiến tạo cả hai bàn cho Erling Haaland. Trong khi Bobb cũng chơi hay với 2 pha rê bóng thành công, cùng tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 92%.

Oscar Bobb và Andreas Schjelderup ăn mừng cùng Haaland trận gặp Brazil - Ảnh: BR Football

Màn thể hiện xuất sắc đó khiến Antonio Nusa và Alexander Sorloth đối diện nguy cơ phải ngồi dự bị. Bobb cùng Schjelderup xứng đáng có suất đá chính trên hàng công cùng Haaland.

Ở những vị trí còn lại, HLV Solbakken không có lý do thay đổi. Martin Odegaard, Patrick Berg và Sander Berge tiếp tục là bộ ba nơi tuyến giữa.

Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem và David Moller Wolfe nhận nhiệm vụ giúp Na Uy giữ sạch lưới trận đầu tiên tại World Cup 2026.

Đội hình dự kiến Anh vs Na Uy

Anh: Pickford; Spence, Konsa, Dan Burn, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.

Na Uy: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Berg, Berge; Bobb, Odegaard, Schjelderup; Haaland.