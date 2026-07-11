4h ngày 12/7, sân Hard Rock:

Tuyển Anh có màn trình diễn ấn tượng nhất kể từ đầu World Cup 2026, khi vượt qua đồng chủ nhà Mexico để giành vé tứ kết. HLV Thomas Tuchel tin rằng, "Tam sư" vẫn còn nhiều tiềm năng để bùng nổ hơn nữa.

Trước cuộc thư hùng với Na Uy, mọi sự chú ý đổ dồn vào Harry Kane và Erling Haaland, khi những tranh luận ai là tiền đạo xuất sắc hơn vẫn chưa có hồi kết.

Sự chú ý đổ dồn vào Haaland và Harry Kane - Ảnh: TSN

Dẫu vậy, chiến thắng Mexico cho thấy sức mạnh tuyển Anh không chỉ nằm ở các ngôi sao trên hàng công. Thành quả mang đậm tính tập thể, với chiều sâu đội hình được kỳ vọng trở thành yếu tố quan trọng giúp "Tam sư" chạm tới giấc mơ vô địch Thế giới.

Ở chiều ngược lại, Na Uy cũng không phải đội bóng chỉ biết dựa vào Haaland. Đại diện Bắc Âu tiến bộ rõ rệt từ trước khi bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Hành trình của những chiến binh Viking không hề dễ dàng. Họ khởi đầu bằng các trận thắng đậm Iraq 4-1 và Senegal 3-2, rồi thực hiện tới 10 sự thay đổi nhân sự, chấp nhận thua Pháp 1-4.

Quyết định sử dụng đội hình dự bị trước Les Bleus gây nhiều tranh cãi. Đổi lại, nó giúp các trụ cột thêm thời gian nghỉ ngơi. Điều đó được thể hiện rõ tại vòng knock-out, nơi Na Uy chơi đầy năng lượng và hiệu quả.

Chiến thắng chấn động trước Brazil nhận được nhiều lời khen, nhưng màn trình diễn ở vòng 1/16 cũng không kém phần thuyết phục, khi Nusa và Haaland lập công giúp Na Uy đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1.

Na Uy thường xuyên ghi nhiều bàn hơn đối thủ, nhưng hàng phòng ngự chưa mang đến sự yên tâm. Họ trải qua 7 trận liên tiếp thủng lưới và có thể lộ nhiều tử huyệt trước tuyển Anh.

Tuyển Anh đang chơi hay nhờ cặp đôi Kane vs Bellingham - Ảnh: TNT Sports

Đoàn quân HLV Tuchel thường gặp khó khăn trước các đội chơi tử thủ, nhưng lại cho thấy khả năng phản công sắc bén khi đối đầu Mexico - đội bóng chủ động chơi tấn công tại Azteca.

Jude Bellingham cùng Harry Kane rất hay, song Bukayo Saka và Anthony Gordon cũng ghi dấu ấn với lối chơi đầy năng lượng.

Kể từ đầu giải, Tuchel thử nghiệm 4 cặp cầu thủ chạy cánh khác nhau. Tuy nhiên, màn trình diễn tại Azteca cho thấy ông dần tìm ra công thức tối ưu và chọn được đội hình mạnh nhất.

Nếu tiếp tục phát huy đà thăng hoa, tuyển Anh sẽ tiễn Haaland cùng các đồng đội về nước.

Dự đoán: Anh thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Anh: Quansah bị treo giò. Jordan Henderson, Reece James chấn thương.

Na Uy: David Wolfe bị đau nhẹ.

Đội hình dự kiến

Anh: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Berg, Berge; Bobb, Odegaard, Schjelderup; Haaland.

Na Uy: Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.