Anh và Na Uy sẽ đối đầu nhau trong trận tứ kết đỉnh cao của World Cup 2026, để giành quyền vào tranh chiếc vé chung kết với đội thắng ở cặp đấu Argentina vs Thụy Sĩ.

Đoàn quân của HLV Tuchel vừa trải qua trận đấu chất lượng, cam go và khép lại bằng cảm xúc tự hào, với chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Mexico, trong cảnh chỉ còn 10 người từ phút 54, sau khi trọng tài xem lại VAR và rút thẻ đỏ cho Quansah.

Các chuyên gia nghiêng chiến thắng về cho tuyển Anh trong cuộc đấu với Na Uy. Ảnh: Khel Now

Đó là trận đấu vòng 16 mà Jude Bellingham quá nhanh, quá nguy hiểm, chỉ trong 3 phút (36’, 38’) ghi liền 2 bàn thắng. Harry Kane cũng lên tiếng, với cú sút phạt đền thành công (60’) sau khi tuyển Anh chỉ còn 10 người.

Ở chiều ngược lại, Na Uy cũng tạo dấu ấn mạnh, làm nên một trong những bất ngờ lớn nhất giải đấu khi đả bại Brazil 2-1, với cú đúp của Haaland để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở tứ kết một kỳ World Cup.

Quả là một sự trở lại ngọt ngào của đội tuyển Na Uy, sau 28 năm, kể từ lần tham dự gần nhất vào 1998.

Sau 5 trận đấu tại World Cup 2026, Na Uy ghi được 12 bàn, trong đó Haaland đóng góp 7, tức chiếm gần 60% số bàn thắng của đội.

Việc chân sút Man City vừa đánh bại đối thủ cũ Gabriel ở trận đấu với Brazil càng cho thấy rõ hơn sự lợi hại của anh trong vòng cấm. Chỉ cần được cung cấp bóng, Haaland có thể đánh bại bất cứ hậu vệ đối phương nào, để mang về những bàn thắng cho đội nhà.

Tuyển Anh của Thomas Tuchel được tư vấn, hãy tìm cách ngăn chặn các đường chuyền của Odegaard, người kiến tạo bóng chính cho Haaland. Hãy để Haaland bị… đói bóng, chỉ có như vậy, Tam sư mới sáng cửa lấy vé bán kết.

Và họ có ‘kẻ chỉ điểm’ John Stones, người quá tường tận Haaland ở Man City. Trung vệ kỳ cựu hẳn sẽ cung cấp những thông tin hữu ích để ông thầy Tuchel giải quyết thật tốt bài toán Haaland.

Tam sư sẽ ngăn chặn được tay săn bàn số 1 Ngoại hạng Anh, Erling Haaland, thắng Na Uy để lấy vé bán kết World Cup? Ảnh: Superstar Speakers

Có thông tin một số cầu thủ Na Uy bị ốm vì di chuyển liên tục giữa cách địa điểm thi đấu, nhưng ngay cả như vậy cũng không át đi được khao khát tiếp tục tiến bước tại World Cup của Haaland và đồng đội.

Tuy nhiên, lịch sử có vẻ đang ủng hộ Anh nhiều hơn, từ thống kê đối đầu (7 so với 2), đến thực tế của Na Uy chưa từng thắng một đội bóng châu Âu nào khác tại World Cup. Họ cũng chưa thể một lần làm tung lưới Tam sư trong 4 lần gặp gần nhất.

Chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton, dự đoán trận đấu Na Uy vs Anh sẽ có nhiều bàn thắng, với Haaland và Harry Kane được gọi tên.

Theo vị này, không có gì ngạc nhiên, nếu Haaland tiếp tục ghi bàn, còn hàng thủ Na Uy thì cũng chẳng đủ sức cản bước Harry Kane và Jude Bellingham.

Khả năng, Anh càng tiến sâu chơi càng hay và hiệu quả hơn và chuyên gia Chris Sutton chọn Anh là đội giành chiến thắng. Dự đoán, Na Uy 2-3 Anh.

Trong khi đó, chuyên gia Sportskeeda đặt niềm tin vào Haaland và các đồng đội, lựa chọn tỷ số Na Uy thắng 2-1 Anh.

Chuyên gia Sportsmole nghĩ trận đấu căng thẳng, kéo dài hơ, với dự đoán, Na Uy 2-2 Anh trong 120 phút, sau đó Tam sư thắng trong loạt đấu cân não.