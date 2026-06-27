Video bàn thắng Na Uy 1-4 Pháp (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
Pháp: Dembele (7', 20', 32'), Désiré Doué (90'+4)
Na Uy: Thelo Aasgaard (21')
Pháp khẳng định sức mạnh vượt trội tại bảng I World Cup 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Na Uy. Kết quả này giúp Les Bleus kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng, qua đó giành ngôi đầu và hiên ngang vào vòng 1/16.
Ngôi sao rực sáng nhất trận là Ousmane Dembele. Ngay phút thứ 7, tiền đạo này nhận đường chuyền của Mbappe, xử lý kỹ thuật rồi dứt điểm căng mở tỷ số cho Pháp. Đến phút 20, Mbappe tiếp tục kiến tạo để Dembele cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0.
Na Uy nhanh chóng đáp trả ở phút 21. Thelo Aasgaard xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi dứt điểm quyết đoán, rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Tuy nhiên, hy vọng của đội bóng Bắc Âu không kéo dài lâu.
Phút 32, Dembele hoàn tất cú hat-trick sau pha xoay sở và dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, giúp Pháp dẫn 3-1 ngay trong hiệp một.
Sang hiệp hai, Na Uy có cơ hội lớn trên chấm 11m nhưng Jørgen Strand Larsen không thắng được Maignan. Đến phút 90+4, Désiré Doué đánh đầu ấn định chiến thắng 4-1 cho Pháp.
Đội hình ra sân:
Na Uy: Egil Selvik (13), Fredrik Aursnes (14), Henrik Falchener (S. Langås 66'), Leo Østigård (4), Fredrik Bjorkan (M. Pedersen 45'), Kristian Thorstvedt (M. Thorsby 45'), Patrick Berg (6), Thelo Aasgaard (19), Oscar Bobb (J. Hauge 83'), Jørgen Strand Larsen (11), Andreas Schjelderup (A. Nusa 83')
Pháp: Mike Maignan (16), Jules Koundé (M. Gusto 87'), Dayot Upamecano (I. Konaté 76'), Maxence Lacroix (26), Theo Hernández (19), Aurélien Tchouaméni (8), Manu Koné (6), Ousmane Dembélé (7), Michael Olise (R. Cherki 65'), Désiré Doué (B. Barcola 65'), Kylian Mbappé (J. Mateta 87')
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuyết phục 4-1 dành cho Pháp. Les Bleus tiến vào vòng 1/16 World Cup với 3 trận toàn thắng, đối thủ của họ sẽ là đội xếp thứ 3 các bảng D/F/G. Trong khi đó, với ngôi nhì bảng I, Haaland và Na Uy sẽ chạm trán Bờ Biển Ngà ở vòng knock-out.
90'+4
Désiré Doué ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2026 cho ĐT Pháp, với pha đánh đầu chính xác trong vòng cấm.
86'
Na Uy miệt mài tìm kiếm cơ hội để ghi thêm bàn gỡ nhưng chưa thể thành công. Việc ngôi sao Haaland ngồi ngoài khiến hàng công của họ gặp nhiều khó khăn.
78'
Na Uy duy trì sức ép lên phần sân của Pháp, các đồng đội của Haaland vẫn miệt mài tìm kiếm bàn gỡ thứ hai.
72'
Đường chuyền ngang bất cẩn của Pháp suýt chút nữa khiến họ phải trả giá, may cho Les Bleus khi thủ thành Mike Maignan xuất sắc cản phá cú sút trong thế đối mặt với Oscar Bobb.
65'
Mbappe vẫn thi đấu xông xáo, tuy nhiên bàn thắng cho riêng mình thì ngôi sao của Real Madrid vẫn chưa đạt được.
50'
Jørgen Strand Larsen đá hỏng penalty
Tài năng trẻ Oscar Bobb đột phá khiến Theo Hernandez phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài Michael Oliver lập tức thổi phạt đền cho Na Uy. Trên chấm 11m, Jørgen Strand Larsen không thắng được thủ môn Mike Maignan.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
HẾT HIỆP 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 3-1 tạm nghiêng về phía ĐT Pháp.
43'
Suýt chút nữa Na Uy phải nhận bàn thua thứ tư từ sai lầm của hàng thủ, may cho họ là thủ môn Selvik kịp thời lao ra bắt bóng trước chân của Désiré Doué.
32'
Dembele lập hat-trick, Pháp dẫn 3-1
Nhận bóng từ chân tiền vệ Aurélien Tchouaméni, Dembele xoay sở trong vòng cấm rồi dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 3-1 cho Les Bleus.
21'
Thelo Aasgaard rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Na Uy
Đón đường chuyền của đồng đội, Thelo Aasgaard xử lý khéo léo để loại bỏ hậu vệ Pháp trước khi dứt điểm quyết đoán đánh lừa thủ môn Mike Maignan.
20'
Kylian Mbappe lại kiến tạo, Dembele lập cú đúp
Pháp chuyển trạng thái nhanh, Kylian Mbappé dù bị kéo quần nhưng anh vẫn nỗ lực chuyền bóng cho Dembele để đương kim Quả bóng vàng tung cú cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên 2-0 cho Pháp.
11'
Na Uy có pha dứt điểm đầu tiên, với cú sút từ ngoài vòng cấm của Kristian Thorstvedt nhưng không khó đối với thủ môn Mike Maignan.
7'
Dembele mở tỷ số cho ĐT Pháp
Đón bóng từ đường chuyền của Mbappe, Dembele xử lý kỹ thuật rồi tung ra cú sút bằng chân phải đưa bóng đi rất căng khiến thủ môn Egil Selvik không kịp phản xạ.
Ở trận đấu cùng giờ, Senegal cũng có bàn mở tỷ số vào lưới của Iraq.
1'
Ngay ở giây thứ 23, trong tình huống giao bóng của ĐT Pháp, Mbappe sớm cảnh báo khung thành Na Uy bằng cú sút chéo góc đưa bóng đập xà ngang bật ra.
02h02
Trọng tài chính người Anh - Michael Oliver thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
01h52
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
01h30
Cầu thủ hai đội tuyển Na Uy và Pháp đã có mặt tại sân, khởi động trước trận đấu.
01h15
Na Uy bước vào lượt trận quyết định bảng I World Cup 2026 với tâm thế không còn gì để mất ngoài mục tiêu giữ ngôi đầu. Hai chiến thắng trước Iraq và Senegal giúp họ sớm đi tiếp, nhưng cũng bộc lộ những khoảng trống nơi hàng thủ khi đã để lọt lưới 3 bàn.
Sức mạnh của Na Uy vẫn xoay quanh Erling Haaland. Chân sút của Man City đang duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng và luôn biết cách tạo khác biệt trong những thời điểm quan trọng. Hỗ trợ phía sau, Odegaard đóng vai trò kết nối, giúp lối chơi của đội bóng Bắc Âu trở nên linh hoạt hơn.
Dẫu vậy, Pháp mang đến thử thách ở đẳng cấp cao hơn. Đội bóng áo lam không chỉ toàn thắng mà còn thể hiện sự ổn định đáng nể trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Mbappe tiếp tục là đầu tàu với tốc độ và khả năng dứt điểm sắc bén.
Ngoài ra, chiều sâu đội hình giúp Pháp có nhiều phương án xoay tua mà vẫn giữ được chất lượng. Những cái tên như Dembele hay Saliba đều có thể tạo khác biệt.
Trận đấu hứa hẹn cân bằng, nhưng kinh nghiệm và sự lạnh lùng có thể giúp Pháp chiếm ưu thế.