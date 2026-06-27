Video bàn thắng Na Uy 1-4 Pháp (nguồn: VTV)

Ghi bàn:

Pháp: Dembele (7', 20', 32'), Désiré Doué (90'+4)

Na Uy: Thelo Aasgaard (21')

Pháp khẳng định sức mạnh vượt trội tại bảng I World Cup 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Na Uy. Kết quả này giúp Les Bleus kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng, qua đó giành ngôi đầu và hiên ngang vào vòng 1/16.

Ngôi sao rực sáng nhất trận là Ousmane Dembele. Ngay phút thứ 7, tiền đạo này nhận đường chuyền của Mbappe, xử lý kỹ thuật rồi dứt điểm căng mở tỷ số cho Pháp. Đến phút 20, Mbappe tiếp tục kiến tạo để Dembele cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0.

Dembele vươn lên xếp thứ hai trong danh sách Vua phá lưới World Cup 2026 - Ảnh: ESPN

Na Uy nhanh chóng đáp trả ở phút 21. Thelo Aasgaard xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi dứt điểm quyết đoán, rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Tuy nhiên, hy vọng của đội bóng Bắc Âu không kéo dài lâu.

Phút 32, Dembele hoàn tất cú hat-trick sau pha xoay sở và dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, giúp Pháp dẫn 3-1 ngay trong hiệp một.

Sang hiệp hai, Na Uy có cơ hội lớn trên chấm 11m nhưng Jørgen Strand Larsen không thắng được Maignan. Đến phút 90+4, Désiré Doué đánh đầu ấn định chiến thắng 4-1 cho Pháp.

Đội hình ra sân:

Na Uy: Egil Selvik (13), Fredrik Aursnes (14), Henrik Falchener (S. Langås 66'), Leo Østigård (4), Fredrik Bjorkan (M. Pedersen 45'), Kristian Thorstvedt (M. Thorsby 45'), Patrick Berg (6), Thelo Aasgaard (19), Oscar Bobb (J. Hauge 83'), Jørgen Strand Larsen (11), Andreas Schjelderup (A. Nusa 83')

Pháp: Mike Maignan (16), Jules Koundé (M. Gusto 87'), Dayot Upamecano (I. Konaté 76'), Maxence Lacroix (26), Theo Hernández (19), Aurélien Tchouaméni (8), Manu Koné (6), Ousmane Dembélé (7), Michael Olise (R. Cherki 65'), Désiré Doué (B. Barcola 65'), Kylian Mbappé (J. Mateta 87')