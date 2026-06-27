Video bàn thắng Senegal 5-0 Iraq (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
Senegal: Habib Diarra (3'), Ismaila Sarr (56'), Pape Gueye (58', 71), Iliman Ndiaye (82')
Thẻ đỏ: Rebin Sulaka (Iraq, 13')
Senegal đã có màn bùng nổ đúng lúc khi đánh bại Iraq 5-0 ở lượt trận cuối bảng I World Cup 2026. Chiến thắng đậm này giúp đại diện châu Phi sống lại hy vọng giành vé vào vòng 1/16 theo diện một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.
Ngay phút thứ 3, Senegal đã vượt lên dẫn trước. Từ quả phạt góc, Abdoulaye Seck bật cao đánh đầu, tạo điều kiện để Habib Diarra chạm bóng làm tung lưới Iraq.
Khó khăn càng chồng chất với đại diện Tây Á ở phút 13, khi Rebin Sulaka kéo ngã Sadio Mane trong tình huống nguy hiểm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Anthony Taylor rút thẻ đỏ trực tiếp, khiến Iraq phải chơi thiếu người từ rất sớm.
Có lợi thế lớn, Senegal hoàn toàn kiểm soát thế trận. Phút 56, Lamine Camara cướp bóng rồi căng ngang để Ismaila Sarr đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.
Chỉ 2 phút sau, Pape Gueye tung cú cứa lòng đẹp mắt ngoài vòng cấm, đưa Senegal dẫn 3-0. Đến phút 71, Gueye hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm trái phá.
Phút 82, Iliman Ndiaye vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0 cho Senegal.
Đội hình xuất phát Senegal vs Iraq
Senegal: Mory Diaw (23), Krépin Diatta (15), Abdoulaye Seck (4), Moussa Niakhaté (19), Ismail Jakobs (14), Idrissa Gana Gueye (5), Habib Diarra (21), Ibrahim Mbaye (20), Lamine Camara (8), Sadio Mané (10), Ismaila Sarr (18)
Iraq: Ahmed Basil (22), Frans Putros (26), Akam Hashim (5), Rebin Sulaka (2), Merchas Doski (23), Amir Al-Ammari (16), Ali Jassim (17), Ibrahim Bayesh (8), Zidane Iqbal (14), Ahmed Qasem (11), Ali Al-Hamadi (9)
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng tưng bừng 5-0 dành cho Senegal trước Iraq. Kết quả này giúp đại diện châu Phi có cơ hội lớn giành quyền vào vòng 1/16 World Cup 2026 trong nhóm các đội xếp thứ 3 tốt nhất.
82'
Cầu thủ vào sân trong hiệp hai Iliman Ndiaye dứt điểm đẹp mắt nâng tỷ số lên 5-0 cho Senegal.
75'
Sadio Mane vẫn tỏ ra vô duyên với khung thành của Iraq khi cú dứt điểm trong vòng cấm bị khung thành từ chối.
71'
Pape Gueye lập cú đúp, Senegal dẫn 4-0
Hàng thủ của Iraq vỡ vụn trước sức tấn công tổng lực của Senegal. Pape Gueye hoàn tất cú đúp cho riêng mình với pha dứt điểm trái phá. Kết quả này khiến Scoland và cả Hàn Quốc càng thêm lo lắng khi bị đại diện châu Phi vượt mặt ở nhóm các đội xếp thứ ba.
58'
Pape Gueye nâng tỷ số lên 3-0 cho Senegal
Sau pha pressing thành công của Senegal, Pape Gueye thực hiện cú cứa lòng bên ngoài vòng cấm đưa bóng đi đẹp mắt khiến thủ môn Iraq không thể cản phá.
56'
Ismaila Sarr nhân đôi cách biệt cho Senegal
Hậu vệ Iraq mắc sai lầm tạo cơ hội để Camara bên phía Senegal đoạt được bóng rồi căng ngang cho Ismaila Sarr đệm bóng cận thành làm tung nóc lước đại diện Tây Á.
51'
Sadio Mane có cơ hội ngon ăn để nâng tỷ số lên 2-0 nhưng đội trưởng ĐT Senegal lại đặt lòng đưa bóng đi ra ngoài trước khung thành rộng mở.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
HẾT HIỆP 1
Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía Senegal sau 9 phút bù giờ.
45'+1
Sadio Mane đột phá từ cánh trái trước khi tung cú sút đưa bóng đi hơi cao so với khung thành của đại diện châu Á.
35'
Senegal duy trì sức ép liên tục nhưng hàng thủ của Iraq thi đấu kiên cường.
26'
Đại diện châu Phi vẫn đang hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, kiểm soát bóng vượt trội. Bên kia chiến tuyến, Iraq có được một vài pha lên bóng trong nửa đầu hiệp một nhưng không gây ra khó khăn cho hàng thủ Senegal.
15'
Từ chấm đá phạt trực tiếp ở chính giữa khung thành, Mane kết thúc đưa bóng đi xuyên qua hàng rào nhưng thủ môn Ahmed Basil cản phá xuất sắc.
13'
Rebin Sulaka của Iraq bị thẻ đỏ
Trung vệ Rebin Sulaka có pha kéo ngã Mane trong tình huống có thể dẫn đến bàn thắng, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Anthony Taylor quyết đinh huỷ thẻ vàng và thay vào đỏ là tấm thẻ đỏ.
7'
Ở trận đấu cùng giờ, Pháp cũng có bàn mở tỷ số vào lưới của Na Uy, nhờ pha lập công của Dembele.
4'
Habib Diarra mở tỷ số sớm cho Senegal
Từ quả phạt góc của Senegal, trung vệ Abdoulaye Seck bật cao đánh đầu, Habib Diarra chạm bóng trước khi bay vào lưới Iraq.
02h00
Trọng tài chính người Anh - Anthony Taylor thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
01h52
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
01h30
Cầu thủ hai đội tuyển Senegal và Iraq đã có mặt tại sân, khởi động trước trận đấu.
01h16
Senegal bước vào lượt trận cuối bảng I World Cup 2026 với áp lực cực lớn khi chưa giành được điểm nào sau hai trận. Thất bại trước Pháp và Na Uy khiến đại diện châu Phi rơi vào thế buộc phải thắng nếu còn muốn nuôi hy vọng đi tiếp.
Theo thể thức mới của World Cup 2026, các đội xếp thứ ba vẫn có cơ hội vào vòng 1/16 nếu nằm trong nhóm có thành tích tốt nhất. Điều đó đồng nghĩa Senegal không chỉ cần 3 điểm mà còn phải cải thiện đáng kể hiệu số bàn thắng bại.
Dù kết quả chưa như mong đợi, Senegal vẫn cho thấy khả năng tấn công đáng chú ý. Họ có những cầu thủ giàu tốc độ và kỹ thuật như Mane, Jackson hay Sarr, đủ sức tạo đột biến trước hàng thủ Iraq. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của họ lại nằm ở khâu phòng ngự khi đã để lọt lưới tới 6 bàn.
Trong khi đó, Iraq còn gặp nhiều khó khăn hơn. Hai thất bại đậm trước Na Uy và Pháp khiến đại diện châu Á gần như không còn lợi thế về hiệu số. Để nuôi hy vọng mong manh, Iraq buộc phải thắng và thắng với cách biệt lớn.
Xét về tương quan lực lượng và phong độ, Senegal vẫn được đánh giá cao hơn nhờ nền tảng thể lực và chất lượng đội hình.