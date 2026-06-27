Video bàn thắng Senegal 5-0 Iraq (nguồn: VTV)

Ghi bàn:

Senegal: Habib Diarra (3'), Ismaila Sarr (56'), Pape Gueye (58', 71), Iliman Ndiaye (82')

Thẻ đỏ: Rebin Sulaka (Iraq, 13')

Senegal đã có màn bùng nổ đúng lúc khi đánh bại Iraq 5-0 ở lượt trận cuối bảng I World Cup 2026. Chiến thắng đậm này giúp đại diện châu Phi sống lại hy vọng giành vé vào vòng 1/16 theo diện một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Ngay phút thứ 3, Senegal đã vượt lên dẫn trước. Từ quả phạt góc, Abdoulaye Seck bật cao đánh đầu, tạo điều kiện để Habib Diarra chạm bóng làm tung lưới Iraq.

Senegal có cơ hội lớn giành vé vào vòng 1/16 - Ảnh: FIFA

Khó khăn càng chồng chất với đại diện Tây Á ở phút 13, khi Rebin Sulaka kéo ngã Sadio Mane trong tình huống nguy hiểm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Anthony Taylor rút thẻ đỏ trực tiếp, khiến Iraq phải chơi thiếu người từ rất sớm.

Có lợi thế lớn, Senegal hoàn toàn kiểm soát thế trận. Phút 56, Lamine Camara cướp bóng rồi căng ngang để Ismaila Sarr đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Chỉ 2 phút sau, Pape Gueye tung cú cứa lòng đẹp mắt ngoài vòng cấm, đưa Senegal dẫn 3-0. Đến phút 71, Gueye hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm trái phá.

Phút 82, Iliman Ndiaye vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0 cho Senegal.

Đội hình xuất phát Senegal vs Iraq

Senegal: Mory Diaw (23), Krépin Diatta (15), Abdoulaye Seck (4), Moussa Niakhaté (19), Ismail Jakobs (14), Idrissa Gana Gueye (5), Habib Diarra (21), Ibrahim Mbaye (20), Lamine Camara (8), Sadio Mané (10), Ismaila Sarr (18)

Iraq: Ahmed Basil (22), Frans Putros (26), Akam Hashim (5), Rebin Sulaka (2), Merchas Doski (23), Amir Al-Ammari (16), Ali Jassim (17), Ibrahim Bayesh (8), Zidane Iqbal (14), Ahmed Qasem (11), Ali Al-Hamadi (9)