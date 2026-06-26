Video bàn thắng Đức 1-2 Ecuador (nguồn: VTV)

Ghi bàn:

Đức: Sane (2')

Ecuador: Angulo (9'), Plata (78')

Đội hình xuất phát Ecuador vs Đức

Ecuador: Galindez, Franco, Pacho, Hincapie, Yeboah, Caicedo, Alcivar, Pedro Vite, Estupinan, Plata, Valencia

Đức: Neuer, Kimmich, Tah, Rudiger, Musiala, Pavlovic, Nmecha, Brown, Sane, Wirtz, Havertz (D. Undav 59')