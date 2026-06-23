Video bàn thắng Na Uy 3-2 Senegal (nguồn: VTV)

Ghi bàn:

Na Uy: M. Pedersen (43'), Haaland (48', 58')

Senegal: Ismaila Sarr (53', 90'+3)

Na Uy tạo nên cột mốc đáng nhớ tại World Cup 2026 khi đánh bại Senegal 3-2 ở lượt trận thứ hai bảng I, qua đó chính thức giành vé vào vòng knock-out.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu, khi hai đội đều chơi với tốc độ cao. Na Uy là đội tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn trong hiệp một, nhưng phải đến phút 43 họ mới phá vỡ thế cân bằng. Kalidou Koulibaly mắc sai lầm, để M. Pedersen cướp bóng rồi dứt điểm chéo góc mở tỷ số.

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Haaland chói sáng với cú đúp - Ảnh: ESPN

Ngay đầu hiệp hai, Na Uy tiếp tục tăng tốc. Phút 48, từ pha chuyển trạng thái nhanh, Martin Odegaard chọc khe khiến Koulibaly phá bóng lỗi, tạo điều kiện để Haaland băng xuống ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Senegal không buông xuôi và rút ngắn tỷ số ở phút 53 nhờ pha dứt điểm của Ismaila Sarr sau đường chuyền của Sadio Mane. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, Haaland hoàn tất cú đúp bằng pha đệm bóng một chạm từ đường căng ngang của Sander Berge.

Ismaila Sarr ghi thêm bàn ở phút 90+3, nhưng không đủ giúp Senegal tránh thất bại. Na Uy thắng 3-2 và viết nên lịch sử với tấm vé vào vòng 1/16.

Đội hình ra sân

Na Uy: Ørjan Nyland (1), Julian Ryerson (M. Pedersen 13'), Kristoffer Ajer (3), Torbjorn Lysaker Heggem (17), David Møller Wolfe (5), Martin Ødegaard (10), Sander Berge (8), Fredrik Aursnes (P. Berg 45'), Alexander Sørloth (7), Antonio Nusa (A. Schjelderup 71'), Erling Haaland (9).

Senegal: Edouard Mendy (M. Diaw 53'), Krépin Diatta (15), Kalidou Koulibaly (M. Sarr 72'), Moussa Niakhaté (19), Malick Diouf (I. Jakobs 54'), Idrissa Gana Gueye (5), Pape Gueye (I. Mbaye 54'), Ismaila Sarr (18), Lamine Camara (P. Ciss 63'), Sadio Mané (10), Nicolas Jackson (11).

23/06/2026 | 08:58

KẾT THÚC

Trận đấu kết thúc với chiến thắng kịch tính 3-2 dành cho Na Uy. Kết quả này đưa Haaland và các đồng đội giành vé vào vòng knock-out ngay trong lần đầu tiên trở lại World Cup, sau 28 năm.

Thu gọn
23/06/2026 | 08:53

90'+3

Ismaila Sarr lập cú đúp, Senegal 2-3 Na Uy

Nicolas Jackson kiến tạo để Ismaila Sarr xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm tung lưới Na Uy lần thứ hai.

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23/06/2026 | 08:49

90'

Mải mê tấn công suýt chút nữa Senegal phải nhận bàn thua thứ 4 nếu không có pha cản phá xuất thần của Mory Diaw.

Hiệp hai có 9 phút bù giờ.

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23/06/2026 | 08:46

85'

Đại diện châu Âu chủ động nhường thế trận cho Senegal, chơi chậm và chắc bên phần sân nhà để bảo toàn tỷ số và giữ sức cho trận đấu định đoạt ngôi đầu bảng I với Pháp.

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23/06/2026 | 08:40

78'

Senegal vẫn miệt mài tìm kiếm cơ hội ghi thêm bàn, qua đó thắp lên hi vọng mong manh trước Na Uy.

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23/06/2026 | 08:26

65'

Senegal nỗ lực vùng lên tìm kiếm thêm bàn gỡ nhưng không dễ gì trước Na Uy.

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23/06/2026 | 08:18

58'

Haaland lập cú đúp, Na Uy dẫn 3-1

Hy vọng cua Senegal vừa được thắp lên thì đã bị Na Uy dập tắt. Pha tấn công tưởng chừng hỏng ăn, Sander Berge căng ngang để Haaland đệm lòng một chạm rất nhanh khiến Mendy không kịp phản xạ.

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Ảnh: ESPN
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23/06/2026 | 08:16

53'

Ismaila Sarr rút ngắn cách biệt cho Senegal

Một phá tấn công và phối hợp ăn ý của Senegal, Mane chuyền bóng thuận lợi để Ismaila Sarr càn lướt vào vòng cấm rồi sút tung lưới đại diện châu Phi.

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Ảnh: ESPN
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23/06/2026 | 08:09

48'

Haaland nâng tỷ số lên 2-0 cho Na Uy

Xuất phát từ pha chuyển đổi trạng thái nhanh của Na Uy, Martin Ødegaard chọc khen tinh tế khiến Kalidou Koulibaly nhoài người phá bóng lỗi. Haaland băng lên dứt điểm tung lưới Senegal lần thứ hai.

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Ảnh: ESPN
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23/06/2026 | 07:51

Hết hiệp 1

Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía Na Uy.

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23/06/2026 | 07:50

45'+2

Thủ thành Mendy mắc sai lầm để Haaland đoạt được bóng, tiếc cho tiền đạo Man City khi cú dứt điểm về khung thành trống lại đập cột dọc.

Thu gọn
23/06/2026 | 07:45

43'

Pedersen mở tỷ số cho Na Uy

Kalidou Koulibaly mắc sai lầm khi để mất bóng vào chân Pedersen và cầu thủ của Na Uy dứt điểm chéo góc quyết đoán mở tỷ số cho đại diện châu Âu.

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Ảnh: ESPN
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23/06/2026 | 07:38

38'

Haaland làm tường cực ăn ý đặt Martin Ødegaard vào trí thuận lợi, tiếc cho Na Uy khi cú dứt điểm của tiền vệ Arsenal không đánh bại được thủ môn Mendy.

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23/06/2026 | 07:27

28'

Cơ hội dành cho Senegal, tuy nhiên pha bấm bóng ở góc khá hẹp của Nicolas Jackson lại đưa nóng đi hơi cao so với khung thành Na Uy.

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23/06/2026 | 07:16

14'

Cơ hội cho Na Uy nhưng cú dứt điểm trong thế không bị kèm cặp của Martin Ødegaard lại đưa bóng đi vọt xà ngang Senegal.

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23/06/2026 | 07:12

12'

J. Ryerson bên phía Na Uy dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu, anh rời sân để nhường chỗ cho M. Pedersen.

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23/06/2026 | 07:03

3'

Kristoffer Ajer bật rất cao đánh đầu từ quả đá phạt góc của đồng đội buộc thủ môn Mendy phải cứu thua bằng chân.

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23/06/2026 | 07:00

07h00

Trọng tài chính người Brazil - Wilton Pereira Sampaio thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.

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23/06/2026 | 06:52

06h52

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.

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23/06/2026 | 06:40

06h40

Các cầu thủ hai đội tuyển đang khởi động trước trận đấu.

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23/06/2026 | 06:01

06h00

Na Uy đang có màn khởi đầu ấn tượng tại bảng I vòng loại World Cup 2026 khi giành chiến thắng 4-1 trước Iraq ở trận ra quân. Kết quả này giúp đội bóng Bắc Âu tạm thời nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Đội hình Na Uy tiếp tục đặt niềm tin vào Erling Haaland, người đã lập cú đúp ở trận mở màn. Bên cạnh đó, Martin Odegaard đóng vai trò nhạc trưởng nơi tuyến giữa, trong khi Alexander Sorloth và Antonio Nusa mang đến nhiều phương án tấn công đa dạng.

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Na Uy vs Senegal

Phía bên kia, Senegal bước vào trận đấu với áp lực lớn sau thất bại 1-3 trước Pháp. Dù vậy, đại diện châu Phi vẫn sở hữu nhiều cầu thủ tốc độ và giàu đột biến như Sadio Mane, Ismaila Sarr hay Nicolas Jackson, đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ hàng thủ nào. Tuy nhiên, sự thiếu chắc chắn nơi hàng phòng ngự và những sai lầm ở thời điểm quan trọng đang là điểm yếu của họ.

Trận đấu sắp tới mang ý nghĩa then chốt với cả hai đội. Na Uy cần chiến thắng để củng cố vị trí, còn Senegal buộc phải có điểm nếu không muốn tự đẩy mình vào thế bất lợi trong cuộc đua tại bảng I.

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