Video bàn thắng Na Uy 3-2 Senegal (nguồn: VTV)

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Ghi bàn:

Na Uy: M. Pedersen (43'), Haaland (48', 58')

Senegal: Ismaila Sarr (53', 90'+3)

Na Uy tạo nên cột mốc đáng nhớ tại World Cup 2026 khi đánh bại Senegal 3-2 ở lượt trận thứ hai bảng I, qua đó chính thức giành vé vào vòng knock-out.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu, khi hai đội đều chơi với tốc độ cao. Na Uy là đội tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn trong hiệp một, nhưng phải đến phút 43 họ mới phá vỡ thế cân bằng. Kalidou Koulibaly mắc sai lầm, để M. Pedersen cướp bóng rồi dứt điểm chéo góc mở tỷ số.

Haaland chói sáng với cú đúp - Ảnh: ESPN

Ngay đầu hiệp hai, Na Uy tiếp tục tăng tốc. Phút 48, từ pha chuyển trạng thái nhanh, Martin Odegaard chọc khe khiến Koulibaly phá bóng lỗi, tạo điều kiện để Haaland băng xuống ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Senegal không buông xuôi và rút ngắn tỷ số ở phút 53 nhờ pha dứt điểm của Ismaila Sarr sau đường chuyền của Sadio Mane. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, Haaland hoàn tất cú đúp bằng pha đệm bóng một chạm từ đường căng ngang của Sander Berge.

Ismaila Sarr ghi thêm bàn ở phút 90+3, nhưng không đủ giúp Senegal tránh thất bại. Na Uy thắng 3-2 và viết nên lịch sử với tấm vé vào vòng 1/16.

Đội hình ra sân

Na Uy: Ørjan Nyland (1), Julian Ryerson (M. Pedersen 13'), Kristoffer Ajer (3), Torbjorn Lysaker Heggem (17), David Møller Wolfe (5), Martin Ødegaard (10), Sander Berge (8), Fredrik Aursnes (P. Berg 45'), Alexander Sørloth (7), Antonio Nusa (A. Schjelderup 71'), Erling Haaland (9).

Senegal: Edouard Mendy (M. Diaw 53'), Krépin Diatta (15), Kalidou Koulibaly (M. Sarr 72'), Moussa Niakhaté (19), Malick Diouf (I. Jakobs 54'), Idrissa Gana Gueye (5), Pape Gueye (I. Mbaye 54'), Ismaila Sarr (18), Lamine Camara (P. Ciss 63'), Sadio Mané (10), Nicolas Jackson (11).