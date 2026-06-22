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Xem video bàn thắng New Zealand 1-3 AI Cập (nguồn: VTV)
Đội hình ra sân
New Zealand: Crocombe, Cacace, Boxall, Surman, Payne, Stamenic, Bell, Just, Singh, McCowatt, Wood.
Ai Cập: Shobeir, Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh, Lasheen, Attia, Zico, Salah, Ashour, Marmoush.
Bàn thắng: Surman 15' - Zico 58', Salah 56', Trezeguet 82'
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