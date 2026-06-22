Nhật Bản thắng đậm Tunisia 4-0 ở bảng F World Cup 2026, nhờ các bàn của Kamada, Ueda và Ito, qua đó có 4 điểm và rộng cửa đi tiếp tại World Cup 2026.
Video bóng đá Bỉ 0-0 Iran (nguồn: VTV)
Thẻ đỏ: Nathan Ngoy (Bỉ, (67')
Đội hình ra sân
Bỉ: Courtois, Meunier (T. Castagne 58'), Mechele, Nathan Ngoy, De Cuyper, Raskin (H. Vanaken 58'), Tielemans, Saelemaekers (D. Lukébakio 58'), De Bruyne (M. Fernandez 87'), Trossard, Lukaku (A. Theate 73')
Iran: Beiranvand, Hardani (A. Jahanbakhsh 45'), Kanani, Khalilzadeh, Hajsafi (M. Mohammadi 66'), Rezaeian, Ezatolahi (A. Hosseinzadeh 85'), Mohebi, Nemati, Ghoddos (S. Shahriar 79'), Taremi
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