Video bóng đá Bỉ 0-0 Iran (nguồn: VTV)

Thẻ đỏ: Nathan Ngoy (Bỉ, (67')

Đội hình ra sân

Bỉ: Courtois, Meunier (T. Castagne 58'), Mechele, Nathan Ngoy, De Cuyper, Raskin (H. Vanaken 58'), Tielemans, Saelemaekers (D. Lukébakio 58'), De Bruyne (M. Fernandez 87'), Trossard, Lukaku (A. Theate 73')

Iran: Beiranvand, Hardani (A. Jahanbakhsh 45'), Kanani, Khalilzadeh, Hajsafi (M. Mohammadi 66'), Rezaeian, Ezatolahi (A. Hosseinzadeh 85'), Mohebi, Nemati, Ghoddos (S. Shahriar 79'), Taremi