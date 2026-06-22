Video bóng đá Uruguay 2-2 Cape Verde (nguồn: VTV)

Ghi bàn:

Cape Verde: Kevin Pina (21'), Agustin Canobbio (45'+6)

Uruguay: Maxi Araujo (44'), Hélio Varela (61')

cape verde.jpg
Cape Verde tạo thêm cột mốc lịch sử - Ảnh: 433

Đội hình thi đấu

Uruguay: Fernando Muslera; Sebastian Caceres, Guillermo Varela, Mathias Olivera; Manuel Ugarte (N. d. l. Cruz 70'), Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Agustin Canobbio, Maxi Araujo (B. Rodriguez 81'), Juan Manuel Sanabria; Federico Vinas (D. Núñez 70')

Cape Verde: Vozinha; Diney Borges, Pico Lopes, Sidny Lopes Cabral, Steven Moreira; Kevin Pina (L. Duarte 71'), Jamiro Monteiro (J. S. Monteiro 80'); Garry Rodrigues (H. Varela 58'), Telmo Arcanjo (D. Duarte 45'), Ryan Mendes; Gilson Benchimol.