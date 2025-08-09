Ghi bàn:
CAHN: Alan (38'), Leo Artur (90'+3), Đình Bắc (90'+8)
Nam Định: Hudlin (53', 90'+13' pen)
Đội hình xuất phát Nam Định vs CAHN:
Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Tới, Caio Cesar, Tuấn Anh (Phạm Ba 68'), Văn Kiên, Văn Vĩ, Đức Huy, Brenner, Lâm Ti Phông, Romulo, Hoàng Anh.
CAHN: Nguyễn Filip, Việt Anh, Đình Trọng, Adou Minh, Văn Đức (Đình Bắc 70'), Quang Hải, Vitao, Thành Long, Quang Vinh, Leo Artur, Alan.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng kịch tính 3-2 dành cho CAHN cùng chức vô địch Siêu cúp Quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng ngành công an.
90'+11
Tân binh cao 2,06m lập cú đúp, thắp lên hi vọng cho Nam Định
Trọng tài Mai Xuân Hùng cho Nam Định được hưởng quả phạt đền sau khi xác định Gomes phạm lỗi với Hudlin trong vòng cấm CAHN. Trên chấm 11m, đích thân tiền đạo tân binh cao 2,06m này đánh bại Nguyễn Filip.
90'+8
Đình Bắc đặt dấu chấm hết cho Nam Định
Nhận đường chuyền của đồng đội, Đình Bắc dứt điểm căng và hiểm hóc đưa bóng về góc thấp khiến Nguyên Mạnh hoàn toàn bó tay.
90'+3
Leo Artur nâng tỷ số lên 2-1 cho CAHN
CAHN lập đáp trả, Leo Artur xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm đánh bại Nguyên Mạnh đưa đội khách vượt lên dẫn trước 2-1.
90'+1
CĐV CAHN trải qua phen hú vía khi Việt Anh truy cản và cầu thủ Nam Định cho rằng bóng đã chạm tay. Cơ hội sau đó được trao cho ngoại binh Nam Định nhưng cú sút lại đi ra ngoài đầy khó tin.
88'
Quang Hải xâm nhập vòng cấm tranh chấp bất thành, nhưng Alan lập tức tiếp ứng với pha xoay người dứt điểm chìm bị Nguyên Mạnh cản phá.
83'
Trận đấu đang trôi đi với những diễn biến khá chặt chẽ, không có nhiều cơ hội được tạo ra trong những phút vừa qua.
70
Sau khi trực tiếp xem lại màn hình VAR, trọng tài Mai Xuân Hùng quyết định hủy phạt đền cho CAHN khi đó là pha bóng đập vào mặt Văn Kiên thay vì chạm tay.
75'
Lê Văn Đô nỗ lực dứt điểm bị Nguyên Mạnh cản phá, Leo Artur lập tức đá bồi trong vòng cấm nhưng cầu thủ Nam Định lăn xả cản phá. Tuy nhiên, tọng tài thổi phạt đền cho CAHN khi cho rằng Văn Kiên dùng tay cản phá. VAR lập tức vào cuộc.
72'
Vừa vào sân, Đình Bắc - Cầu thủ xuất sắc nhất U23 Đông Nam Á 2025 đã tạo cơ hội cho đồng đội dứt điểm không thắng được Nguyên Mạnh.
59'
Quang Hải đá phạt góc để Adou Minh băng cắt, Vitao lao vào nhưng anh lại đệm bóng đi lên trời trước khung thành rộng mở.
53'
Tân binh Hudlin gỡ hòa 1-1 cho Nam Định
Vừa vào sân chưa được một phút, Hudlin đón đường treo bóng của Văn Vĩ bên cánh trái. Với chiều cao 2,06m, tân binh của Nam Định đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành Nguyễn Filip.
50'
Đội ĐKVĐ V-League chủ động gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn gỡ hòa 1-1.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội khách CAHN.
41'
CĐV Nam Định trải qua phen thót tim khi Leo Artur khống chế bằng ngực trong vòng cấm từ đường chuyền của Quang Hải. May cho đội chủ sân Thiên Trường khi cú sút về góc gần đưa bóng đi ra ngoài.
38'
Alan mở tỷ số cho CAHN
Thành Long chọc khe tinh tế cho Alan để tiền đạo ngoại của CAHN xử lý khéo léo, anh loại bỏ thủ môn Nguyên Mạnh rồi đưa bóng vào lưới trống.
35'
Đội ĐKVĐ V-League tổ chức pressing tầm cao gây ra không ít khó khăn cho CAHN.
30'
Ít phút vừa qua tốc độ có phần chậm lại sau quãng thời gian chơi với cường độ cao của cầu thủ đôi bên. Cũng dễ hiểu khi phải thi đấu trong điều kiện oi bức.
21'
Lâm Ti Phông tạt bóng vào khu cấm địa nhưng cả Tuấn Anh và Brenner lao vào không thể thực hiện cú chạm đủ tốt để có thể chuyển hóa thành bàn thắng.
19
CAHN chuyển đổi trạng thái nhanh, Alan chọc khen tinh tế để Leo Artur băng xuống. Tuy nhiên, pha cứa lòng hơi hiền của ngoại binh đội khách không thắng được thủ thành Nguyên Mạnh trong pha đối mặt. Dù vậy, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị.
10'
CAHN đáp trả với pha xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm của Phan Văn Đức nhưng hậu vệ Nam Định chơi lăn xả cản phá, chịu phạt góc.
8'
Cầu thủ Nam Định đá bóng ra ngoài sân sau khi quan sát thấy Vitao của CAHN bị đau nằm sân.
2'
Ngay ở tình huống lên bóng đầu tiên, Nam Định có cơ hội ngon ăn để mở tỷ số nhưng Lý Công Hoàng Anh không thắng được thủ thành Nguyễn Filip trong pha đối mặt.
18h15
Trọng tài chính Mai Xuân Hùng thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h52
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
17h45
17h30
16h45
Bất chấp thời tiết nắng nóng của miền Bắc, đông đảo người hâm một xếp hàng vào sân Thiên Trường trước giờ bóng lăn tới hơn 2 tiếng đồng hồ.
Nhận định trước trận đấu
Nam Định sau cú đúp vô địch V.League và một Siêu cúp Quốc gia vẫn chưa thỏa mãn, đặt mục tiêu lớn hơn ở mùa giải mới. Nhà ĐKVĐ hướng đến việc bảo vệ ngôi vương, chinh phục Cúp Quốc gia còn thiếu và tạo dấu ấn ở đấu trường quốc tế. Trong khi đó, CAHN cũng nuôi tham vọng tương tự, đặc biệt muốn giành ngôi cao ở giải Đông Nam Á sau khi lỡ hẹn mùa trước.
Nam Định giữ sự ổn định nhân sự, chỉ bổ sung vài gương mặt như Lâm Tới, A Mit, giúp lối chơi thêm nhuần nhuyễn. Trận gặp CAHN là dịp để HLV Vũ Hồng Việt kiểm nghiệm sức mạnh đội bóng. Bên kia, CAHN giữ nhiều trụ cột và bổ sung tân binh chất lượng như Adou Minh, Brandon Ly, Lý Đức, hứa hẹn gia tăng chiều sâu đội hình và tạo nên màn đối đầu đáng chờ đợi trên sân Thiên Trường.