Ghi bàn:
Selangor: Chrigor Moraes (40' - pen, 90')
Đội hình thi đấu
Nam Định: Nguyên Mạnh, Lucas Alves, Tuấn Dương, Tuấn Anh, Caio Cesar, Văn Vĩ (Hồng Duy 69'), Percy Tau, Walber, Arnaud Lusamba, Dijks, Xuân Son.
Selangor: Sikh Azman, Faisal Halim, Quentin Cheng, Nooa Laine, Noor Rawabdeh, Hugo Boumous, Ahmad Khalili, Jiho Kim, Baharudin, Mamadou Diarra, Chrigor Moraes.
90'+7
Trận đấu kết thúc với thất bại 0-2 của Nam Định, thua chung cuộc 1-4 khiến Xuân Son và các đồng đội dừng bước ở bán kết ASEAN Club Championship - Shopee Cup 2025/26. Còn Selangor vào chung kết, gặp đội thắng chung cuộc giữa Buriram vs Johor Darul.
90'+3
Nam Định hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ.
90'
Nam Định nhận bàn thua thứ hai
Mải mê tấn công, Nam Định phải nhận bàn thua thứ hai. Selangor phản công và Chrigor Moraes băng lên dứt điểm đánh bại Nguyên Mạnh trong pha đối mặt.
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
87'
Thời gian trôi đi trong sự sốt ruột của Nam Định.
84'
Trọng tài người Nhật Bản rút thẻ vàng cảnh cáo Xuân Son sau khi check VAR, tiền đạo ĐT Việt Nam trước đó có pha kéo ngã Mamadou Diarra khi bị đối thủ theo kèm như hình với bóng.
77'
Các chân sút của Nam Định vẫn không sao khoan phá hàng thủ kiên cố của Selangor. Cách biệt 2 bàn sau hai lượt trận đang khiến cơ hội đảo ngược tình thế của Nam Định trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
69'
HLV Vũ Hồng Việt tung cầu thủ chạy cánh trái Hồng Duy vào thay Văn Vĩ.
63'
Các học trò của HLV Vũ Hồng Việt không còn duy trì được sức ép lớn lên khung thành của Selangor, đội chủ nhà vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn quân bình tỷ số.
53'
Percy Tau đột phá từ cánh phải trước khi dứt điểm đưa bóng chạm chân một cầu thủ Selangor làm đổi hướng tạo cơ hội để Lâm Ti Phông kết thúc tung lưới đội khách. Tuy nhiên, đã có lỗi việt vị của tiền đạo Nam Định trước đó.
51'
Ngay sau khi Chrigor Moraes dứt điểm bị Nguyên Mạnh cản phá, Nam Định đáp trả. Caio Cesar treo bóng vào vòng cấm cho Xuân Son đánh đầu hụt, Lâm Ti Phông băng vào đệm bóng hụt ở cột xa.
50'
Ngay đầu hiệp hai, các cầu thủ Nam Định gia tăng sức ép lên phần sân của Selangor.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+5
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội khách Selangor, tổng tỷ số đang là 3-1 cho CLB Malaysia.
43'
Xuân Son và các đồng đội vẫn đang bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Selangor.
38'
Sai lầm tai hại, Selangor dẫn 1-0
Trọng tài chính người Nhật Bản cho Selangor được hưởng phạt đền sau khi tham khảo VAR, xác định lỗi hành vi của Dijks với cầu thủ đội khách trong vòng cấm Nam Định. Trên chấm 11m, Chrigor Moraes sút bóng rất căng tung lưới Nguyên Mạnh.
33'
Caio Cesar tranh chấp đoạt bóng từ chân đối phương trước khi bóng đường phất lên cho Percy Tau tạt vào từ cánh phải, tiếc rằng cú dứt điểm một chạm của Xuân Son lại quá hiền.
30'
Tuấn Anh đem về quả phạt trực tiếp với góc sút trực diện khung thành Selangor, từ khoảng cách 27m. Percy Tau thực hiện cú đá đưa bóng đi xuyên qua hàng rào khiến thủ môn Sikh Azman vất vả cản phá.
23'
Thêm một cú dứt điểm nữa của Selangor, lần này cú sút ở rìa vòng cấm đưa bóng đi đúng vào vị trí của thủ thành Nguyên Mạnh.
20'
Tình huống tấn công nguy hiểm của Selangor, Chrigor Moraes có cơ hội đối mặt với Nguyên Mạnh nhưng cú lốp bóng của anh bị thủ môn của Nam Định bắt bài. Một tình huống hú vía đối với CĐV thành Nam.
17'
Các cầu thủ Nam Định đang tổ chức ép sân liên tục, ít nhiều gây sóng gió lên hàng thủ của CLB đến từ Malaysia.
13'
Từ pha ném biên của Nam Định, bóng sau đó được treo vào vòng cấm. Xuân Son tranh chấp khiến thủ môn của Selangor đấm bóng không tốt, tạo cơ hội để Walber dứt điểm bị hậu vệ đội khách cản phá chịu phạt góc.
9'
Trận đấu đang diễn ra kiểu giằng co, vẫn chưa có pha dứt điểm nào được cầu thủ đôi bên thực hiện về phía khung thành của nhau.
3'
Dù phải làm khách tại Thiên Trường nhưng các cầu thủ Selangor nhập cuộc đầy tự tin và quyết tâm.
17h00
Trọng tài chính người Nhật Bản - Koji Takasaki nổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h25
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
17h20
17h15
Selangor tiếp tục thể hiện sức mạnh trên sân nhà khi thắng 2-1 trong trận lượt đi của bán kết với Nam Định tại giải đấu. Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Kim Pan Gon có lợi thế lớn, vì chỉ cần hòa trong trận lượt về trên sân Nam Định là đủ để giành vé vào chung kết.
Ngược lại, Nam Định buộc phải thắng với cách biệt 2 bàn mới có thể đi tiếp, còn nếu thắng 1 bàn, hai đội sẽ bước vào hiệp phụ, rồi mới tính đến loạt sút luân lưu nếu cần.
Mặc dù Nam Định đã có một thế trận ổn định, nhưng các cơ hội ghi bàn, đặc biệt từ Percy Tau, không được tận dụng. Trong khi đó, Selangor dù chỉ có 7 cú dứt điểm, nhưng họ rất hiệu quả khi ghi được 2 bàn, nhờ vào cú đúp của Chrigor. Chính sự lợi hại của Chrigor đã tạo ra áp lực lớn cho Nam Định trong trận lượt về.
HLV Vũ Hồng Việt tự tin rằng đội bóng của mình sẽ tìm cách "bắt chết" Chrigor trong trận đấu sắp tới. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng sự tập trung trong phòng ngự và khả năng vô hiệu hóa Chrigor mới là yếu tố quyết định. Bên cạnh đó, Faisal Halim của Selangor cũng là mối đe dọa lớn với khả năng bứt phá và chuyền bóng chính xác từ cánh.