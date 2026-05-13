Trận U17 Việt Nam vs U17 UAE thuộc bảng C giải U17 châu Á 2026, diễn ra vào lúc 00h ngày 14/5 (giờ Hà Nội), được phát sóng trực tiếp trên TV360. Để phục vụ quý độc giả, báo VietNamNet cũng sẽ tường thuật trực tiếp màn so tài rất đáng chờ đợi này.

Thầy trò HLV Cristiano Roland quyết đánh bại U17 UAE để đánh giành vé World Cup - Ảnh: AFC

U17 Việt Nam vừa trải qua thất bại đáng tiếc 1-4 trước U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 bảng C VCK U17 châu Á 2026. Dù có bàn thắng dẫn trước và thi đấu kiên cường suốt hơn 80 phút, nhưng sai sót trong những phút cuối đã khiến đội bóng của HLV Cristiano Roland nhận liên tiếp 4 bàn thua.

Trận thua này là bài học đắt giá, nhưng cơ hội dự World Cup của các học trò HLV Roland vẫn còn sáng. U17 Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết và sẽ gặp U17 UAE ở lượt trận cuối, đối thủ trực tiếp cạnh tranh tấm vé vào vòng tứ kết.

Hiện tại, U17 Việt Nam xếp thứ hai bảng C nhờ thành tích đối đầu với U17 Yemen. Họ cần dồn hết sức lực, bỏ lại thất bại trước Hàn Quốc, để hướng đến chiến thắng quan trọng trước UAE.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 UAE

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Hoàng Việt, Quý Vương, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Anh Hào, Sỹ Bách.

U17 UAE: Bentley, Nuaimi, Abdulla Meri, Sultan Mheiri, Al Awani, Salem Bani, Hussain Ali, Blooshi, El Khoury, Jneibi, Mahrous.

Highlights U17 Việt Nam 1-4 U17 Hàn Quốc

