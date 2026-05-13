Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Sở Tư pháp TP.HCM, đại diện CLB Công an TP.HCM cùng nhiều cầu thủ, thành viên BHL đội bóng.

Patrik Lê Giang sinh năm 1992, trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu trước khi về Việt Nam thi đấu từ năm 2023. Thủ thành cao 1m88 nhanh chóng tạo được dấu ấn nhờ phản xạ tốt, kinh nghiệm và sự ổn định trong khung gỗ, hiện là một trong những nhân tố quan trọng của CLB Công an TP.HCM.

Patrik Lê Giang và Khoa Ngô nhận quốc tịch Việt Nam

Trong khi đó, Khoa Ngô là gương mặt trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Sinh năm 2006, cầu thủ này gia nhập CLB Công an TP.HCM hồi đầu năm 2026 theo dạng cho mượn từ Perth Glory.

Dù có thể hình khiếm tốn với chiều cao chỉ 1m65, nhưng Khoa Ngô gây ấn tượng mạnh nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến ở hàng công. Ở mùa giải 2025/26, anh đã ghi 4 bàn thắng cho đội bóng ngành công an tại V-League và Cúp Quốc gia tính tới thời điểm hiện tại.

Patrik Lê Giang từng được kỳ vọng có thể góp mặt trong màu áo tuyển Việt Nam ở trận gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi cuối tháng 3. Tuy nhiên, do chưa hoàn tất thủ tục chuyển đổi liên đoàn nên thủ môn này lỡ hẹn. Về phía Khoa Ngô, cầu thủ trẻ cũng đang chờ hoàn tất các thủ tục cần thiết để đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam trong thời gian tới.