Chiều 12/5 theo giờ địa phương, U17 Việt Nam có buổi tập cuối cùng tại Jeddah trước khi bước vào trận đấu quyết định với U17 UAE ở lượt trận cuối bảng C, VCK U17 châu Á 2026. 
BHL chủ động lựa chọn khung giờ tập sớm hơn nhằm giúp các cầu thủ tối ưu thể trạng và có thêm thời gian hồi phục trước ngày thi đấu. Đây cũng là buổi tập mang tính hoàn thiện những chi tiết cuối cùng về chiến thuật, tâm lý và trạng thái vận động cho toàn đội.
Qua hai lượt trận, cục diện bảng C vẫn đang diễn ra rất căng thẳng. Dù thất bại đáng tiếc trước U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam vẫn còn nguyên quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết cũng như suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026.
Nếu đánh bại U17 UAE ở lượt trận cuối, thầy trò HLV trưởng Cristiano Roland chắc chắn đi tiếp mà không cần quan tâm tới kết quả trận đấu còn lại giữa U17 Hàn Quốc và U17 Yemen.
Tại buổi tập, bên cạnh giáo án về chuyên môn, HLV Cristiano Roland tiếp tục dành thời gian trao đổi với toàn đội nhằm củng cố tinh thần và sự tự tin cho các học trò. 
 Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh các cầu thủ cần tin tưởng vào quá trình chuẩn bị của bản thân và toàn đội trong suốt thời gian qua. Ông yêu cầu các học trò duy trì sự tập trung, tuân thủ kỷ luật chiến thuật, chơi bóng đơn giản nhưng hiệu quả và phát huy tối đa những gì đã được rèn luyện trong các buổi tập. 
Theo HLV Cristiano Roland, nếu toàn đội giữ được sự tự tin, tinh thần đoàn kết và thực hiện đúng đấu pháp, kết quả tích cực hoàn toàn có thể đến.
 BHL rà soát các phương án chiến thuật cho trận đấu với U17 UAE, đặc biệt ở các tình huống chuyển đổi trạng thái, tổ chức phòng ngự và tận dụng cơ hội trong tấn công.
Trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 UAE sẽ diễn ra vào lúc 0h ngày 14/5.

Ảnh: VFF

