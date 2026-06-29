Canada lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng 1/8 World Cup sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Nam Phi.
Trận đấu diễn ra cân bằng trong hiệp một, nhưng Canada càng đá càng áp đảo với hàng loạt cơ hội bị thủ môn Ronwen Williams và hàng thủ Nam Phi từ chối.
Khi tất cả nghĩ đến hiệp phụ, Stephen Eustaquio tỏa sáng ở phút bù giờ với cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, ghi bàn thắng đầu tiên của Canada tại vòng knock-out World Cup.
Đoàn quân của HLV Jesse Marsch xứng đáng đi tiếp và sẽ gặp Hà Lan hoặc Maroc ở vòng 1/8 World Cup 2026.
Bàn thắng: Eustaquio 90'+2.
Đội hình xuất phát:
Nam Phi (4-2-3-1): Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Yaya Sithole; Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng, Oswin Appollis; Evidence Makgopa.
Canada (4-4-2): Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Stephen Eustaquio, Liam Millar; Jonathan David, Tani Oluwaseyi.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Nam Phi vs Canada:
90'+6
Hết giờ! Nam Phi 0-1 Canada!
Tạo nhiều cơ hội hơn, Canada thành công trong việc định đoạt trận đấu ở phút bù giờ để vào vòng 1/8.
90'+5
Nam Phi đang cố gắng đẩy nhanh tốc độ với hy vọng tìm bàn gỡ.
90'+2
Bàn thắng! 1-0 cho Canada (Stephen Eustaquio)! Sau quả tạt từ cánh phải, hậu vệ Nam Phi phá ra, Eustaquio hãm ngực một nhịp rồi tung cú vô lê ở rìa vòng cấm đi thẳng vào góc xa, khiến Williams bất lực.
90'
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
85'
Cơ hội! Appollis xử lý kỹ thuật trước khi tung cú sút ngoài vòng cấm, thủ môn Canada bay người cứu thua thành công.
80'
Nam Phi cầm bóng nhiều hơn, nhưng Canada mới là đội tạo nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. 4 cơ hội lớn đã được tạo ra, với tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng 1,23 – Nam Phi là 0,10.
78'
Không vào! Jonathan David tung cú sút góc hẹp không thắng được Williams.
76'
Không vào! Ngay khi xuất hiện, Alphonso Davies phát động pha bóng đẹp mắt, Jonathan David nhả lại để Promise David tung cú đá trước vòng cấm đi chệch cột dọc trong gang tấc.
75'
Nam Phi tấn công nhanh rất thoáng nhưng các đường chuyền có phần thừa lực, cuối cùng Khuliso Mudau sút xa đi quá thiếu chính xác.
73'
Trận đấu đầu tiên của vòng 1/16 ghi nhận 69.237 khán giả.
67'
Hai đội nghỉ tiếp nước.
67'
Niko Sigur của Canada nhận thẻ vàng.
65'
Không vào! Canada tấn công rất nhanh, Tani Oluwaseyi lao vào vòng cấm dứt điểm bị thủ môn Williams dâng lên cản phá. Trung vệ Mbokazi kịp về cản phá ngay trước khi David có thể đá bồi vào khung thành trống.
62'
Nguy hiểm! Nam Phi tấn công rất đẹp, Oswin Appollis đẩy bóng tạo khoảng trống trước khi tung cú sút xa chân phải đi chệch cột dọc.
57'
Stephen Eustaquio chấn thương, trận đấu gián đoạn.
56'
Nam Phi tấn công nhưng có quá nhiều động tác thừa khi đưa bóng vào vòng cấm đối thủ.
54'
Nathan Saliba nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi vì “ngứa mắt” khi bị cầu thủ Nam Phi xâu kim.
47'
Canada tấn công, Liam Millar dứt điểm nhưng bóng đi không chính xác.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
Thống kê
Hugo Broos (74 tuổi và 79 ngày) trở thành HLV lớn tuổi nhất chỉ đạo một trận đấu knock-out trong toàn bộ lịch sử World Cup.
Kỷ lục cũ thuộc về Oscar Tabarez, người dẫn Uruguay ở tứ kết năm 2018 - 71 tuổi và 125 ngày.
45'+4
Hiệp 1 kết thúc! Nam Phi 0-0 Canada!
Một hiệp đấu mang tính chiến thuật cao. Cả hai đều không tìm thấy điểm yếu của đối phương để khai thác.
45'+3
Oluwaseyi nỗ lực đột phá không tạo được nguy hiểm cho hàng thủ Nam Phi.
45'
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
45'
Richie Laryea ngã trong vòng cấm, Canada đòi phạt đền nhưng không có gì xảy ra.
44'
Không vào! Từ pha phạt góc, trung vệ Moise Bombito đánh đầu bị Modiba phá bóng ngay trước vạch vôi. Cornelius vô lê không qua được Khuliso Mudau. Cú đá bồi sau đó của Buchanan không thể đánh bại thủ môn Nam Phi.
41'
Trong pha đá phạt của Canada, Oluwaseyi đánh đầu đi thiếu chính xác.
36'
Cơ hội! Sau sai lầm của Nam Phi với đường chuyền hỏng ở trung lộ, Canada phản công. Oluwaseyi xoay người dứt điểm góc hẹp đưa bóng vào vị trí mà thủ môn Williams chọn sẵn.
31'
Nam Phi dàn xếp tấn công cánh trái, Mokoena treo bóng từ cánh trái đi quá sâu vào thẳng tay thủ môn Crepeau.
23'
Hai đội bước vào thời gian cooling break.
22'
Cơ hội! Trong pha tổ chức đá phạt của Canada, Cornelius đánh đầu cận thành nhưng điểm tiếp xúc bóng không tốt, thủ môn Williams dễ dàng bắt gọn.
21'
Nam Phi giữ bóng 65% nhưng chưa tạo được sự khác biệt đáng kể nào ngoài cú sút ở đầu trận.
17'
Cơ hội! Canada tấn công, Jonathan David dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc.
14'
Thêm cơ hội cho Canada, khi bóng được đưa đến Millar, nhưng hậu vệ Nam Phi kịp can thiệp.
12'
Alistair Johnston bứt tốc bên cánh phải và tung ra đường chuyền cho Tani Oluwaseyi, nhưng anh này xử lý chậm bị hậu vệ Nam Phi áp sát cản phá.
9'
Canada tấn công, Laryea băng lên nhanh bên cánh trái nhưng đường chuyền của anh không vượt qua hậu vệ Nam Phi.
6'
Cơ hội! Teboho Mokoena của Nam Phi tung cú đá đầu tiên trong trận, thủ môn Crepeau có chút lúng túng nhưng vẫn đổ người cản phá thành công.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Đội hình xuất phát của Canada
Đội hình xuất phát của Nam Phi
Thông tin trận đấu
Đây sẽ mới là lần thứ hai Nam Phi và Canada gặp nhau trên mọi đấu trường. Ở lần đối đầu duy nhất trước đây, Bafana Bafana giành chiến thắng 2-0 trong trận giao hữu diễn ra tại Durban năm 2007.
Canada đã thua cả 2 trận chính thức (không tính giao hữu) trước các đại diện châu Phi: thất bại 0-2 trước Cameroon tại Confederations Cup 2001 và thua 1-2 trước Maroc tại World Cup 2022.
Cả Nam Phi và Canada đều lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của World Cup. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ World Cup 2002 có hai đội đều là “tân binh” ở vòng knock-out chạm trán nhau. Khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại chủ nhà Nhật Bản với tỷ số 1-0.
Đứng thứ 61 trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại, Nam Phi sẽ trở thành đội tuyển có thứ hạng FIFA thấp thứ 3 từng góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup (ngang với Nhật Bản năm 2018, cũng xếp hạng 61), chỉ sau Nigeria năm 1998 (hạng 74) và Nga năm 2018 (hạng 70).
Sau khi không ghi được bàn nào trong bốn trận đầu tiên tại các kỳ World Cup, Canada đã nổ súng ở cả 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, 60% tổng số bàn thắng của họ tại World Cup đến từ chiến thắng 6-0 trước Qatar ở vòng bảng World Cup 2026 (6/10 bàn).
Dù giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng, Nam Phi lại là đội có số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương ít nhất (35) và tạo ra ít cơ hội ngon ăn nhất (2) trong số các đội thuộc bảng A tại World Cup 2026.
Canada tung ra 21 cú sút trúng đích ở vòng bảng World Cup 2026, gần gấp đôi tổng số cú sút trúng đích mà họ thực hiện trong hai lần tham dự World Cup trước đó cộng lại (11 cú: 6 tại World Cup 1986 và 5 tại World Cup 2022).
Dù chỉ thi đấu 159 trong tổng số 270 phút có thể ở vòng bảng, Thapelo Maseko vẫn là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất của Nam Phi tại World Cup 2026 với 8 cú sút. Tuy nhiên, chỉ một trong số đó đi trúng đích, chính là bàn thắng quyết định giúp Nam Phi đánh bại Hàn Quốc ở lượt trận cuối vòng bảng.
Nathan Saliba đã tham gia trực tiếp vào 3 bàn thắng sau 2 lần ra sân cho Canada tại World Cup (1 bàn, 2 kiến tạo), nhiều hơn một lần so với tổng số lần góp dấu giày vào bàn thắng trong 15 trận đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia (2 bàn).
Ở tuổi 74, HLV Hugo Broos của Nam Phi sẽ trở thành chiến lược gia lớn tuổi nhất từng dẫn dắt một đội tuyển tại vòng đấu loại trực tiếp của World Cup.