Canada lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng 1/8 World Cup sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Nam Phi.

Trận đấu diễn ra cân bằng trong hiệp một, nhưng Canada càng đá càng áp đảo với hàng loạt cơ hội bị thủ môn Ronwen Williams và hàng thủ Nam Phi từ chối.

Canada viết tiếp lịch sử. Ảnh: FIFA

Khi tất cả nghĩ đến hiệp phụ, Stephen Eustaquio tỏa sáng ở phút bù giờ với cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, ghi bàn thắng đầu tiên của Canada tại vòng knock-out World Cup.

Đoàn quân của HLV Jesse Marsch xứng đáng đi tiếp và sẽ gặp Hà Lan hoặc Maroc ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Bàn thắng: Eustaquio 90'+2.

Đội hình xuất phát:

Nam Phi (4-2-3-1): Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Yaya Sithole; Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng, Oswin Appollis; Evidence Makgopa.

Canada (4-4-2): Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Stephen Eustaquio, Liam Millar; Jonathan David, Tani Oluwaseyi.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Nam Phi vs Canada: