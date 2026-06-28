Lionel Messi luôn biết cách để tỏa sáng, ngay cả khi anh không cần đá chính trong lượt cuối bảng J World Cup 2026 giữa Argentina và Jordan.

Sau khi vào sân từ ghế dự bị, Messi khiến cả SVĐ bùng nổ trong những cảm xúc khó tả.

Messi sút phạt trực tiếp thành bàn. Ảnh: AFA

Chỉ cần vài cú chạm bóng từ người đội trưởng 39 tuổi của Argentina, lịch sử World Cup lại được viết.

Messi thực hiện cú sút phạt trực tiếp thành bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho Argentina, khi Jordan đang mơ tạo bất ngờ.

Bàn thắng giúp Argentina thiết lập lại trật tự, đồng thời cũng đưa Messi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 7 trận World Cup liên tiếp.

Trước trận gặp Jordan, Messi đã san bằng cột mốc 6 trận liên tiếp của Just Fontaine và Jairzinho.

Trong chuỗi trận ghi bàn này, ngôi sao đang khoác áo Inter Miami có tổng cộng 11 pha lập công.

Các cầu thủ đá phạt trực tiếp thành bàn nhiều nhất World Cup:

Cầu thủ Quốc tịch Số bàn từ đá phạt trực tiếp tại World Cup* Pele Brazil 2 Rivellino Brazil 2 Teofilo Cubillas Peru 2 Bernard Genghini Pháp 2 David Beckham Anh 2 Lionel Messi Argentina 2

* Tính từ World Cup 1966 đến nay. Messi vẫn còn cơ hội ghi thêm bàn thắng từ đá phạt trực tiếp.

Argentina đã sớm giành vé vào vòng 1/8 với tư cách ngôi đầu bảng J. Dù vậy, khi thế trận có những sai số, HLV Lionel Scaloni quyết định đưa Messi vào sân.

“La Pulga” luôn tìm thấy niềm vui khi chơi bóng, đặc biệt là không còn áp lực như các kỳ World Cup trước đó. Vì thế, người hâm mộ được tận hưởng vẻ đẹp bóng đá đúng nghĩa.

Ngoài kỷ lục ấn tượng này, Messi cũng trở thành cầu thủ thứ 6 trong lịch sử ghi được 2 bàn từ đá phạt trực tiếp ở World Cup kể từ 1966.

Những người yêu thích thống kê chưa dừng lại: trong 19 bàn thắng của Messi ở World Cup, 7 bàn được ghi từ ngoài vòng cấm. Đây cũng là kỷ lục, vượt xa những người đứng sau là Rivelino (5), Lothar Matthaus (4) và Diego Forlan (4).

Các đội tuyển có hai cầu thủ đá phạt trực tiếp thành bàn trong một trận World Cup:

Đội tuyển Cầu thủ Đối thủ Ngày Brazil Pele, Garrincha Bulgaria 12/07/1966 Nam Tư Dragan Dzajic, Ivan Oblak Zaire 18/06/1974 Nhật Bản Keisuke Honda, Yasuhito Endo Đan Mạch 24/06/2010 Argentina Giovani Lo Celso, Lionel Messi Jordan 27/06/2026

Bàn thắng mở tỷ số của Lo Celso vào lưới Jordan càng làm câu chuyện thêm đẹp.

Một cú đá phạt thành bàn từ người kế thừa trong hệ thống Argentina, rồi sau đó là pha sút phạt hàng rào khác từ biểu tượng lớn nhất của bóng đá tango, cũng như bóng đá thế giới.

Đây mới là lần thứ 4 trong lịch sử một đội tuyển có hai cầu thủ khác nhau cùng ghi bàn từ đá phạt trực tiếp ở World Cup. Pele và Garrincha là những người “mở hàng” trong trận Brazil gặp Bulgaria tại World Cup 1966.

Video cú sút phạt của Messi (nguồn: VTV):