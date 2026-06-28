Sân SoFi ở California sẽ là nơi ghi dấu trận cầu lịch sử với cả Nam Phi và nước đồng chủ nhà Canada, khi đây mới là lần đầu tiên họ lọt vào vòng đấu loại trực tiếp tại World Cup.

Cả 4 chuyên gia đều dự đoán trận đấu có tỷ số 2-1, trong đó có 3 chuyên gia tin chiến thắng cho chủ nhà Canada, chỉ 1 chọn Nam Phi thắng. Ảnh: Khel Now

Nam Phi tưởng chừng sẽ nhận kết cục như các kỳ World Cup trước (1998, 2002 và 2010) – đều bị loại ngay từ vòng bảng, thì chiến thắng bất ngờ 1-0 trước Hàn Quốc ở lượt đấu cuối, giúp họ xếp thứ 2 bảng A, lấy vé vào vòng 32 đội.

Đại diện châu Phi đã có khởi đầu không tốt, thua 0-2 chủ nhà Mexico, sau đó hòa 1-1 CH Séc, nhờ bàn gỡ từ chấm 11m của Teboho Mokoena ở phút 83, và cuối cùng pha lập công quyết định của Thapelo Maseko vào lưới Hàn Quốc (63’) đã giúp họ tiếp tục cuộc phiêu lưu ở World Cup.

Tương tự, đây cũng là lần đầu tiên Canada có mặt ở vòng knock-out. Họ giành vé với tư cách đội xếp nhì (4 điểm) bảng B, sau Thụy Sĩ (7 điểm).

Nước đồng chủ nhà mở màn bằng trận hòa 1-1 Bosnia & Herzegovina, trước khi giành chiến thắng đậm 6-0 Qatar. Mặc dù để thua Thụy Sĩ 1-2 ở trận đấu cuối vòng bảng, Canada vẫn đảm bảo vị trí thứ 2, tránh được việc bị loại sớm như vào các năm 1986 và 2022 mà họ từng góp mặt.

Đấu Canada, Nam Phi có sự trở lại của nhạc trưởng tuyến giữa Teboho Mokoena trong đội hình, sau án treo giò 1 trận (do nhận thẻ vàng liên tiếp trong 2 trận đầu tiên vòng bảng).

Tuy nhiên, họ kháng cáo bất thành về án treo giò từ 1 tăng lên thành 3 trận của tiền đạo Themba Zwane, mà anh nhận ở trận ra quân gặp Mexico.

Nam Phi có thể đi ngược lại dự đoán của số đông để vượt qua Canada? Ảnh: Icon Sport

Trong khi đó, hậu vệ trái Alphoao Davies (Bayern Munich) của Canada, chưa ra sân từ đầu giải, do trong quá trình hồi phục chấn thương gân kheo. Tuy nhiên, có những đồn đoán, trong trận đấu với Nam Phi này, anh có thể được tung vào sân từ ghế dự bị.

Còn tiền vệ Ismael Kone bị gãy chân ở trận đấu với Qatar, nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu đến hết giải.

Trong quá khứ, Nam Phi và Canada mới gặp nhau một lần, ở trận giao hữu vào 2007, với chiến thắng 2-0 thuộc về đại diện châu Phi.

Đội nào giành chiến thắng ở cuộc đối đầu lúc 2h ngày 29/6 này, sẽ gặp Hà Lan hoặc Maroc ở vòng 16 đội, trước khi có khả năng chạm trán các ứng viên vô địch như Pháp hoặc Đức ở tứ kết.

Cả 2 đội đều quyết tâm tạo thêm lịch sử, bằng việc tiến thêm một bước ở World Cup 2026. Ai sẽ được nở nụ cười?

Theo chuyên gia Sportsmole, đây là trận đấu rất khó đoán, nhưng có niềm tin Canada sẽ giành chiến thắng sít sao 2-1 trước Nam Phi. Đó cũng là dự đoán của Goal về kết quả của cặp đấu này.

Cũng chọn chủ nhà Canada giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Nam Phi, nhưng Khel Now dự đoán, trận đấu phải kéo sang đến hiệp phụ.

Chuyên gia Sportskeeda chung ý tưởng, trận đấu đầu tiên của vòng 32 đội World Cup 2026, phải bước vào hiệp phụ và kết thúc cũng là tỷ số 2-1 (hòa 1-1 trong 90 phút), chỉ khác dự đoán đội chiến thắng sẽ là Nam Phi, chứ không phải Canada.

Đội hình dự kiến:

Nam Phi: Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Mbatha, Mokoena; Maseko, Mofokeng, Appollis; Makgopa.

Canada: Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Saliba, Ahmed; David, Larin.