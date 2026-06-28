2h ngày 29/6, sân Sofi:

Nam Phi vừa viết nên trang sử mới tại World Cup 2026, khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out. Giờ đây, đại diện châu Phi tiếp tục hướng tới cột mốc khác là tấm vé vào vòng 16 đội.

Khởi đầu không suôn sẻ với thất bại 0-2 trước Mexico, đội quân Bafana Bafana kịp đứng dậy bằng trận hòa CH Séc 1-1, rồi giành chiến thắng cực kỳ quan trọng trước Hàn Quốc lượt đấu cuối.

Các cầu thủ Nam Phi ăn mừng chiến thắng trước Hàn Quốc - Ảnh: Bafana Bafana

Giành 4 điểm sau ba trận, Nam Phi cán đích vị trí nhì bảng A, hơn Hàn Quốc đúng một điểm và chính thức giành vé vào vòng trong, gặp đồng chủ nhà Canada.

Quay ngược bánh xe quá khứ, Nam Phi mới chỉ gặp Canada một lần, giao hữu diễn ra hồi tháng 11/2007 (thắng 2-0). Bởi vậy, đây sẽ là lần đầu tiên hai đội chạm trán nhau trong một trận cầu chính thức.

Đội thắng cặp đấu này sẽ gặp Hà Lan hoặc Morocco tại vòng 1/8, trước khi có khả năng đụng độ một trong hai ứng viên vô địch Pháp hoặc Đức ở tứ kết.

Bên kia chiến tuyến, Canada cũng lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng World Cup. Tuy nhiên, thất bại 1-2 trước Thụy Sĩ khiến thầy trò HLV Jesse Marsch đánh mất ngôi đầu bảng B.

Nếu giữ được vị trí nhất bảng, Canada sẽ được thi đấu trên sân nhà ở vòng 32 đội trước Algeria, đồng thời tiếp tục hưởng lợi thế sân bãi nếu đi tiếp.

Tuy nhiên, màn trình diễn thiếu thuyết phục trước Thụy Sĩ buộc đội bóng Bắc Mỹ phải chấp nhận vị trí nhì bảng, sau khi gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng hủy diệt Qatar 6-0.

Canada được đánh giá cao hơn đại diện châu Phi - Ảnh: TSN

Được đánh giá nhỉnh hơn trước cuộc thư hùng, chắc chắn Canada cần phải cải thiện phong độ nếu muốn tiến sâu hơn tại giải đấu.

Nam Phi đang có đà tâm lý tốt, nhưng trước Canada nhận sự hậu thuẫn từ nhiều phía, nhiều khả năng đội đồng chủ nhà sẽ giành chiến thắng sít sao.

Dự đoán: Canada thắng 2-1

Đội hình dự kiến

Canada: Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Saliba, Ahmed; David, Larin.

Nam Phi: Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Mbatha, Mokoena; Maseko, Mofokeng, Appollis; Makgopa.