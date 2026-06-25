Khá bất ngờ khi Nam Phi mới là đội có nhiều cơ hội ăn bàn hơn kể từ đầu trận. Maseko vừa tạc đạn ngoài vòng cấm buộc thủ môn Kim Seung-gyu phải trổ tài. Makgopa đá bồi cũng không thắng được người gác đền bên phía Hàn Quốc.

Cơ hội tuyệt vời của Nam Phi - Ảnh: The Athletic