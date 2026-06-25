Đội hình ra sân
Nam Phi (4-3-3): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Sithole, Mokofeng; Maseko, Appollis, Makgopa.
Hàn Quốc (3-4-2-1): Kim Seung-gyu; Lee Gi-Hyuk, Kim Min-Jae, Lee Han-Beom; Seol Young-Woo, Hwang In-beom, Paik Seung-Ho, Lee Tae-Seok, Lee Kang-in; Hwang Hee-chan, Oh Hyeon-Gyu.
Bàn thắng: Maseko 63'
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
84'
Hàn Quốc chưa tạo thêm được những cơ hội đáng kể. Hàng thủ Nam Phi đang thi đấu tập trung nhằm bảo toàn lợi thế.
72'
Ở thế bị dẫn bàn, Hàn Quốc buộc phải dâng cao đội hình tấn công. Ở chiều ngược lại, Nam Phi chuyển sang đá phòng ngự phản công.
63'
Bàn thắng (1-0, Maseko): Sau rất nhiều cơ hộ bị bỏ lỡ, cuối cùng Maseko cũng được ăn mừng. Đón đường chuyền trong vòng cấm, tiền đạo của Nam Phi tung cú đá chìm chân trái lợi hại tung lưới Hàn Quốc.
59'
Với sự xuất hiện của đội trưởng Son Heung-min, các đợt lên bóng của đội bóng xứ kim chi trở lên mượt mà hơn. Oh Hyeon-gyu vừa bay người đánh đầu khá nguy hiểm.
50'
Maseko được đồng đội trao cho cơ hội ăn bàn rõ rệt. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng bằng chân trái lại bị hậu vệ Hàn Quốc truy cản.
46'
Ngay đầu hiệp hai, Son Heung-min được tung vào sân thay cho Hwang Hee-chan
Kết thúc hiệp 1
39'
Lại là Maseko dẫn bóng ở trung lộ rồi nã đại bác sấm sét, bóng bay vọt xà ngang khung thành Hàn Quốc.
29'
Khá bất ngờ khi Nam Phi mới là đội có nhiều cơ hội ăn bàn hơn kể từ đầu trận. Maseko vừa tạc đạn ngoài vòng cấm buộc thủ môn Kim Seung-gyu phải trổ tài. Makgopa đá bồi cũng không thắng được người gác đền bên phía Hàn Quốc.
19'
Nam Phi phản công chớp nhoáng. Maseko có cơ hội kết thúc chân trái nhưng bị hậu vệ Hàn Quốc lăn xả truy cản.
14'
Cầu thủ Nam Phi tạt vào từ cánh trái cho Makgopa đánh đầu đi chệch khung thành.
8'
Lee Kang-in đi bóng cắt ngang khu cấm địa rồi quăng chân dứt điểm căng, bóng đi chệch cột đầy tiếc nuối.
6'
Nam Phi đáp trả với pha nã đại bác tầm xa vọt xà của Mokofeng.
2'
Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh trái, Kim Min-Jae đánh đầu cực kỳ nguy hiểm.
8h
Trận đấu bắt đầu.