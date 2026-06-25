Đội hình ra sân

Nam Phi (4-3-3): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Sithole, Mokofeng; Maseko, Appollis, Makgopa.

Hàn Quốc (3-4-2-1): Kim Seung-gyu; Lee Gi-Hyuk, Kim Min-Jae, Lee Han-Beom; Seol Young-Woo, Hwang In-beom, Paik Seung-Ho, Lee Tae-Seok, Lee Kang-in; Hwang Hee-chan, Oh Hyeon-Gyu.

Bàn thắng: Maseko 63'

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Nam Phi vượt khó tiến bước vào vòng knock-out
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Nam Phi vươn lên nhì bảng A và đoạt vé vào vòng 1/16. Trong khi Hàn Quốc tụt xuống hạng 3, phải chờ kết quả xếp hạng các đội thứ ba có thành tích tốt nhất - Ảnh: F.L

25/06/2026 | 10:12

Kết thúc

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Nam Phi giành chiến thắng xứng đáng - Ảnh: B.F

Thu gọn
25/06/2026 | 09:51

90'

Hiệp hai có 6 phút bù giờ.

Thu gọn
25/06/2026 | 09:45

84'

Hàn Quốc chưa tạo thêm được những cơ hội đáng kể. Hàng thủ Nam Phi đang thi đấu tập trung nhằm bảo toàn lợi thế.

Thu gọn
25/06/2026 | 09:35

72'

Ở thế bị dẫn bàn, Hàn Quốc buộc phải dâng cao đội hình tấn công. Ở chiều ngược lại, Nam Phi chuyển sang đá phòng ngự phản công.

Thu gọn
25/06/2026 | 09:24

63'

Bàn thắng (1-0, Maseko): Sau rất nhiều cơ hộ bị bỏ lỡ, cuối cùng Maseko cũng được ăn mừng. Đón đường chuyền trong vòng cấm, tiền đạo của Nam Phi tung cú đá chìm chân trái lợi hại tung lưới Hàn Quốc.

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Maseko dứt điểm lập công cho Nam Phi - Ảnh: FIFA
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Thu gọn
25/06/2026 | 09:20

59'

Với sự xuất hiện của đội trưởng Son Heung-min, các đợt lên bóng của đội bóng xứ kim chi trở lên mượt mà hơn. Oh Hyeon-gyu vừa bay người đánh đầu khá nguy hiểm.

Thu gọn
25/06/2026 | 09:11

50'

Maseko được đồng đội trao cho cơ hội ăn bàn rõ rệt. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng bằng chân trái lại bị hậu vệ Hàn Quốc truy cản.

Thu gọn
25/06/2026 | 09:04

46'

Ngay đầu hiệp hai, Son Heung-min được tung vào sân thay cho Hwang Hee-chan

Thu gọn
25/06/2026 | 08:53

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: B.F
Thu gọn
25/06/2026 | 08:39

39'

Lại là Maseko dẫn bóng ở trung lộ rồi nã đại bác sấm sét, bóng bay vọt xà ngang khung thành Hàn Quốc.

Thu gọn
25/06/2026 | 08:31

29'

Khá bất ngờ khi Nam Phi mới là đội có nhiều cơ hội ăn bàn hơn kể từ đầu trận. Maseko vừa tạc đạn ngoài vòng cấm buộc thủ môn Kim Seung-gyu phải trổ tài. Makgopa đá bồi cũng không thắng được người gác đền bên phía Hàn Quốc.

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Cơ hội tuyệt vời của Nam Phi - Ảnh: The Athletic
Thu gọn
25/06/2026 | 08:18

19'

Nam Phi phản công chớp nhoáng. Maseko có cơ hội kết thúc chân trái nhưng bị hậu vệ Hàn Quốc lăn xả truy cản.

Thu gọn
25/06/2026 | 08:14

14'

Cầu thủ Nam Phi tạt vào từ cánh trái cho Makgopa đánh đầu đi chệch khung thành.

Thu gọn
25/06/2026 | 08:09

8'

Lee Kang-in đi bóng cắt ngang khu cấm địa rồi quăng chân dứt điểm căng, bóng đi chệch cột đầy tiếc nuối.

South Africa v Korea Republic Group A FIFA World Cup 2026.jpg
Lee Kang-in (19) vừa có cơ hội ghi bàn - Ảnh: FIFA
Thu gọn
25/06/2026 | 08:06

6'

Nam Phi đáp trả với pha nã đại bác tầm xa vọt xà của Mokofeng.

Thu gọn
25/06/2026 | 08:02

2'

Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh trái, Kim Min-Jae đánh đầu cực kỳ nguy hiểm.

Thu gọn
25/06/2026 | 07:55

8h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
25/06/2026 | 07:22

7h

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Đội hình ra sân Hàn Quốc - Ảnh: T.T
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Đội hình ra sân Nam Phi - Ảnh: B.F
Thu gọn
24/06/2026 | 18:23

6h30

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Son Heung-min vẫn là lá cờ đầu trên hàng công Hàn Quốc - Ảnh: KFA
Thu gọn
24/06/2026 | 18:23

6h

Ime Okon vs Son Heung Min FIFA World Cup logo.jpg
Hàn Quốc tự tin sẽ giành 3 điểm - Ảnh: Khelnow
Thu gọn