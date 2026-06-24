Nam Phi có trận đấu thất bát ngày ra quân World Cup 2026: không chỉ thua trắng đồng chủ nhà Mexico 2 bàn, mà còn có 2 cầu thủ bị truất quyền thi đấu, là Sphephelo Sithole và Themba Zwane.

Zwane thậm chí còn nhận án phạt nặng, bị cấm thi đấu 3 trận, vì Ủy ban Kỷ luật FIFA kết luận đó là lỗi nghiêm trọng, sau hành vi vung tay đánh vào mặt đối thủ.

Ở lượt đấu thứ 2, Nam Phi cầm hòa CH Séc với tỷ số 1-1, nhờ quả phạt đền thành công của Teboho Mokoena. Nhưng lại một tin xấu khác về lực lượng cho đội bóng này.

Hàn Quốc được dự đoán sẽ thắng Nam Phi. Ảnh: One Football

Với việc mỗi trận đều lãnh 1 chiếc thẻ vàng, đồng nghĩa Mokoena cũng không thể ra sân cho Nam Phi ở trận đấu với Hàn Quốc, bên cạnh Zwane. HLV Hugo Broos sẽ phải chọn người khác chơi cùng Thalente Mbatha ở khu vực giữa sân.

Nam Phi cùng có 1 điểm như CH Séc, nhưng hiện xếp cuối bảng A do thua hiệu số.

Trong khi đó, Hàn Quốc khởi đầu chiến dịch của mình một cách ấn tượng, với chiến thắng 2-1 CH Séc, dù để thủng lưới trước (59’).

Hwang In-beom đã gỡ hòa (67’) và Oh Hyeon-gyu ghi bàn quyết định vào phút 80, mang về chiến thắng cho đại diện châu Á.

Tuy nhiên, ở lượt trận thứ 2, Hàn Quốc đã không thể tạo bất ngờ trước chủ nhà Mexico, chấp nhận thua 0-1.

Ở trận đấu cuối bảng A, Nam Phi cần 1 chiến thắng để đi tiếp, trong khi hòa là đủ để Hàn Quốc xếp thứ 2 ở bảng đấu, lấy vé vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026.

Hàn Quốc khả năng sẽ kiểm soát thế trận, chờ Nam Phi nôn nóng dâng lên ghi bàn lộ sơ hở để trừng phạt. Họ tự tin có thể 'bỏ túi' 3 điểm.

Chuyên gia bóng đá ESPN dự đoán, Hàn Quốc sẽ thắng 2-1 Nam Phi.

Trong khi đó, chuyên gia Sportskeeda nghĩ rằng, tỷ số trận đấu này sẽ là 1-0 nghiêng về đại diện châu Á. Kết quả này cũng được Sportsmole lựa chọn.

Đội hình dự kiến:

Nam Phi: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Sithole, Adams; Maseko, Appollis, Rayners.

Hàn Quốc: S Kim; H Lee, M J Kim, G Lee; M H Kim, Hwang, Paik, Seol; K Lee, J Lee; Son.