8h00 ngày 25/6, sân BBVA:

Hàn Quốc bước vào lượt trận cuối vòng bảng với tâm lý tự tin. “Những chiến binh Taegeuk” hiểu rằng 1 điểm trước Nam Phi nhiều khả năng là đủ để họ giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026.

Mặt khác, Son Heung Min và các đồng đội không muốn để số phận của mình phụ thuộc vào những phép tính hay kết quả từ sân đấu khác.

Sau hai lượt trận, Hàn Quốc có 3 điểm nhờ CH Séc và chỉ thua tối thiểu 0-1 trước chủ nhà Mexico.

Hàn Quốc được đánh giá cao hơn. Ảnh: KFA

Thất bại trước đội chủ nhà không phải cú đánh quá nặng nề, bởi Hàn Quốc vẫn giữ được vị trí nhì bảng A.

Quan trọng hơn, màn trình diễn trước Mexico cho thấy Hàn Quốc vẫn là tập thể được tổ chức tốt, giàu kỷ luật và biết cách kiểm soát thế trận trong những thời điểm khó khăn.

Đối thủ của họ là Nam Phi, đội mới giành được 1 điểm sau trận hòa Séc khá bất ngờ và hiện đứng cuối bảng. Đại diện châu Phi không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng.

Chính điều đó có thể khiến trận đấu diễn ra theo kịch bản mà Hàn Quốc mong muốn.

Khi Nam Phi buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn thắng, khoảng trống phía sau sẽ xuất hiện nhiều hơn cho những pha chuyển đổi trạng thái vốn là điểm mạnh của đội bóng châu Á.

Sự khác biệt giữa hai đội sau hai lượt trận cũng nằm ở khả năng tạo đột biến. Hàn Quốc ghi được hai bàn thắng trước Séc và cho thấy họ đủ phương án để tiếp cận khung thành đối phương.

World Cup luôn chứa đựng những bất ngờ, nhưng nếu nhìn vào tương quan lực lượng, phong độ và vị thế hiện tại, Hàn Quốc rõ ràng là đội nắm nhiều lợi thế hơn.

Một trận hòa có thể đưa Hàn Quốc đi tiếp. Tuy nhiên, “Hổ châu Á” hiểu rằng chiến thắng mới là cách khẳng định sức mạnh và chấm dứt mọi nghi ngờ.

Khi cơ hội vòng knock-out đã ở rất gần, đây là lúc người hâm mộ Hàn Quốc có quyền tin vào một màn trình diễn thuyết phục, cùng 3 điểm giúp đội nhà tự mình mở cánh cửa bước vào vòng 1/16.

Đội hình dự kiến:

Nam Phi (4-3-3): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Sithole, Adams; Maseko, Appollis, Rayners.

Hàn Quốc (3-4-2-1): Kim Seung-gyu; Lee Gi-Hyuk, Kim Min-Jae, Lee Han-Beom; Seol Young-Woo, Hwang In-beom, Paik Seung-Ho, Kim Moon-Hwan; Lee Jae-Sung, Lee Kang-in; Son Heung-Min.

Dự đoán: Hàn Quốc thắng 2-0.